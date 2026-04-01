Od voćnjaka do industrijskog pogona: Milijunski paket nekretnina poznate drvne tvrtke ide na dražbu

Tisuće kvadrata vrijednih milijune eura sve se češće prodaju putem elektroničkih dražbi diljem Hrvatske. Najčešće je riječ o imovini posrnulih industrijskih kompanija koja prelazi u ruke novih vlasnika, no ponuda je raznolika - od oranica i voćnjaka do šuma i velikih proizvodnih kompleksa. Jedan takav slučaj dolazi iz stečajnog postupka nad društvom Požgaj, gdje se na prodaju nudi 'šareni' skup nekretnina.

Što se prodaje i gdje se nalazi?

Predmet prodaje čine nekretnine u potpunom vlasništvu stečajnog dužnika, upisanih u zemljišne knjige koje vodi Općinski sud u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Sesvete, za katastarsku općinu Lužan. Riječ je o funkcionalno povezanoj cjelini koja obuhvaća različite vrste zemljišta, uključujući oranice, livade i dijelom močvarna područja, što upućuje na kombinaciju poljoprivredne i razvojne namjene.

Uz zemljišta, predmet prodaje uključuje i stambeno-gospodarski objekt s pripadajućim dvorištem i voćnjakom u Belovaru Moravču. Ipak, središnji i najvrjedniji dio imovine čini poslovno-proizvodni kompleks u Varaždinskoj ulici u Belovaru. Kompleks obuhvaća više zgrada, dvorište, pristupni put i pripadajuće zemljište površine veće od 9.000 četvornih metara, što ga čini ključnim segmentom ove prodaje.

Sve nekretnine nude se kao jedinstvena cjelina, čime se dodatno naglašava njihova tržišna vrijednost i potencijal za daljnju gospodarsku uporabu, osobito u segmentu proizvodnje i prerade.

kompleks u Belovaru, društvo Požgaj | Foto: Google earth, Canva

Uvjeti prodaje i tijek dražbe

Prodaja se provodi putem sudske elektroničke dražbe koju provodi Financijska agencija (FINA), u skladu s odredbama Stečajnog zakona, dok postupak vodi Trgovački sud u Varaždinu. Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 2.573.400 eura, a početna, ujedno i minimalna zakonska cijena za nadmetanje određena je na 1.930.050 eura.

Za sudjelovanje u dražbi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 257.340 eura najkasnije do 3. travnja 2026. godine. Nadmetanje započinje 14. travnja u 14 sati, a završava 28. travnja u 13:59 sati, uz mogućnost produljenja u slučaju pristizanja ponuda u završnim minutama. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura.

Nekretnine se prodaju u stanju u kakvom se nalaze, uz napomenu da su trenutačno u zakupu, što može biti važan faktor za buduće korištenje ili preuzimanje poslovnih aktivnosti. Kupac preuzima obvezu podmirenja svih poreza i troškova vezanih uz prijenos vlasništva, dok je kupovninu dužan uplatiti u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Razgledavanje je moguće uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom.

Opterećenja i stečaj

Iz zemljišnoknjižnog stanja proizlazi da su nekretnine opterećene založnim pravima više razlučnih vjerovnika, uključujući banke i druge financijske institucije, što je uobičajeno za stečajne postupke ove vrste i važan element za potencijalne investitore.

Inače, društvo Požgaj ima više od 40 godina tradicije i ubraja se među važnije subjekte drvne industrije u Hrvatskoj, s razvijenim proizvodnim kapacitetima i prodajnom mrežom. Poslovni problemi koji su doveli do stečaja, među ostalim, povezani su sa sporom s Hrvatskim šumama oko isporuke sirovine. Nakon pokretanja tužbe za naknadu štete zbog smanjene isporuke trupaca došlo je do prekida poslovne suradnje, što je dodatno otežalo opskrbu ključnom sirovinom i utjecalo na stabilnost poslovanja.

No, tvrtka je trenutačno u fazi restrukturiranja pa bi se, kako se očekuje, stanje postupno trebalo stabilizirati. U svakom slučaju, tvrtka je i dalje aktivna, kao i pojedini postupci koje vodi protiv Hrvatskih šuma.