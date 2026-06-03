Transformacija sjevera Hrvatske: Nova zelena oaza bit će na mjestu nekadašnjeg vojnog kompleksa, EU daje novac

Uz pomoć sufinanciranja iz EU fondova, još je više opipljiva realizacija nove Zelene oaze Čakovca. Najavljuje ju nepravomoćno osuđeni župan Posavec.

Danas nepravomoćno osuđen za primanje mita župan Međimurske županije Matija Posavec prije samo nekoliko dana na drušvenoj mreži Facebook pohvalio se projektom Zelena oaza Čakovca, koji bi trebao preobraziti ovu županiju. Posavec je tada najavio ogroman park koji bi se trebao graditi na 15 hektara bivšeg vojnog kompleksa prošao je natječaj o sufinanciranju iz EU fondova. Prema tom natječaju, za projekt je odobreno sufinanciranje od 85 posto, kako se pohvalio - to nije mala stvar.

Dobra vijest o sufinanciranju

Zelena oaza Čakovca, projekt predstavljan na stranicama Međimurske županije, uključuje nove zelene površine s jezerom uz prostor Centra znanja Međimurja. Po završetku uređenja, tih 15 hektara građanima će biti mjesto za odmor, rekreaciju i boravak u prirodi, a ističe se i doprinos ublažavanju klimatskih promjena.

- Zelena oaza uskoro iz projektne dokumentacije i arhitektonskih vizuala prelazi u stvarnost te će postati novo mjesto susreta, odmora i rekreacije te će svojom ljepotom oduzimati dah, napisao je u svojoj objavi župan Posavec, pohvalivši se odličnom vijesti o sufinanciranju samo nekoliko dana prije donošenja nepravomoćne presude za primanje mita.

Kako je napisao, projekt je prošao na natječaju čime je odlučeno da će se iz EU fondova sufinancirati skoro cijeli iznos, točnije 85 posto. Projekt je prijavljen na poziv za razvoj zelene infrastrukture 12. prosinca 2025. godine u urbanim područjima u sklopu Programa konkurentnosti i kohezije, a sada je dobio odobrenje za sufinanciranje iz EU fondova.

- Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 5.271.922 eura, a iznos sufinanciranja doseže 4.481.133,94 eura bespovratnih sredstava. Nakon dodjele Ugovora tijekom lipnja, kreće i postupak natječaja za izvođače radova, objavio je Posavec.

Podjela u više cjelina

Dodao je da će park biti podijeljen u više funkcionalnih cjelina, te da su u obuhvatu buduće oaze predviđena dječja igrališta s ugostiteljskim objektom i javnim sanitarnim čvorom. Prema informacijama u objavi, ali i na stranici županije, uredit će se i parkiralište, biciklističke i pješačke staze, vježbališta, voćnjak s piknik-zonom pa i prostor za pse.

- Posebnu atraktivnost prostoru dat će vodena površina s fontanom i mostom, amfiteatar, otvoreni paviljon leptira, i niz drugih sadržaja. Ovaj jedinstveni prostor bit će prošaran mrežom biciklističkih i pješačkih staza, te sportsko-rekreativnih točki, uz mnogo autohtonih stabala, ukrasnog grmlja i bilja koje će svojim cvatom mijenjati boje ovog jedinstvenog mjesta tijekom izmjene godišnjih doba, napisao je Posavec.

Prema informacijama na stranici Međimurske županije, lokacija je omeđena Ulicom Bana Josipa Jelačića sa sjeverne strane te Sajmišnom ulicom na južnoj strani. Novi sadržaji oživjeli bi područje bivšeg vojnog kompleksa, odnosno bivšeg hipodroma. Podsjetimo, mediji su danas izvijestili da je Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora, zbog trgovanja utjecajem i primanja mita. Posavec je odgovorio da 'našem' pravosuđu ne treba vjerovati, odbacujući presudu.