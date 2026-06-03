Na preko 6.000 kvadrata gradit će se novi kampus od 20 milijuna eura

U Varaždinu je održano javno predstavljanje Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (Environmental and Social Management Plan – ESMP) za projekt izgradnje i opremanja nove istraživačke infrastrukture Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu – FOI 2. Predstavljanje su organizirali Fakultet organizacije i informatike Fakultet organizacije i informatike i Projekt DIGIT Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u okviru javnog savjetovanja koje traje do 7. lipnja 2026. godine.

Podsjetimo, Ministarstvo je krajem prošle godine donijelo odluku o financiranju projekta Rušenje i izgradnja nove zgrade FOI 2 iz sredstava zajma Svjetske banke u okviru projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT) u iznosu od 20 milijuna eura.

Izgradnja novog kampusa

Projekt FOI 2 odnosi se na izgradnju novog suvremenog kampusa Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, smještenog u Ulici Fausta Vrančića 3, na lokaciji koja povezuje povijesnu jezgru grada s modernim sveučilišnim i istraživačkim sadržajima. Riječ je o strateškoj investiciji koja ima za cilj dugoročno jačanje istraživačkih i obrazovnih kapaciteta, unapređenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada te dodatno pozicioniranje FOI-ja u Europskom istraživačkom prostoru.

- Svrha projekta je jačanje istraživačke infrastrukture kroz stvaranje novih prostornih i tehnološki naprednih kapaciteta temeljenih na načelima zelene i energetski učinkovite gradnje. Time se osiguravaju bolji uvjeti za rad studenata, nastavnika i istraživača, povećava učinkovitost istraživačkih aktivnosti te jača integracija FOI-ja u europske istraživačke tokove, rekla je dekanica FOI-ja, Marina Klačmer Čalopa dodavši i kako projekt istovremeno doprinosi razvoju Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske kao regionalnog centra znanja, inovacija i digitalne transformacije, s naglaskom na suradnju akademske zajednice i gospodarstva.

novi kampus, Varaždin | foto: FOI

Održiv akademski prostor

Novi kampus FOI 2 projektiran je kao suvremeni, funkcionalni i održivi akademski prostor ukupne bruto površine 5.559,2 kvadrata, uz dodatnih 800 kvadrata natkrivene garaže. Posebna pažnja posvećena je prometnom rješenju i dostupnosti, pa je predviđeno ukupno 86 parkirnih mjesta te posebno uređeno parkiralište za bicikle.

Unutarnji prostorni koncept kampusa osmišljen je tako da podrži suvremene oblike nastave, istraživanja i suradnje. Planirane su tri velike predavaonice površine 153 kvadrata, svaka kapaciteta 137 mjesta, kao i dodatna velika predavaonica od 352 četvorna metra s kapacitetom od 328 mjesta.

Uz njih su predviđene četiri računalne učionice od 68 kvadrata, četiri seminarske učionice od 156 kvadrata s kapacitetom od 80 mjesta, te 16 kabineta za nastavnike i istraživače. Kampus uključuje i istraživačke laboratorije različitih površina, prostorije za sastanke, malu vijećnicu, gospodarske i prateće prostore, centralni hall te zajednički studentski prostor od 127 četvornih metara koji je zamišljen kao mjesto svakodnevne interakcije i razmjene ideja, predstavio je glavni projektant, Tin Sven Franić. novi kampus, Varaždin | foto: FOI

Nacionalni strateški ciljevi

U sklopu predstavljanja istaknuti su i ključni razvojni učinci projekta, uključujući usklađenost s nacionalnim strateškim ciljevima te projektom DIGIT koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i partnera uključenih u razvoj istraživačke infrastrukture.