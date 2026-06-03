Gradilište iz zraka: Završena cesta koja će povezati otok, ima spektakularan pogled!

Plin stiže do još jednog važnog dijela Splita: Nova mreža prolazit će ispod brze ceste, evo trase
Split dobiva novu plinsku trasu vrijednu 1,12 milijuna eura, koja će povezati Dračevac, Solin i područje Stupa.
12:10 2 d 01.06.2026
03. lipanj 2026.
Okvirno šest godina od početka radova asfaltirana je važna županijska cesta na južnom dijelu otoka Hvara. Ima odličan pogled, a nekad je bila makadam.
Oko šest godina nakon izrade preliminarne dokumentacije za izvedbu, na otoku Hvaru završena je nova prometnica s čarobnim pogledom! Riječ je o županijskoj trasi ŽC 6280 Dubovica-Sveta Nedjelja koja dolazi na mjesto makadamskog puta koji je ovdje bio godinama prije. Iz Županijske uprave za ceste Split ističu - vrlo je važna za povezanost na otoku!
Plin stiže do još jednog važnog dijela Splita: Nova mreža prolazit će ispod brze ceste, evo trase
Split dobiva novu plinsku trasu vrijednu 1,12 milijuna eura, koja će povezati Dračevac, Solin i područje Stupa.
12:10 2 d 01.06.2026
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Nakon kratke, ali vrlo intenzivne završne faze zaključeni su radovi na županijskoj cesti ŽC 6280 između Dubovice i Svete Nedjelje na otoku Hvaru, hvale se iz Županijske uprave za ceste Split. Time je prometnica s predivnim pogledom na južnu stranu otoka dobila svoj konačni oblik i funkciju.
Izvedba posljednje etape - asfaltiranja - javno su najavljeni u travnju ove godine, a krenula je u svibnju. Asfaltiralo se ukupno 6,5 kilometara dugu dionicu, a posao je potrajao svega nekoliko dana te će sada nova cesta biti spremna za sezonu.
Poslije asfaltiranja uslijedilo je postavljanje zaštitnih odbojnih ograda te kompletno uređenje vertikalne i horizontalne signalizacije. Cesta je tako dovedena u stanje sigurne županijske prometnice, ističu iz splitskog ŽUC-a.
Prema informacijama Županijske uprave za ceste Split, ova prometnica imat će značajan utjecaj na prometnu povezanost južnog dijela otoka Hvara. Osim što će olakšati svakodnevno kretanje lokalnog stanovništva, posebno stanovnika Svete Nedjelje i okolnih naselja, očekuje se i znatno poboljšanje dostupnosti ovog dijela otoka turistima, čime se dodatno jača gospodarski i turistički potencijal Hvara.
Naglašeno je i kako će nova cesta povećati sigurnost prometa, dok je dosadašnja prometna veza opisana kao zahtjevna za putnike i bez adekvatne infrastrukture. Inače, prometnica prolazi jednim od najatraktivnijih krajolika na otoku, što joj daje dodatnu vrijednost - ipak, konfiguracija terena bila je građevinarski izazov.
Treba istaknuti da je projekt formalno pokrenut još 2020. godine, kada su započeli prvi koraci planiranja i pripreme dokumentacije za izgradnju županijske ceste ŽC 6280. U tom razdoblju izrađeni su elaborati zaštite okoliša i provedeni postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš, pri čemu je utvrđeno da se radi o infrastrukturnom zahvatu duljine približno 6.410 metara.
Cesta je u to vrijeme postojala samo kao nedovršeni makadamski pravac širine oko tri metra, bez uređenog kolničkog sloja, bez zaštitnih ograda i bez osnovnih sigurnosnih elemenata prometnice. Također je služila i kao infrastrukturni koridor za druge instalacije, uključujući vodovodne cjevovode i energetske vodove. Danas je važan dio otočke infrastrukture.
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