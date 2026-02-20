Bageri su ispod platane i ne staju: Dubrovački vrt iz 18. stoljeća za milijun eura postaje novi javni plato

Još jedno gradilište otvoreno je u Dubrovniku. Za nešto više od milijun eura tvrtka Posta radi veliku rekonstrukciju Parka ispod platne, kultne gradske lokacije čija je središnja točka – platana spomenik je parkovne arhitekture od 2010. godine. U duhu očuvanja memorije dubrovačkog vrta iz 18. stoljeća, plato će biti oblikovan križnom stazom koja povezuje sve ulaze u park.

U Dubrovniku se događa prva renesansa uređenja javnih površina. Nakon Parka Gradac i Parka u Pilama, izvode se radovi i na cjelovitom uređenju Parka ispod platane, posljednjeg dijela projekta Mreža zelene infrastrukture financiranog bespovratnim sredstvima fondova Europske unije kroz ITU mehanizam.

Radove vrijedne 1.048.805,05 eura s PDV-om izvodi tvrtka Posta uz rok dovršetka osam mjeseci. Drvo platane spomenik je parkovne arhitekture od 2010. godine te će biti zaštićen za vrijeme radova.

– Prostor ispod platane do sada nije imao društveno koristan sadržaj, a u budućnosti će imati funkciju disperzije. Postat će urbani prostor u kojem će se građani i posjetitelji zadržavati s čime daje dodatnu vrijednost platou Pila, pričuje gradonačelnik Franković.

Križna staza i 4 vrtna polja

U duhu očuvanja memorije dubrovačkog vrta iz 18. stoljeća, plato će biti oblikovan križnom stazom koja povezuje sve ulaze u park. Tom podjelom formiraju se četiri vrtna polja. Vrtno polje s platanom blago je uzdignuto radi naglašavanja i zaštite ovog vrijednog stabla, dok je suprotno polje zasađeno ukrasnim grmovima mirte.

Projektom je predviđeno zadržavanje postojećih ogradnih zidova platoa, uz njihovu cjelovitu sanaciju. Postojeći montažni sanitarni objekt bit će uklonjen, a umjesto njega planirana je izgradnja novog, ukopanog prostora za sanitarije i garderobu ispod platoa.

Parkiralište i komunalna oprema

Uređenjem se predviđa i reorganizacija postojećeg parkirališta za mopede čime će se smanjiti gužve te spriječiti nepravilno parkiranje. Na sjevernom dijelu parka blage modulacije terena stvaraju prostor namijenjen opuštenom boravku posjetitelja.

Iz grada Dubrovnika ističu kako će cjelokupan prostor bit će opremljen raznovrsnim sjedalicama, klupama i ležaljkama. Sve kako bi se što većem broju posjetitelja omogućio ugodan boravak, odmor i druženje.

Gradac i Pile

Kako smo već spomenuli, osim uređenja Parka ispod platane, u Dubrovniku se trenutačno izvodi i cjelovito uređenje Parka Gradac, prvo od njegovog otvorenja 1898. godine. Također u tijeku su i radovi rekonstrukcije Parka u Pilama koji se priču kraju.

– Ovi projekti segmenti su ulaganja koja Grad Dubrovnik provodi kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a isti uključuju Park ‘n’ Ride sustava na području Pobrežja kao i nabavu električnih vozila za javni gradski prijevoz, kažu iz Grada Dobrovnika.