Bauštelska reportaža: Rimski ostaci i rekonstrukcija termi kao dobar recept za turistički 'boom'

U Topusko smo se uputili popratiti napredak rekonstrukcije poznatih termi u kontinentalnoj Hrvatskoj, a uz buduće hotelske, bazenske i wellness sadržaje, naišli smo na nešto neočekivano. Pored hotela Toplica iz 1980-ih koji se rekonstruira vidjeli smo poveliko arheološko nalazište rimskih ostataka, najvjerojatnije iz razdoblja od 2. do 4. stoljeća. U Topuskom su, nećete vjerovati, terme i ceste postojale još tada, a lječilišna tradicija nastavit će se s još većim odjekom nakon završetka projekta od 40,5 milijuna eura. Obišli smo aktualno gradilište, te se upoznali s poviješću ove uistinu posebne lokacije.

Krenete li iz Zagreba, izađete na autocestu A11, a potom kod Poljane Lekeničke na DC 30, vožnjom državnim pravcima pitoresknim krajem stići ćete na lokaciju poznatih Termi Topusko koje trenutno prolaze kroz mega transformaciju. Terme dobivaju proširenje i nove sadržaje za 40,5 milijuna eura zbog čega je ovo jedan od najvećih i najskupljih rekonstrukcija toplica u Hrvatskoj.

Spomenutim putem došli smo kako bi obišli gradilište na kojemu se kopa, gradi, pregrađuje i dograđuje od svibnja 2025., te obišli radove za koje nam kažu da će ovu lokaciju učiniti vrhuncem ponude lječilišnih, ali i turističkih sadržaja u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Puno više od obnove

Novi unutrašnji i vanjski bazeni, prostori za buduće wellness i spa sadržaje, ogromna kuhinja u podzemnoj etaži, ali i hotelske sobe u kompletno preuređenom i energetski ojačanom hotelu Toplica. Sve to dio je ogromne rekonstrukcije starih Termi Topusko, u sklopu projekta ‘Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način’, vrijedan 40,5 milijuna eura. Sredstva su dijelom osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a dijelom kreditom Svjetske banke. Radovi traju od 2025. godine, a kupanje u bazenima očekuje se u ovoj godini.

– Ovo je zasigurno jedan od, odnosno najveći projekt rekonstrukcije jedne specijalne bolnice i lječilišta u Hrvatskoj. U stvari je riječ o rekonstrukciji i djelomičnoj nadogradnji hotela zajedno sa zdravstveno-lokacijskim centrom, u kojemu nismo ostali samo na obnovi postojećega, objašnjava nam ravnatelj Lječilišta i direktor Top Termi, Domagoj Mosler.

Dodaje da u ‘cijenu’ ulazi uređenje oko 180 smještajnih jedinica, odnosno 307 ležaja u moderno uređenom interijeru starog hotela, ali i nadogradnja wellness i bazenskih sadržaja. Novi sadržaji bit će odlična ponuda kako za odrasle, tako i za djecu, koji će po dolasku, bilo putem kojom smo sami stigli do Topuskog, bilo nekim drugim putem, parkirati na novom parkingu. A tu problem neće biti električna vozila, jer se i za to gradi prikladna infrastruktura.

Oko 200 radnika konstanta

Iako je riječ o uistinu velikoj investiciji, ravnatelj Mosler komentira, ovo je logičan slijed u razvoju Termi. Prije trenutnih radova, kaže, uređena je zgrada Petrova gora s oko 86 kreveta, kao i Vila Zelengaj, zgrada kina, a uređuju se i Blatne kupke. No, danas je ipak na terenu više mašinerije i radnika nego u bilo kojem dosadašnjem preuređenju. K tome, zbog kompleksnosti posla na gradilištu cijelo vrijeme radi više-manje jednak broj ljudi.

– Sve ide po terminskom planu, a svakom problemu pristupamo kao izazovu. Na gradilištu brojimo između 200 i 220 ljudi, a broj je konstantan te bih rekao da nema trenutka kad na gradilištu nije ispod 200 ljudi. Pokrivaju se svi sektori i stalno se radi paralelno kako unutra, tako i vani, priča voditelj gradilišta Marko Gavran, iz tvrtke Radnik, Križevci, izvođača opsežnih radova.

Za radove koji su upravo u tijeku, kaže da se izvode estrih, cement i glazure na bazenima. Uz to se na bazenima još i žbuka, a ostaju završni radovi keramike, niveliranja masa u sobama te soboslikarije. Vani su pak teška mehanizacija, bageri i gusjeničari točkaši koji su na ‘kopanju’ kod polaganja instalacija, vodova i radova u strojarskoj jami. Upravo je usklađivanje strojarskih instalacija bilo najzahtjevnije izvesti, kaže nam Gavran, jer se u odnosu na staru bazensku tehniku, ventilaciju i objekte iz 1984. sada znatno povećava kapacitet.

Najzahtjevniji dio je strojarnica

Više o tome ispričao nam je projektant Goran Denk. Objasnio je kako se pristupalo ‘iznenađenjima’ u izvedbi buduće strojarnice i filter-postrojenja bazenskog dijela projekta koji će biti ključni za funkcioniranje kompleksa.

– Kako bi zadovoljili najnovije i najbolje ekološke i energetske standarde u projektiranju, potrebe za strojarnicu i filter-postrojenje su višestruko premašile postojeće prostorne kapacitete pa je izazov bio pronaći lokaciju koja je bila dovoljno blizu, a kao jedino rješenje pokazalo se njeno ukapanje. No, riječ je o izrazito zahtjevnom terenu na kojemu prevladava glina s velikim postotkom vlage, kazao je projektant.

Prilikom izvedbe, strojarnicu se stoga čak morala izmjestiti nešto dalje u odnosu na prvotno planirano. Iako se radilo temeljem geotehničkih radova podloge, nije se uspjelo postići čvrstoću propisanih sidara, te je iz sigurnosnih razloga odlučeno izmaknuti strojarnicu dalje od objekta, a što je pak otvorilo nove izazove u vidu preklopa instalacija, dodao je. No, uvedene su promjene koje omogućuju daljnje neometano građenje tog dijela.

Izazovi i kod obnove hotela

Tu, pod zemljom će biti smješten najsuvremeniji sustav s rekuperacijom topline, moderno filter postrojenje koje će koristiti geotermalnu vodu za predaju energije bazenskoj vodi, te neutralizatori za ispuštenu vodu, kako se ne bi onečišćavao okoliš. Velike novosti u energetskom smislu, naravno, stižu i za zgradu hotela.

– Kao i sve zgrade iz tog perioda, energetska obnova je zahtjevna utoliko što je teško zadržati izvorne elemente oblikovanja i trudili smo se ovdje unatoč implementaciji elemenata energetske učinkovitosti zadržati izvorne oblikovne elemente i one koje je ovdje koristio originalni arhitekt, poručio je Denk.

No, hotel i objekti iz 1980-ih nipošto nisu najstariji koji su ovdje postojali, jer, duga je povijest Termi Topusko. Posjećivalo ih se i u 19. stoljeću, a ostaci termi sežu čak iz rimskog doba, u što nas je uputio ravnatelj Mosler. Kaže da su ondje postojala rimska naselja i rimske terme, a baš nakon početka ovog projekta otkrilo se da se velik dio dotad nepoznatih iskopina, ni manje ni više, ispod prostrane površine pored hotela.

Iskopine iz rimskog doba

Arheološke istražne radove i sami smo imali prilike vidjeti, a kako ih se usklađuje s ostatkom projekta, čuli smo od arheologa Vedrana Koprivnjaka. Vodi arheološka istraživanja i arheološki nadzor na području Top Termi.

– Tijekom arheološkog nadzora na dosta područja otkriven je rimski kulturni sloj sa dosta rimskih nalaza što je uobičajemo na području Grada Topuskog, no nismo očekivali na ovom mjestu koje se nalazi otprilike 500 metara istočno od dosadašnjih nalazišta. Rimski nalazi obično su ispod oko pola metra površine zemlje. S tim da treba naglasiti da su ovdje na dosta mjesta u prošlosti već provođene cijevi, kablovi. No, upravo kod tih radova neki slojevi su oštećeni, a mi sad preostalo nastojimo spasiti, pojasnio je Koprivnjak.

Iskopavanja traju od otvaranja gradilišta, a kopa se svaki dan, osim na kiši. Radi se više prema tome što se novo otkrije u nadzoru, nakon čega odmah kreće istraživanje, a proučava se svaka arheološka struktura, u skladu s dogovorom s Konzervatorskom službom u Sisku, kaže nam Koprivnjak. Pronađene su strukture zidova, popločanja poda, ali i predmeti koji bi mogli završiti u Muzeju Sisak, ali još se ne može sa stopostotnom sigurnošću reći iz kojeg su razdoblja pronalasci.

– Za to bismo morali doći do temelja koja potječu iz vremena gradnje, ali koliko sm dosad uspjeli utvrditi, najviše nalaza na koje smo naišli iz razdoblja je od 2. do 4. stoljeća, otkrio je arheolog.

‘Topusko će biti lider kontinentalnog turizma’

Iako su istražni radovi dodatna zanimljivost u cijeloj priči, nekad ipak ograničavaju radove, tako da mora postojati konstantna koordiniranost između arheologa i drugih sudionika na velikom gradilištu. Postoje određene reorganizacije, ovisno o tome kako napreduju iskopavanja povijesnih slojeva, no dinamiku se ne gubi, što nam je potvrdilo više izvora na gradilištu. Stoga se otvaranje novih sadržaja i preuređenog smještaja i dalje očekuje u ovoj godini – a za projekt se, kako smo napisali na samom početku, smatra da će biti nešto uistinu veliko za Sisačko-moslavačku županiju, ali i za cijelu kontinentalnu Hrvatsku.

– Smatramo da će nakon realizacije ovog projekta Topusko biti lider kontinentalnog turizma, i da će ovaj projekt razviti kako Topusko, tako i Sisačko-moslavačku županiju, i da će cijela Hrvatska biti ponosna na projekt, poručio je zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, Mihael Jurić.

Najavio je i važne projekte dogradnje autoceste A11 do Siska, te rekonstrukciju državne ceste od Petrinje prema Glini, kojima će putovanje na ovu top lokaciju lječilišnog i wellness turizma postati još više dostupno posjetiteljima.

Naši novinari su uvijek na gradilištima, sve njihove Bauštelske reportaže pročitajte ovdje.