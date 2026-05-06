Nekretnine drvne kompanije ponovno na bubnju, otišli u stečaj nakon spora s Hrvatskim šumama oko sirovine

Poslovne poteškoće dovele su do stečaja tvrtku sa 40 godina tradicije i vrijednim nekretninama koje se sada prodaju.

Tisuće kvadrata vrijednih milijune eura sve se češće prodaju putem elektroničkih dražbi diljem Hrvatske. Najčešće je riječ o imovini posrnulih industrijskih kompanija koja prelazi u ruke novih vlasnika, a ponuda je pritom vrlo 'šarena' - od oranica i voćnjaka do šuma i velikih proizvodnih kompleksa. Jedan takav primjer dolazi iz stečajnog postupka nad društvom Požgaj, čija se imovina sada po drugi put nudi na prodaju, nakon što u prvom krugu nije bilo zainteresiranih kupaca.

Što se prodaje i gdje se nalazi?

Predmet prodaje čine nekretnine u potpunom vlasništvu stečajnog dužnika, upisane u zemljišne knjige koje vodi Općinski sud u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Sesvete, za katastarsku općinu Lužan. Riječ je o međusobno povezanoj cjelini koja obuhvaća različite vrste zemljišta - oranice, livade, ali i dijelom močvarna područja.

Uz zemljišta, u ponudi je i stambeno-gospodarski objekt s pripadajućim dvorištem i voćnjakom u Belovaru Moravču. Ipak, najvažniji i najvrjedniji dio ove imovine čini poslovno-proizvodni kompleks u Varaždinskoj ulici u Belovaru. Riječ je o većem sklopu koji uključuje više zgrada, dvorište, pristupni put i pripadajuće zemljište površine veće od 9.000 četvornih metara, što ga čini ključnim segmentom cijele prodaje. kompleks u Belovaru, društvo Požgaj | Foto: Google earth, Canva

Uvjeti prodaje i tijek dražbe

Prodaja se provodi putem elektroničke javne dražbe koju organizira Financijska agencija (FINA), dok postupak vodi Trgovački sud u Varaždinu, u skladu sa Stečajnim zakonom. Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 2.573.400 eura, dok je početna cijena za nadmetanje postavljena na 1.930.050 eura.

Dražba je započela 29. travnja 2026. u 15 sati, dok samo nadmetanje kreće 8. srpnja 2026. u 13 sati i traje do 22. srpnja 2026. u 12:59 sati. U slučaju zaprimanja valjanih ponuda u posljednjih deset minuta, nadmetanje se automatski produljuje za dodatnih deset minuta.

Početna cijena, koja ujedno predstavlja i minimalnu zakonsku cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati, iznosi 1.286.700 eura. Dražbeni korak određen je na 2.500 eura, dok trenutačna cijena odgovara početnoj i iznosi 1.286.700 eura.

Za sudjelovanje u nadmetanju potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 257.340 eura, i to najkasnije do 29. lipnja 2026. godine. Kupac koji bude odabran dužan je uplatiti cjelokupni iznos kupovnine u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, uz napomenu da su trenutačno u zakupu, što može biti važan faktor za buduće korištenje ili nastavak poslovnih aktivnosti. Kupac snosi sve poreze i troškove povezane s prijenosom vlasništva te je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Razgledavanje nekretnina moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom.

Opterećenja i stečaj

Iz zemljišnoknjižnih podataka vidljivo je da su nekretnine opterećene založnim pravima više razlučnih vjerovnika, uključujući banke i druge financijske institucije, što je uobičajeno u stečajnim postupcima ove vrste i važan element za potencijalne investitore.

Društvo Požgaj ima više od 40 godina tradicije i ubraja se među značajnije subjekte drvne industrije u Hrvatskoj, s razvijenim proizvodnim kapacitetima i prodajnom mrežom. Poslovni problemi koji su doveli do stečaja, između ostalog, povezani su sa sporom s Hrvatskim šumama oko isporuke sirovine. Nakon pokretanja tužbe zbog smanjene isporuke trupaca došlo je do prekida suradnje, što je dodatno otežalo opskrbu ključnom sirovinom i negativno utjecalo na poslovanje.

Unatoč tome, tvrtka je trenutačno u procesu restrukturiranja te se očekuje postupna stabilizacija. Istodobno, i dalje su aktivni pojedini sudski postupci koje vodi protiv Hrvatskih šuma, što dodatno komplicira, ali i definira njezinu poslovnu budućnost.