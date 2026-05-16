Japanci predstavili najveći hidraulični bager u svojoj povijesti: Rudarska zvijer utovari 80 tona u jednom

Građevinska i rudarska industrija posljednjih godina prolazi kroz veliku tehnološku transformaciju, a strojevi koji danas izlaze na tržište sve više izgledaju kao prave mehaničke i digitalne zvijeri. Veći, snažniji, pametniji i spremni za autonomni rad - upravo takav je novi Komatsu PC9000-12, najveći hidraulični rudarski bager u povijesti kompanije. Riječ je o stroju koji ne donosi samo više snage, nego i potpuno novu razinu produktivnosti u površinskom rudarstvu.

Novi gigant među rudarskim bagerima

PC9000-12 predstavlja novu generaciju Komatsu strojeva za površinsko rudarstvo, a razvijen je s ciljem povećanja produktivnosti, učinkovitosti i smanjenja troškova po toni iskopanog materijala.

Stroj je projektiran za rad u najtežim rudarskim uvjetima, a kupcima je dostupan u nekoliko konfiguracija, s Tier 4 dizelskim motorom, nereguliranim dizelskim pogonom ili potpuno električnim pogonom. Upravo ta fleksibilnost omogućuje rudarskim kompanijama da prilagode stroj regulatornim zahtjevima i uvjetima na pojedinom nalazištu.

Kao najveći model u Komatsu PC seriji, novi bager donosi najveći kapacitet žlice, najduži doseg i najveću silu kopanja u cijeloj seriji. Rezultat su kraći radni ciklusi, veća proizvodnja i niži operativni troškovi. Model je dostupan u izvedbi front shovel i backhoe, odnosno s prednjom ili stražnjom konfiguracijom kopanja. Opremljen je žlicom zapremine 46 kubičnih metara u front shovel izvedbi ili čak 49 kubičnih metara u backhoe konfiguraciji. Komatsu, rudarski bager | Foto: Komatsu

Stvoren za ogromne rudnike budućnosti

Komatsu PC9000-12 posebno je optimiziran za utovar najvećih rudarskih kamiona nosivosti između 240 i 400 short tons, i to u svega tri do pet prolaza. S nosivošću većom od 80 tona po jednom zahvatu, ovaj stroj može utovariti Komatsu 980E rudarski kamion u samo pet prolaza i za manje od 150 sekundi. U idealnim uvjetima to znači proizvodni kapacitet od oko 8.000 tona materijala na sat.

No, snaga nije jedino na što Komatsu cilja. Novi PC9000-12 razvijen je i za budućnost autonomnog rudarstva. Stroj je kompatibilan s Komatsu FrontRunner Autonomous Haulage Systemom, sustavom autonomnog prijevoza koji omogućuje integraciju s autonomnim rudarskim kamionima i digitalnim upravljanjem rudarskih operacija. Uz to, projektiran je za učinkovito obostrano utovarivanje, što dodatno povećava učinkovitost rada na velikim rudarskim lokacijama. Komatsu, rudarski bager | Foto: Komatsu

Fokus na operateru i sigurnosti

Iako se radi o golemoj rudarskoj mašini, Komatsu je veliku pažnju posvetio udobnosti i sigurnosti operatera. Kabina je prostrana, ergonomski optimizirana i opremljena naprednim sustavima nadzora koji smanjuju umor operatera, poboljšavaju preglednost i povećavaju sigurnost tijekom rada.

Svestrane konfiguracije, uključujući front shovel i backhoe izvedbe, kao i dizelski i električni pogon, omogućuju nam da učinkovito odgovorimo na potrebe najvećih rudarskih operacija diljem svijeta. PC9000-12 donosi snagu, performanse i pouzdanost koje naši kupci očekuju, uz veću produktivnost, niže emisije po toni i jednostavnu integraciju s autonomnim sustavima prijevoza, rekao je Buhles.

Prvi PC9000-12 isporučen je u svibnju 2025. jednom rudarskom postrojenju za eksploataciju naftnog pijeska u Kanadi, gdje je uspješno pušten u rad u suradnji s partnerom SMS Equipment. Komatsu iza sebe ima više od 100 godina iskustva u razvoju rudarske tehnologije, a novim modelom PC9000-12 još jednom pokušava pomaknuti granice onoga što rudarski strojevi danas mogu napraviti.