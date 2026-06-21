Sportsko čudo niče usred pustinje: Saudijci grade teniski kompleks s 30 terena i arenom za 15.000 ljudi

U saudijskoj pustinji gradi se najveći teniski kompleks u regiji, s arenama, pomičnim krovovima i 30 terena.

Saudijska Arabija sprema još jedan veliki sportski spektakl usred pustinje. Tvrtka Qiddiya Investment Company najavila je izgradnju Nacionalnog teniskog centra u Qiddiya Cityju, novom gradu zabave, sporta i kulture, smještenom oko 45 kilometara zapadno od Rijada.

Riječ je o velikom sportskom kompleksu koji bi Saudijsku Arabiju trebao dodatno približiti svjetskoj teniskoj sceni. Centar će biti građen prema standardima organizacija ATP, WTA i ITF, što znači da će moći ugostiti i velika međunarodna natjecanja. Projekt potpisuje poznati arhitektonski studio Populous, specijaliziran za velike sportske objekte. Gradnja je već u tijeku, a kada bude dovršen, Nacionalni teniski centar trebao bi postati najveći teniski kompleks u regiji.

Trideset terena i glavna arena za 15.000 gledatelja

Nacionalni teniski centar imat će ukupno 30 teniskih terena. Od toga će 28 biti tvrdi tereni, a dva zemljana. Glavni stadion, odnosno Centre Court, imat će 15.000 sjedećih mjesta i pomični krov, što će omogućiti održavanje mečeva i drugih događanja u kontroliranim uvjetima.

Uz glavni stadion, kompleks će imati i teren s 5.000 mjesta, još jedan s 2.000 mjesta te posebnu višenamjensku arenu kapaciteta 8.000 gledatelja. I ta će arena imati pomični krov, a moći će se koristiti za različite sadržaje, od sportskih događanja i e-sporta do koncerata i kulturnih programa. Ukupan kapacitet gledališta u cijelom kompleksu iznosit će oko 33.000 mjesta.

Qiddiya Nacionalni teniski centar | Foto: Qiddiya Investment Company

Centar za profesionalce, mlade sportaše i rekreativce

Projekt nije zamišljen samo kao mjesto za velike teniske turnire. U sklopu centra gradit će se i High Performance Training Centre, namijenjen razvoju saudijskih teniskih talenata i pripremi profesionalnih sportaša.

Taj će dio kompleksa imati modernu teretanu, prostore za hidroterapiju i fizioterapiju, zone za oporavak sportaša, svlačionice, prostore za igrače te medijski centar s prostorijama za konferencije za novinare i intervjue.

Centar će biti otvoren i široj javnosti. Planirani su programi za djecu, rekreativce i lokalnu zajednicu, kao i javni prostori, navijačke zone i trgovi za događanja. Time se Qiddiya želi predstaviti ne samo kao domaćin velikih turnira, nego i kao mjesto svakodnevnog sporta, druženja i zabave.

Zeleni kompleks uz planine Tuwaiq

Nacionalni teniski centar bit će smješten u upečatljivom krajoliku Qiddiya Cityja, uz planine Tuwaiq. Projekt predviđa slojevite zelene fasade koje će se uklapati u okolni teren, pa kompleks neće biti samo sportski objekt, nego i dio šire urbanističke slike novog grada.

U neposrednoj blizini planiran je i golf teren s 18 rupa koji potpisuje Sir Nick Faldo, kao i budući stambeni, uredski i trgovački sadržaji. Qiddiya City zamišljen je kao potpuno novi grad s kućama, hotelima, školama, bolnicama, trgovinama, uredima te brojnim sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima.

Prema najavama, Qiddiya City trebao bi biti čak tri puta veći od Pariza. Planirana je i brza željeznička veza koja bi ga trebala povezati s poslovnom četvrti King Abdullah Financial District za 17 minuta te s budućom međunarodnom zračnom lukom King Salman za 30 minuta. Qiddiya Nacionalni teniski centar | Foto: Qiddiya Investment Company

Dio velike saudijske sportske strategije

Nacionalni teniski centar dio je šireg plana Saudijske Arabije da se nametne kao važna svjetska destinacija za sport, zabavu i turizam. Projekt se uklapa u ciljeve programa Saudi Vision 2030, kojim zemlja ulaže u novu infrastrukturu, turizam, sport i razvoj domaćih talenata.

Saudijski ministar sporta, princ Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, poručio je da kompleks predstavlja važan korak u razvoju tenisa u zemlji. Istaknuo je da će objekt imati uvjete za organizaciju velikih turnira i dolazak elitnih igrača, ali i za razvoj saudijskih sportaša od amaterske do profesionalne razine.

Iz Qiddiya Investment Companyja poručuju da je projekt dio njihove filozofije Power of Play, odnosno ideje da sport, igra i zabava mogu oblikovati zajednice i poboljšati kvalitetu života. mega projekti Saudijska Arabija | kolaž

Qiddiya kao grad velikih projekata

Nacionalni teniski centar samo je jedan od velikih projekata koji se razvijaju u Qiddiya Cityju. Ondje su već otvoreni Six Flags zabavni park, Aquarabia, najveći vodeni park na Bliskom istoku, te PlayMaker Studios, novi filmski produkcijski centar.

Među najavljenim projektima su i Speed Park Track, stadion princa Mohammeda bin Salmana, konjički centar, prvi specijalizirani gaming i e-sports distrikt na svijetu te veliki centar izvedbenih umjetnosti. Zanimljivo je to da na gradilištu Speed Park Tracka radi i jedan Hrvat, a više o njegovoj priči možete pročitati ovdje.

U tom kontekstu Nacionalni teniski centar nije samo još jedan sportski objekt. On je dio puno veće slike u kojoj Saudijska Arabija usred pustinje gradi novi grad spektakla, namijenjen sportu, turizmu, koncertima, e-sportu, filmu i zabavi.