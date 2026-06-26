Nakon dvije godine bušenja Kinezi samo što nisu probili Kozjak, HC najavio svjetlost dana u glavnoj cijevi

Servisna je cijev Kozjaka probijena prije nešto više od dva mjeseca, a sada se bliži veliki trenutak kada će se to dogoditi i s glavnom cijevi.

Nakon što je sredinom travnja probijena servisna cijev tunela Kozjak povrh Splita, sada je poznato i kada se može očekivati i proboj glavne tunelske cijevi. Iz Hrvatskih cesta najavljuju veliki dan koji će se pamtiti obzirom da je riječ o realizaciji ključnoj djela velikog projekta Hrvatskih cesta, spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 koja je dio pak projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC 8 – Trajektna luka Split.

Izvođač radova na ovom važnom gradilištu je tvrtka koja je gradila i Pelješki most – China Road and Bridge Corporation (CRBC), a ugovor je 'težak' čak 93 milijuna eura. Gradilište je otvoreno u kolovozu 2024. godine kada su započela prva miniranja, a iz Hrvatskih cesta danas poručuju - Proboj tunela Kozjak očekuje se do sredine srpnja!

Jedna cijev, dvosmjerni promet

Tunel Kozjak je projektiran za brzinu od 80 kilometara na sat kao jednocijevni tunel s dvosmjernim prometom i servisnom tunelskom cijevi. Servisna cijev se izvodi paralelno s glavnom tunelskom cijevi na razmaku osi od 35 metara. Dužina cijevi je 2.545,7 metara, poprečni presjek tunela svijetlog je otvora 56,17 kvadrata.

U pogledu opreme tunela, predviđene su 4 zaustavne niše, po dvije za svaki smjer vožnje, 2 poprečna prolaza za interventna vozila, poprečni prolazi za pješake svakih 250 metara, SOS i hidrantska niša svakih 150 m, uzdužna ventilacija, video nadzor te vatrodojavni nadzor. tunel Kozjak | foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Servisna cijev

Kako je ranije spomenuto, servisna cijev Kozjaka probijena je sredinom travnja ove godine, nakon približno godinu pol intenzivnih radova. Ona se gradi paralelno s glavnom prometnom cijevi radi sigurnosti i održavanja, a najčešće se koristi kao evakuacijski put u slučaju nesreće, požara ili drugih izvanrednih situacija.

Povezana je s glavnom cijevi putem poprečnih prolaza koji su raspoređeni u pravilnim razmacima. U pravilu je manjih dimenzija od glavne cijevi i nije namijenjena redovitom prometu vozila, iako može služiti interventnim službama. Također, često sadrži instalacije poput ventilacije, elektroenergetskih vodova, telekomunikacija i sustava odvodnje.

U modernim tunelima kakav će Kozjak biti servisna cijev trebala bi imati i vlastiti sustav nadzora, te rasvjetu kako bi bila funkcionalna u svim uvjetima.

tunel Kozjak | foto: baustela.hr

Prema Kaštelima

Projekt naziva Novi ulaz u Split: čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split predviđa izgradnju nove dvotračne državne spojne ceste koja spaja čvorište Vučevica na autocesti A1 s gradskom – trajektnom lukom u Splitu.

Nakon čvorišta Vučevica cesta prolazi kroz tunel Kozjak do državne ceste DC8 u Kaštelima, a potom novim prijelazom zaljeva do Kopilice (lokacija planiranih novih kolodvora, autobusni i željeznički), odnosno daljnjom vezom na gradsku trajektnu luku. Projekt se provodi u tri faze, a prva faza, cesta od čvorišta Vučevica do čvorišta na državnu cestu DC8 u Kaštelima u duljini zahvata od 7,92 kilometara izazvala je brojne kontroverze.

Naime protiv projekata Kaštelani od samog otvaranja gradilišta dižu glas. Tvrde da im spojna cesta neće donijeti ništa dobro već samo spustiti promet s autoceste u njihova ‘dvorišta’, te devastirati njihovu djedovinu i krajobraz. No, njihovi prosvjedni nisu zaustavili radove.