Ide sanacija mosta preko magistrale, od totalnog raspada spasit će ga slavonska tvrtka

Hrvatske ceste zaključile su javnu nabavu za sanaciju mosta Baštica (Poličnik) na državnoj cesti DC8. Posao će obaviti tvrtka Sitolor iz Slavonskog Broda za 397.672,15 eura.

Početna vrijednost projekta iznosila je ravno pola milijuna eura, a na natječaj su pristigle ukupno tri ponude. Uz spomenuti Sitolor koji je iz ovog javnog nadmetanja izašao kao pobjednik, konkurirale su tvrtka Mar s ponudom u iznosu od 398.467,44 i tvrtka Hidrostres s ponudom u iznosu od 419.154,70 eura.

Rok za izvođenje radova je ukupno 126 dana. Otvaranje gradilišta očekuje se nakon isteka roka za žalbu na odabir od 10 dana. Obzirom da je u službenom glasniku javne nabave RH Odluka o odabiru objavljena 3. travnja, datum početka radova trebao bi se znati sredinom mjeseca. most Baštica, sanacija | foto: screen shot EOJN

Preko magistrale

Most Baštica nalazi se u općini Poličnik te prevodi Jadransku magistralu odnosno državnu cestu D8. Tlocrtno je izveden u blagoj desnoj krivini, a obzirom na kosinu prijelaza je okomit na upornjake i na vodotok.

Građevina je armiranobetonska, a radi se o lučnom mostu. Osnovni nosivi sustav mu je svod svijetlog raspona, a taj se svod izravno preko naglavnih greda oslanja na masivne betonske upornjake široke 850 centimetara.

Zid je zakrivljeno izveden upornjacima, tako da je na donjem dijelu najveća svijetla širina otvora mosta 10 metara. Način temeljenja nije poznat, a most je prosječno širok 8,9, metara.

Obuhvat radova

U sklopu projekta na mostu Baštica sprema se više zahvata. Naime, zbog degradiranog stanja uklonit će se cjelokupna kolnička konstrukcija te će se u punom presjeku ukloniti nogostupi koji su također propali.

Po uklanjanju kolničke konstrukcije u unaprijed predviđenoj debljini trebat će sanirati unutarnje površine betonskih čeonih zidova i krila u zoni ugradnje novog kolnika. Izvest će se novu kolničku konstrukciju od nosivog sloja, drobljenog kamenog materijala, AB ploče i asfaltnih slojeva.

Dinamika gradilišta

Dinamika izvođenja radova predviđa da se sanacija odvija prema unaprijed utvrđenom redoslijedu po grupama radova. U sklopu radova uklanjaju se postojeće čelične pješačke ograde, armiranobetonski nogostupi te svi asfaltni i nosivi slojevi kolnika. Uklanja se i nasip ispod kolnika u debljini od oko 80 centimetara. Nakon toga slijedi sanacija čeonih zidova i krila koja uključuje pranje, uklanjanje oštećenog betona, popravak površina i zaštitu armature. Pukotine u konstrukciji dodatno se ispunjavaju posebnom smolom kako bi se osigurala čvrstoća.

Ugrađuju se novi nosivi slojevi od drobljenog kamena te sidrena armatura za povezivanje s novim nogostupima. Izvodi se nova armiranobetonska kolnička ploča zajedno s nogostupima. Sve betonske površine dodatno se zaštićuju odgovarajućim premazima. Na nogostupe se postavljaju nove zaštitne ograde koje služe i za pješake. Na kolničku ploču ugrađuje se hidroizolacija te novi asfaltni slojevi.

Posebna pažnja posvećuje se brtvljenju spojeva i iscrtavanju prometne signalizacije. Na prilazima mostu uklanjaju se postojeći slojevi i izvode nove prijelazne ploče. Slabo tlo zamjenjuje se kvalitetnijim materijalom te se ugrađuju novi nosivi i završni slojevi kolnika. Sanacija obuhvaća i glavnu armiranobetonsku konstrukciju mosta, uključujući svod, zidove i upornjake. Površine se čiste, uklanja se oštećeni beton, armatura se štiti ili zamjenjuje, a konstrukcija dodatno ojačava.

Uređuju se i nasipi uklanjanjem starih elemenata te ugradnjom novog materijala i obloge. Na kraju se saniraju kamene obloge uz vodotok i donji dijelovi mosta kako bi se osigurala stabilnost i dugotrajnost cijele konstrukcije.

Sanacija pukotina

Dio posla provest će se i na AB rasponskoj konstrukciji gdje su na sredini svoda, duž cijelog raspona vidljive pukotine. Pukotine, vlaženja i ljuštenje betona te segregacije i tragovi izluživanja uočeni su i na glavnim gredama.

Ovakva oštećenja sanirat će se reprofilacijom gdje će se ukloniti oštećeni beton, da bi se na pripremljene i očišćene betonske površine strojno ugradio polimercementni sanacijski mort. Pukotine u svodu i u naglavnim gredama injektirat će se dvokomponentnom epoksidnom smolom, a sve betonske površine će se premazati sustavom zaštitnog trajnoelastičnog polimercementnog premaza.