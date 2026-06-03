Novosti Na preko 6.000 kvadrata gradit će se novi kampus od 20 milijuna eura

Na preko 6.000 kvadrata gradit će se novi kampus od 20 milijuna eura

Ivana Solar
Ivana Solar baustela.hr

03. lipanj 2026.

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Na preko 6.000 kvadrata gradit će se novi kampus od 20 milijuna eura

novi kampus, Varaždin | foto: FOI

Novi kampus FOI 2 u Varaždinu suvremena je istraživačka infrastruktura kao temelj razvoja znanosti, inovacija i digitalne transformacije.

U Varaždinu je održano javno predstavljanje Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (Environmental and Social Management Plan – ESMP) za projekt izgradnje i opremanja nove istraživačke infrastrukture Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu – FOI 2. Predstavljanje su organizirali Fakultet organizacije i informatike Fakultet organizacije i informatike i Projekt DIGIT Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u okviru javnog savjetovanja koje traje do 7. lipnja 2026. godine.

Podsjetimo, Ministarstvo je krajem prošle godine donijelo odluku o financiranju projekta Rušenje i izgradnja nove zgrade FOI 2 iz sredstava zajma Svjetske banke u okviru projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT) u iznosu od 20 milijuna eura.

Izgradnja novog kampusa

Projekt FOI 2 odnosi se na izgradnju novog suvremenog kampusa Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, smještenog u Ulici Fausta Vrančića 3, na lokaciji koja povezuje povijesnu jezgru grada s modernim sveučilišnim i istraživačkim sadržajima. Riječ je o strateškoj investiciji koja ima za cilj dugoročno jačanje istraživačkih i obrazovnih kapaciteta, unapređenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada te dodatno pozicioniranje FOI-ja u Europskom istraživačkom prostoru.

- Svrha projekta je jačanje istraživačke infrastrukture kroz stvaranje novih prostornih i tehnološki naprednih kapaciteta temeljenih na načelima zelene i energetski učinkovite gradnje. Time se osiguravaju bolji uvjeti za rad studenata, nastavnika i istraživača, povećava učinkovitost istraživačkih aktivnosti te jača integracija FOI-ja u europske istraživačke tokove, rekla je dekanica FOI-ja, Marina Klačmer Čalopa dodavši i kako projekt istovremeno doprinosi razvoju Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske kao regionalnog centra znanja, inovacija i digitalne transformacije, s naglaskom na suradnju akademske zajednice i gospodarstva.

novi kampus, Varaždin | foto: FOI

Održiv akademski prostor

Novi kampus FOI 2 projektiran je kao suvremeni, funkcionalni i održivi akademski prostor ukupne bruto površine 5.559,2 kvadrata, uz dodatnih 800 kvadrata natkrivene garaže. Posebna pažnja posvećena je prometnom rješenju i dostupnosti, pa je predviđeno ukupno 86 parkirnih mjesta te posebno uređeno parkiralište za bicikle.

Unutarnji prostorni koncept kampusa osmišljen je tako da podrži suvremene oblike nastave, istraživanja i suradnje. Planirane su tri velike predavaonice površine 153 kvadrata, svaka kapaciteta 137 mjesta, kao i dodatna velika predavaonica od 352 četvorna metra s kapacitetom od 328 mjesta.

Uz njih su predviđene četiri računalne učionice od 68 kvadrata, četiri seminarske učionice od 156 kvadrata s kapacitetom od 80 mjesta, te 16 kabineta za nastavnike i istraživače. Kampus uključuje i istraživačke laboratorije različitih površina, prostorije za sastanke, malu vijećnicu, gospodarske i prateće prostore, centralni hall te zajednički studentski prostor od 127 četvornih metara koji je zamišljen kao mjesto svakodnevne interakcije i razmjene ideja, predstavio je glavni projektant, Tin Sven Franić.

novi kampus, Varaždin | foto: FOI

Nacionalni strateški ciljevi

U sklopu predstavljanja istaknuti su i ključni razvojni učinci projekta, uključujući usklađenost s nacionalnim strateškim ciljevima te projektom DIGIT koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i partnera uključenih u razvoj istraživačke infrastrukture.

- Odlučili smo podržati projekt s 20 milijuna eura kako bismo omogućili izgradnju i opremanje nove zgrade te stvorili uvjete za daljnji razvoj FOI-ja, kako u znanstveno-istraživačkom, tako i u obrazovnom smislu. Vjerujemo da će ova investicija dodatno osnažiti položaj FOI-ja kao jednog od najvažnijih sveučilišnih centara u Hrvatskoj, rekao je pak ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvoje Meštrić.

novi kampus, Varaždin | foto: FOI
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Izdvojeni članak
varaždin novi kampus FOI 2 Rušenje i izgradnja nove zgrade FOI 2 DIGIT