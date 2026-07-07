Milijunski posao na jugu: makadam iza 'Kineskog zida' napokon postaje prava asfaltirana cesta

Projektom se ne gradi samo cesta, nego i prateća komunalna infrastruktura.

Kina ima svoj Kineski zid, a ima ga i Dubrovnik, doduše u drugačijem obliku. Tako se popularno naziva dugi niz stambenih zgrada u dubrovačkom naselju Montovjerna, izgrađen krajem 1970-ih. Ime su dobile zbog svoje dužine i visine, a danas su, uz prepoznatljiv izgled, poznate i po vrlo konkretnom problemu - prometnim gužvama i kroničnom nedostatku parkinga.

Grad Dubrovnik sada kreće u rješavanje tog problema. Objavljen je natječaj u prethodnom savjetovanju, vrijedan 1,4 milijuna eura, za izgradnju prometnice iza Kineskog zida. Za zahvat je prethodno ishođena lokacijska dozvola iz ožujka 2023., pravomoćna od lipnja iste godine, a njezino je važenje kasnije produljeno. Također, ranije ove godine ishođena je i građevinska dozvola.

Jednosmjerna cesta duga oko 620 metara

Projekt se odnosi na izgradnju prometnice u gradskom kotaru Montovjerna, na trasi iza stambenih zgrada. Nova cesta povezivat će Ulicu Mihajla Hamzića na jugoistoku s Ulicom kneza Branimira na sjeverozapadu. Planirana duljina zahvata iznosi oko 620 metara.

Prometnica je zamišljena kao jednosmjerna, i to u smjeru od Ulice Mihajla Hamzića prema Ulici kneza Branimira. Time bi se dvije postojeće gradske ulice povezale u funkcionalniju prometnu cjelinu, što bi trebalo poboljšati protočnost i sigurnost prometa u ovom dijelu Montovjerne.

Prema projektu, novi prometni koridor uključuje kolnički trak za jednosmjerni promet, jednostrani pješački pločnik dovoljno širok za kretanje dva reda pješaka te parkirni trak za uzdužno parkiranje osobnih vozila. Uz to su predviđeni potporni zidovi, pokosi usjeka i nasipa te nova infrastrukturna mreža.

Kineski zid, Dubrovnik | Foto: EOJN

Parkiraju se po nogostupima

Postojeće stanje objašnjava zašto je ovaj zahvat važan. Zgradama Kineskog zida trenutačno se pristupa sa sjeverne strane, preko Branimirove ulice, kojom se promet odvija dvosmjerno. No, riječ je o slijepoj ulici koja završava okretištem. Zbog velikog nedostatka parkirališnih mjesta često se događa da parkirani automobili zauzmu čitav vozni trak i nogostup, čime se otežava promet i ugrožava kretanje pješaka.

S južne strane zgrada već postoji makadamski put, dug oko 430 metara i širok oko tri metra, s nizom mimoilazišta. Taj se put trenutačno koristi i za prolaz i za parkiranje stanara, a upravo je njegov koridor osnova za trasu nove prometnice. Problem je i to što oborinska odvodnja nije posebno riješena, nego se voda izravno slijeva u okolni teren.

Kineski zid, Dubrovnik | Foto: EOJN

Nova odvodnja, vodoopskrba i rasvjeta

Projektom se ne gradi samo cesta, nego i prateća komunalna infrastruktura. Predviđena je nova oborinska odvodnja kolnih i pješačkih površina. Voda će se s kolnika i nogostupa usmjeravati uzdužnim i poprečnim nagibima prema slivnicima i linijskim kanalima, a zatim u oborinske kolektore položene u trupu prometnice.

U sklopu zahvata planira se i novi vodoopskrbni cjevovod. On će se na početku zahvata spojiti na postojeći cjevovod u Ulici Mihajla Hamzića, a na kraju na cjevovod u Ulici kneza Branimira. Predviđen je cjevovod promjera DN 150, a na njega će se priključiti pet požarnih hidranata, čime bi se osigurala voda za protupožarne potrebe u cijelom obuhvatu.

Budući da se prometnica izvodi na zahtjevnom terenu, projekt predviđa i armiranobetonske potporne zidove, pokose usjeka i nasipa te mreže za zaštitu od mogućih odrona. Potporni zidovi ni na jednom mjestu ne bi trebali biti viši od 3,5 metra, a uz njih je predviđena pješačka zaštitna ograda visine 1,2 metra.