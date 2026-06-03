Izmješta se državni pravac na sjeveru Hrvatske: U planu čak 8 novih kružnih tokova, bit će bolje za sve

Pregradnja preopterećenog državnog pravca na sjeveru Hrvatske kreće od Varaždina. Zasad je odabrana tvrtka koja će pripremiti novu trasu.

Za nešto manje od 250 tisuća eura, tvrtka Mobilita Evolva radit će idejne i glavne projekte s ishođenjem lokacijske i građevinskih dozvola za izmještanje dionica državne trase DC 2. Nabava se odnosi na dionicu Petrijanec-Hrašćica duljine od oko 8 kilometara. Dionica je na sjeveru Hrvatske, pored Varaždina, a cilj projekta je izmještanje tranzitnog prometa iz grada. Procjena vrijednost za izradu potrebne dokumentacije bila je 560 tisuća eura, tako da je ugovaratelj ponudio znatno niži iznos.

Rasterećenje naselja

Planirana nova dionica državne ceste DC2 između Petrijanca i Hrašćice prolazit će područjem Varaždinske županije, na području Grada Varaždina te općina Petrijanec i Sračinec, otkriva pripadajuća dokumentacija. Trasa će se pružati paralelno s postojećom DC2, koja danas prolazi kroz naselja Hrašćica, Sračinec, Majerje i Petrijanec, a nova cesta započinje na čvoru sa jugozapadnom obilaznicom Varaždina te završava priključkom na postojeću DC2 kod predjela Figlenica.

Glavni cilj projekta je izmještanje tranzitnog i intenzivnog lokalnog prometa iz naseljenih mjesta, smanjenje prolaska teških teretnih vozila kroz naselja te povećanje sigurnosti i protočnosti prometa između Petrijanca i Hrašćice. Projekt predviđa i bolju povezanost gospodarskih zona uz što manje zahvata u šumska i poljoprivredna područja.

Nova prometnica bit će duga 7,925 kilometara i imat će dvije vozne trake za mješoviti promet, predviđa se u projektu. Projektirana brzina bit će 80 kilometara na sat, uz mogućnost ograničenja na pojedinim lokacijama poput raskrižja. Trasa prolazi izvan naseljenih područja, uglavnom preko poljoprivrednog zemljišta, a zbog povoljne konfiguracije terena predviđeni su uglavnom niski nasipi prosječne visine oko dva metra. izmještanje državne ceste DC2, Varaždin | Foto: EOJN

Novih osam kružnih tokova

Povezivanje s lokalnom prometnom mrežom riješit će se preko osam kružnih raskrižja na križanjima s nerazvrstanim, lokalnim, županijskim i državnim cestama. Također će se urediti pristupi poljskim putovima, a namjerava se postaviti i odgovarajuća prometna signalizacija. Na pogodnim mjestima planirani su suhi propusti za prolaz divljih životinja.

Vozne trake bit će širina 3,25 metara, a konstrukcija ceste sastojat će se od asfaltnih i kamenih nosivih slojeva. Površine nasipa bit će ozelenjene i hortikulturno uređene kako bi se što bolje uklopile u okoliš, također piše u pripadajućem tehničkom opisu.

Odabrani ponuditelj 'skupio' 100 bodova

Za izradu idejnog rješenja koje prethodi ikakvim daljnjim zahvatima, 25. svibnja 2026. godine sklopljen je ugovor između naručitelja, Hrvatskih cesta i ugovaratelja - tvrtke Mobilita Evolva. Ugovor je vrijedan 247.770 eura, bez uključenog PDV-a, na razdoblje od 18 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, a nakon tog razdoblja mogu se očekivati i prvi pomaci u smjeru izvedbe radova na terenu.

Idejna rješenja i preostalu dokumentaciju izrađivat će se s podugovarateljima, a to su Consilium Electra, Geotehnički studio, Pandantiv te Radionica mostova, koji će preuzeti oko 33 posto posla. Inače, dok je sad sklopljen sporazum, izvođač je odabran početkom travnja, kao najpovoljniji u kokurenciji od ukupno šest pristiglih ponuda.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda može se vidjeti da su poslali najjeftiniju, a očito i po drugim kriterijima prihvatljivu ponudu. Cjenovno, iza njih su redom bili Rencon, Geoprojekt, Inženjerski projektni zavod, Rijekaprojekt te Trafficon. Dok nijedna ponuda nije odbijena, odabrani su ocijenjeni s maksimalnih 100 bodova.