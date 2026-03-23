Na otoku Visu prodaje se 60.000 kvadrata šume koja vrijedi milijune: Nalazi se u zoni gradnje hotela

Diljem Hrvatske trenutačno se na dražbama može pronaći niz zanimljivih nekretnina - od sportskih i industrijskih kompleksa do velikih poljoprivrednih površina i voćnjaka. Među njima se posebno izdvaja i jedno prostrano zemljište na otoku Visu, koje obuhvaća više od 60.000 kvadrata šume i raslinja te se već neko vrijeme nalazi u postupku prodaje putem sudske elektroničke dražbe.

Veliko zemljište na Visu

Općinski sud u Splitu, u predmetu poslovnog broja OVR-1463/2021, donio je odluku o prodaji nekretnina putem sudske e-dražbe koju provodi Financijska agencija (FINA). Predmet prodaje čine katastarske čestice 7322/1 površine 50.877 kvadrata i 8419/4 površine 9.645 kvadrata, upisane u zemljišnoknjižni uložak 3216 k.o. Vis.

Riječ je o neizgrađenom i neobrađenom zemljištu obraslom visokim raslinjem, pri čemu dio ima status zaštitne šume, dok je dio predviđen za turističku T1 zonu prema važećem prostornom planu. Ukupna procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 1.531.100 eura, a prodaja se provodi kao skupni predmet.

Elektronička dražba započinje 6. svibnja 2026. godine u 13 sati i traje do 20. svibnja 2026. do 12:59:59, uz mogućnost produljenja u slučaju zaprimanja ponuda u posljednjim minutama nadmetanja. Početna, odnosno najniža dopuštena cijena na prvoj dražbi iznosi 1.224.880 eura, dok je dražbeni korak određen na 2.500 eura. Sudjelovanje u nadmetanju moguće je uz uplatu jamčevine u iznosu od 153.110 eura, i to najkasnije do 27. travnja 2026. godine. Također, važno je istaknuti da nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari te da određena prava i tereti ostaju na snazi sukladno važećim zakonskim propisima. Kupac je obvezan uplatiti kupovninu u roku od 60 dana od objave rješenja o dosudi.

Pozadina ovršnog postupka

Prodaja nekretnina rezultat je ovršnog postupka pokrenutog na prijedlog Hrvatske banke za obnovu i razvitak protiv ovršenika Nikice Ščirkovića. Postupak se temelji na ugovoru o kreditu iz 2007. godine, kojim je korisniku odobren kredit uz osiguranje založnim pravom na predmetnim nekretninama. Budući da obveze iz ugovora nisu uredno podmirivane, vjerovnik je raskinuo ugovor te pokrenuo postupak prisilne naplate.

Sud je utvrdio postojanje tražbine u iznosu od 167.376,99 eura, uvećane za kamate i troškove postupka. Ovrha je određena upravo na navedenim nekretninama na području k.o. Vis, uključujući maslinike, šumsko zemljište i pristupne putove. Prodajom tih nekretnina planira se namiriti dugovanje vjerovniku, dok će se ostvarena sredstva uplatiti na njegov račun. Istodobno je naložen upis zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama, čime se formalno osigurava provedba postupka.

Iako ovakve nekretnine mogu predstavljati zanimljivu investicijsku priliku, potencijalni kupci trebaju biti svjesni svih pravnih i stvarnih okolnosti, uključujući postojeće terete, status zemljišta i uvjete korištenja. Razgledavanje je moguće uz prethodni dogovor sa sudskim ovršiteljem, što omogućuje dodatni uvid u stanje na terenu prije sudjelovanja u dražbi.

Namjena zemljišta i pravila gradnje

Gradnja na građevinskim zemljištima u Hrvatskoj strogo je uređena prostornim planovima i lokalnim propisima koji nastoje uskladiti interese vlasnika zemljišta, investitora i turističkog sektora, uz istodobnu zaštitu prirode i kulturne baštine. Takvi planovi jasno određuju što se i u kojem opsegu može graditi na pojedinoj parceli, čime se osigurava kontroliran i održiv razvoj prostora.

Jedan od ključnih elemenata tog sustava je kategorizacija zemljišta prema namjeni, najčešće kroz oznake poput T1, T2 i T3. Zona T1 primarno je namijenjena hotelskoj izgradnji, uz mogućnost manjeg udjela vila i apartmana. Zona T2 fokusira se na kuće za odmor i privatni smještaj, uz ograničeni udio hotelskih sadržaja, dok je zona T3 predviđena za razvoj kampova koji moraju biti opremljeni odgovarajućom infrastrukturom i zadovoljiti propisane standarde.

Bez obzira na oznaku, svaka gradnja mora biti u skladu s važećim zakonima i urbanističkim planovima, uz poštovanje pravila zaštite okoliša. Takav sustav planiranja ne samo da štiti prirodne i kulturne vrijednosti, već i pruža sigurnost investitorima i vlasnicima zemljišta, doprinoseći dugoročnom i održivom razvoju turizma u Hrvatskoj.