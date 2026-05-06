Nekretnine drvne kompanije ponovno na bubnju, otišli u stečaj nakon spora s Hrvatskim šumama oko sirovine

Nekad ‘kraljica papira’, danas na bubnju: Za 5 milijuna eura prodaje se 26.000 kvadrata tvornice
U 20. stoljeću bila je jedno od najvećih i najvažnijih postrojenja za proizvodnju papira i kartona u regiji.
12:50 14 d 22.04.2026
06. svibanj 2026.
Poslovne poteškoće dovele su do stečaja tvrtku sa 40 godina tradicije i vrijednim nekretninama koje se sada prodaju.
Tisuće kvadrata vrijednih milijune eura sve se češće prodaju putem elektroničkih dražbi diljem Hrvatske. Najčešće je riječ o imovini posrnulih industrijskih kompanija koja prelazi u ruke novih vlasnika, a ponuda je pritom vrlo 'šarena' - od oranica i voćnjaka do šuma i velikih proizvodnih kompleksa. Jedan takav primjer dolazi iz stečajnog postupka nad društvom Požgaj, čija se imovina sada po drugi put nudi na prodaju, nakon što u prvom krugu nije bilo zainteresiranih kupaca.
Predmet prodaje čine nekretnine u potpunom vlasništvu stečajnog dužnika, upisane u zemljišne knjige koje vodi Općinski sud u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Sesvete, za katastarsku općinu Lužan. Riječ je o međusobno povezanoj cjelini koja obuhvaća različite vrste zemljišta - oranice, livade, ali i dijelom močvarna područja.
Uz zemljišta, u ponudi je i stambeno-gospodarski objekt s pripadajućim dvorištem i voćnjakom u Belovaru Moravču. Ipak, najvažniji i najvrjedniji dio ove imovine čini poslovno-proizvodni kompleks u Varaždinskoj ulici u Belovaru. Riječ je o većem sklopu koji uključuje više zgrada, dvorište, pristupni put i pripadajuće zemljište površine veće od 9.000 četvornih metara, što ga čini ključnim segmentom cijele prodaje.
Prodaja se provodi putem elektroničke javne dražbe koju organizira Financijska agencija (FINA), dok postupak vodi Trgovački sud u Varaždinu, u skladu sa Stečajnim zakonom. Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 2.573.400 eura, dok je početna cijena za nadmetanje postavljena na 1.930.050 eura.
Dražba je započela 29. travnja 2026. u 15 sati, dok samo nadmetanje kreće 8. srpnja 2026. u 13 sati i traje do 22. srpnja 2026. u 12:59 sati. U slučaju zaprimanja valjanih ponuda u posljednjih deset minuta, nadmetanje se automatski produljuje za dodatnih deset minuta.
Početna cijena, koja ujedno predstavlja i minimalnu zakonsku cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati, iznosi 1.286.700 eura. Dražbeni korak određen je na 2.500 eura, dok trenutačna cijena odgovara početnoj i iznosi 1.286.700 eura.
Za sudjelovanje u nadmetanju potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 257.340 eura, i to najkasnije do 29. lipnja 2026. godine. Kupac koji bude odabran dužan je uplatiti cjelokupni iznos kupovnine u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, uz napomenu da su trenutačno u zakupu, što može biti važan faktor za buduće korištenje ili nastavak poslovnih aktivnosti. Kupac snosi sve poreze i troškove povezane s prijenosom vlasništva te je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Razgledavanje nekretnina moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom.
Iz zemljišnoknjižnih podataka vidljivo je da su nekretnine opterećene založnim pravima više razlučnih vjerovnika, uključujući banke i druge financijske institucije, što je uobičajeno u stečajnim postupcima ove vrste i važan element za potencijalne investitore.
Društvo Požgaj ima više od 40 godina tradicije i ubraja se među značajnije subjekte drvne industrije u Hrvatskoj, s razvijenim proizvodnim kapacitetima i prodajnom mrežom. Poslovni problemi koji su doveli do stečaja, između ostalog, povezani su sa sporom s Hrvatskim šumama oko isporuke sirovine. Nakon pokretanja tužbe zbog smanjene isporuke trupaca došlo je do prekida suradnje, što je dodatno otežalo opskrbu ključnom sirovinom i negativno utjecalo na poslovanje.
Unatoč tome, tvrtka je trenutačno u procesu restrukturiranja te se očekuje postupna stabilizacija. Istodobno, i dalje su aktivni pojedini sudski postupci koje vodi protiv Hrvatskih šuma, što dodatno komplicira, ali i definira njezinu poslovnu budućnost.
