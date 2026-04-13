Vjesnik će rezati dijamantne pile, a koristit će se i 'plameni mač', samourušavanje više nije mogućnost

Konačno se zna kako će se uopće rušiti Vjesnikov neboder. Nakon uklanjanja antene, znakova i azbesta, kreće 'rezanje', a razmatrala se čak i 'kugla'.

Nakon detaljnih ispitivanja betona i armature Vjesnikovog nebodera na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije u Zagrebu, izvođač punom parom priprema teren za početak strojnog rušenja. Kultna zgrada na koncu će se uklanjati 'rezanjem', danas je potvrdio direktor izvođača, tvrtke Eurco, Hrvoje Merki.

Inače, u neboderu su u međuvremenu postavljeno blizu 1.000 podupirača koji stabiliziraju konstrukciju, te je iznutra izneseno više od 700 tona opožarenog i neopožarenog materijala. O samourušavanju više nema govora, napomenula je na gradilištu glavna projektantica uklanjanja, Marija Sojčić.

Bez štete za okoliš

S Vjesnikovog nebodera demontirana je cjelokupna strojarska oprema, kao i kotlovnica u podrumskoj etaži. Ispražnjena su i tri spremnika loživa ulja, a konstrukcija je resterećena što je sigurnost nebodera podiglo za 30 posto. Zna se i da su s krova uklonjeni znakovi i antena, a krenuo je i proces uklanjanja azbesta sa 16. kata, koji treba završiti da bi konačno krenulo 'grickanje' konstrukcije. Azbest se uklanja na način da ne našteti okolišu.

- Azbest se krenuo uklanjati. Trenutno se dekontaminira glomazni otpad, postavljene su cijevi sa istočne strane koje će usisavati azbest, no to je tek druga faza čišćenja. Prvo se treba dekontaminirati. Taj glomazni otpad se šprica sa posebnim sredstvima koji veže čestice azbesta na njima i stvara jednu krutu površinu tako da nema odvajanja čestica i zagađivanja okoliša, poručila je projektantica Sojčić.

Istaknula je da se na gradilištu dostiglo fazu ciljanog faktora sigurnosti koji će spriječiti urušavanje dijela konstrukcije.

- O urušavanju cijelog objekta nećemo niti razmišljati, istaknula je, a podupirači koji danas 'čuvaju' neboder od crnog scenarija vidljive su narančaste boje te su raspoređeni nešto gušće u nižim, odnodno rjeđe na višim etažama.

Stiže 50 m visok stroj

Iz Ministarstva graditeljstva konačno je stigao i datum završetka rušenja - 5. srpnja ove godine. Metoda ostaje strojno rušenje, a u ovom slučaju koristit će se dvije metode rezanja.

- Režemo s dvije metode - s dijamantnim pilama i s plamenim mačem, takozvanom 'plazmom'. 16. i 15. kat krećemo odmah, čim završimo čišćenje 16. kata od azbesta. Betone ćemo rezati dijamantnim pilama pa ćemo betone spuštati dolje, nakon toga ćemo uzeti dodatne uzorke betona. Izgorene stupce dodatno smo ojačali pa sada radimo na sigurni način, pojasnio je direktor tvrtke Eurco, hrvoje Merki.

Ubrzo dolazi i stroj od 50 metara kojim će se nastaviti klasično rušenje, kako je rekao Merki. Dodao je da je po pitanju metode sve ostalo kako je bilo prilikom prijave na natječaj, iako su se u jednom trenutku razmatrale i druge vrste rušenja, jer nije bilo sigurno koliko hitno se neboder mora ukloniti. U igri je čak bila i kugla.

- Išli smo na potencijalnu opciju miniranja kada se govorilo da je zgrada nesigurna i da je nesigurno u nju ulaziti. Razmišljali smo o raznim metodama, čak i o kugli. S našim poslovnim partnerima imamo i kuglu, otkrio je danas na gradilištu Merki. Napomenuo je da se završetak radova predviđa u dogovorenom, nešto produljenom roku, u srpnju - dok bi se i posljednji tračak azbesta iz 17. etaže trebao ukloniti s datumom 29. travnja 2026. godine.