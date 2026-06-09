Sve spremno za veliko gradilište u Splitu: Strabag gradi novu aveniju od 6 milijuna eura

Za nešto više od 5,5 milijuna eura, Strabag u Splitu kreće s jednim od najvažnijih infrastrukturnih zahvata. Nova avenija odavno je u GUP-u.

Nakon potpisivanja ugovora s odabranim izvođačem Strabagom, Splitu se smiješi izgradnja novog dijela Zagorskog puta na državnoj cesti DC433. Put je GUP-om planiran kao četverotračna gradska avenija, a ovim radovima konačno bi dobio puni profil. Nova infrastruktura izgradit će se za malo više od 5,5 milijuna eura.

Strabag ocijenjen sa 100 bodova

Možda ne ove, ali već iduće godine Split bi mogao imati važnu ulicu konačno izgrađenu u punom profilu. Riječ je o Zagorskom putu, dijelu državne ceste DC 433 zacrtanom i u Generalnom urbanističkom planu (GUP-u) Grada Splita kao četverotračna gradska avenija.

Na natječaju otvorenom u studenom 2025. godine, kao najbolji ponuditelj odabrana je tvrtka Strabag koja je u odnosu na predviđeni iznos od 6,7 milijuna eura cestu odabrala izgraditi za 5,56 milijuna eura. Ostali ponuditelji bili su Kavelj, zajednica Patrlji i Građevno Zec te zajednica tvrtki Cestar i Hering. No, svi navedeni ponuditelji bili su između milijun i pol do 3 milijuna eura skuplji od odabranih.

- Nakon analize svih elemenata ponude, a po kriteriju za odabir ponude i sukladno članku 302. ZJN 2016, predlaže se odgovornoj osobi Naručitelja donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Ponuditelja Strabag, s rokom izvođenja radova od 12 mjeseci, stoji u obrazloženju odabira Hrvatskih cesta (HC) uz napomenu da je ista ponuda u javnoj nabavi ostvarila i maksimalnih 100,00 bodova. Trasa prema projektnoj dokumentaciji | foto: EOJN snimka zaslona

Četverotračna gradska avenija

Zatim je 1. lipnja Strabagu i dodijeljen ugovor za izvođenje radova. Kako smo već naveli, riječ je o dogradnji postojeće ceste kojom će ona ostvariti GUP-om planirani profil, nastavljajući se na postojeće čvorište s Ulicom Domovinskog rata. Nova prometnica imat će četiri prometne trake široke 3,25 metara i obostrane nogostupe. Trasa će završiti spojem na već izgrađeni dio Zagorskog puta (kod benzinske postaje, kako je opisano u dokumentaciji).

Izvedbom projekta, Split će dobiti i tri nova raskrižja - sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom. Predviđene su i dodatne trake za skretanje, razdjelni otoci, dva autobusna stajališta te pješačko-biciklistički prijelazi na svim raskrižjima. Pritom, uz prometnicu se planiraju pješačke i biciklističke staze ukupno široke do tri metra, odvojene od kolnika zelenim pojasom, gdje to bude moguće. Položaj u gradu | foto: EOJN snimka zaslona

Dio šireg ciklusa ulaganja

Cesta je projektirana za brzinu vožnje do 60 kilometara na sat, a kolnička konstrukcija predviđena je za teški promet i razdoblje eksploatacije od 20 godina. Naravno, projekt obuhvaća i kompletnu komunalnu infrastrukturu, uključujući novu odvodnju oborinskih voda, rekonstrukciju dijela vodovodne mreže, javnu rasvjetu i elektroničku kabelsku kanalizaciju.

Gradonačelnik Tomislav Šuta ovaj je projekt uvrstio među ključna prometna ulaganja u gradu, uz nastavak Vukovarske ulice i druge cestovne zahvate. Prema najavama Hrvatskih cesta, riječ je o dijelu šireg ciklusa ulaganja kojim bi se trebale riješiti dugogodišnje prometne poteškoće Splita, a proces rekonstrukcije započeo je 2020. prekategorizacijom pravca u državnu prometnicu.