Sportsko čudo niče usred pustinje: Saudijci grade teniski kompleks s 30 terena i arenom za 15.000 ljudi
21. lipanj 2026.
U saudijskoj pustinji gradi se najveći teniski kompleks u regiji, s arenama, pomičnim krovovima i 30 terena.
Saudijska Arabija sprema još jedan veliki sportski spektakl usred pustinje. Tvrtka Qiddiya Investment Company najavila je izgradnju Nacionalnog teniskog centra u Qiddiya Cityju, novom gradu zabave, sporta i kulture, smještenom oko 45 kilometara zapadno od Rijada.
Riječ je o velikom sportskom kompleksu koji bi Saudijsku Arabiju trebao dodatno približiti svjetskoj teniskoj sceni. Centar će biti građen prema standardima organizacija ATP, WTA i ITF, što znači da će moći ugostiti i velika međunarodna natjecanja. Projekt potpisuje poznati arhitektonski studio Populous, specijaliziran za velike sportske objekte. Gradnja je već u tijeku, a kada bude dovršen, Nacionalni teniski centar trebao bi postati najveći teniski kompleks u regiji.
Trideset terena i glavna arena za 15.000 gledatelja
Nacionalni teniski centar imat će ukupno 30 teniskih terena. Od toga će 28 biti tvrdi tereni, a dva zemljana. Glavni stadion, odnosno Centre Court, imat će 15.000 sjedećih mjesta i pomični krov, što će omogućiti održavanje mečeva i drugih događanja u kontroliranim uvjetima.
Uz glavni stadion, kompleks će imati i teren s 5.000 mjesta, još jedan s 2.000 mjesta te posebnu višenamjensku arenu kapaciteta 8.000 gledatelja. I ta će arena imati pomični krov, a moći će se koristiti za različite sadržaje, od sportskih događanja i e-sporta do koncerata i kulturnih programa. Ukupan kapacitet gledališta u cijelom kompleksu iznosit će oko 33.000 mjesta.
Centar za profesionalce, mlade sportaše i rekreativce
Projekt nije zamišljen samo kao mjesto za velike teniske turnire. U sklopu centra gradit će se i High Performance Training Centre, namijenjen razvoju saudijskih teniskih talenata i pripremi profesionalnih sportaša.
Taj će dio kompleksa imati modernu teretanu, prostore za hidroterapiju i fizioterapiju, zone za oporavak sportaša, svlačionice, prostore za igrače te medijski centar s prostorijama za konferencije za novinare i intervjue.
Centar će biti otvoren i široj javnosti. Planirani su programi za djecu, rekreativce i lokalnu zajednicu, kao i javni prostori, navijačke zone i trgovi za događanja. Time se Qiddiya želi predstaviti ne samo kao domaćin velikih turnira, nego i kao mjesto svakodnevnog sporta, druženja i zabave.
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Zeleni kompleks uz planine Tuwaiq
Nacionalni teniski centar bit će smješten u upečatljivom krajoliku Qiddiya Cityja, uz planine Tuwaiq. Projekt predviđa slojevite zelene fasade koje će se uklapati u okolni teren, pa kompleks neće biti samo sportski objekt, nego i dio šire urbanističke slike novog grada.
U neposrednoj blizini planiran je i golf teren s 18 rupa koji potpisuje Sir Nick Faldo, kao i budući stambeni, uredski i trgovački sadržaji. Qiddiya City zamišljen je kao potpuno novi grad s kućama, hotelima, školama, bolnicama, trgovinama, uredima te brojnim sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima.
Prema najavama, Qiddiya City trebao bi biti čak tri puta veći od Pariza. Planirana je i brza željeznička veza koja bi ga trebala povezati s poslovnom četvrti King Abdullah Financial District za 17 minuta te s budućom međunarodnom zračnom lukom King Salman za 30 minuta.
Dio velike saudijske sportske strategije
Nacionalni teniski centar dio je šireg plana Saudijske Arabije da se nametne kao važna svjetska destinacija za sport, zabavu i turizam. Projekt se uklapa u ciljeve programa Saudi Vision 2030, kojim zemlja ulaže u novu infrastrukturu, turizam, sport i razvoj domaćih talenata.
Saudijski ministar sporta, princ Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, poručio je da kompleks predstavlja važan korak u razvoju tenisa u zemlji. Istaknuo je da će objekt imati uvjete za organizaciju velikih turnira i dolazak elitnih igrača, ali i za razvoj saudijskih sportaša od amaterske do profesionalne razine.
Iz Qiddiya Investment Companyja poručuju da je projekt dio njihove filozofije Power of Play, odnosno ideje da sport, igra i zabava mogu oblikovati zajednice i poboljšati kvalitetu života.
Qiddiya kao grad velikih projekata
Nacionalni teniski centar samo je jedan od velikih projekata koji se razvijaju u Qiddiya Cityju. Ondje su već otvoreni Six Flags zabavni park, Aquarabia, najveći vodeni park na Bliskom istoku, te PlayMaker Studios, novi filmski produkcijski centar.
Među najavljenim projektima su i Speed Park Track, stadion princa Mohammeda bin Salmana, konjički centar, prvi specijalizirani gaming i e-sports distrikt na svijetu te veliki centar izvedbenih umjetnosti. Zanimljivo je to da na gradilištu Speed Park Tracka radi i jedan Hrvat, a više o njegovoj priči možete pročitati ovdje.
U tom kontekstu Nacionalni teniski centar nije samo još jedan sportski objekt. On je dio puno veće slike u kojoj Saudijska Arabija usred pustinje gradi novi grad spektakla, namijenjen sportu, turizmu, koncertima, e-sportu, filmu i zabavi.