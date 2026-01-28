Svaka tri dana gotov po jedan kat! Nova najviša zgrada na svijetu ići će kilometar u visinu

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Kad je 2013. godine u Jeddahu položena prva betonska masa budućeg Jeddah Towera, svijet je s velikim zanimanjem pratio ambicioznu najavu nebodera koji bi trebao premašiti visinu od jednog kilometra. Projekt je od početka zamišljen kao globalni simbol inženjerske moći i arhitektonske vizije Saudijske Arabije. Ipak, nakon početnog zamaha, gradnja je 2018. naglo stala, ostavljajući golemi betonski skelet kao podsjetnik na neostvarene ambicije.
Višegodišnja pauza otvorila je pitanja o sudbini projekta, no početkom 2025. radovi su službeno nastavljeni pa je 2026. ovo gradilište doživjelo punu aktivaciju. Time je Jeddah Tower ponovno ušao u fokus globalne javnosti kao potencijalna buduća najviša građevina na svijetu. Povratak gradnje doživljen je kao svojevrsna potvrda da megaprojekti ovog razmjera u Saudijskoj Arabiji još uvijek imaju snažnu političku i ekonomsku potporu.
Prije prekida radova dovršena je jedna od najzahtjevnijih faza projekta – izgradnja temelja sposobnih nositi konstrukciju višu od tisuću metara. U tlo je ugrađeno više od 270 armiranobetonskih pilota, od kojih neki sežu i do 110 metara dubine, kako bi se osigurala stabilnost na zahtjevnom obalnom terenu.
Tijekom prve faze gradnje toranj je izrastao na više desetaka katova, a nosiva betonska jezgra oblikovana je tako da preuzima najveća vertikalna i horizontalna opterećenja. Nakon ponovnog pokretanja projekta u siječnju 2025. godine, tempo gradnje znatno je ubrzan.
Do danas je konstrukcija dosegnula više od 85 katova, čime je ponovno potvrđeno da projekt više nije simbol zastoja, već aktivno gradilište. Inženjeri su pritom nastavili koristiti posebno formulirani beton visoke čvrstoće, prilagođen ekstremnim visinama, tlakovima i temperaturama, piše architecturaldigest.com.
U sljedećim fazama gradnje fokus se pomiče s isključivo konstruktivnih elemenata na složeniju integraciju tehnologije i dizajna. Kako toranj bude rastao prema završnoj visini, postupno će se ugrađivati čelični elementi i vanjska fasada od stakla i aluminija, projektirana da smanji zagrijavanje i otpor vjetra.
Arhitektonsko rješenje, koje potpisuje studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, temelji se na aerodinamičnom, suženom obliku inspiriranom biljnim strukturama, što omogućuje stabilnost pri ekstremnim visinama. Unutrašnjost tornja zamišljena je kao vertikalni grad, s luksuznim stanovima, hotelskim sadržajima, uredskim prostorima i najvišom promatračkom platformom na svijetu.
Posebna pažnja posvećena je sustavu dizala, koji mora savladavati nezabilježene visinske razlike uz maksimalnu sigurnost i učinkovitost. Gradnja Jeddah Towera pritom ostaje jedan od tehnički najzahtjevnijih pothvata suvremene arhitekture.
Prema trenutačnim planovima investitora, Jeddah Tower trebao bi biti dovršen do 2028. godine, čime bi konačno preuzeo titulu najviše zgrade na svijetu. Što je realno za očekivati obzirom da iz Saudije stižu izvješća koja govore da je norma na gradilištu jedna pdignut novi kat svaka tri do četiri dana.
Procjenjuje se da će sam toranj stajati oko 1,2 milijardi eura, dok ukupna vrijednost šireg projekta Jeddah Economic City prelazi 20 milijardi dolara.
Kada bude dovršen, toranj bi trebao doseći visinu veću od 1.000 metara, znatno nadmašujući Burj Khalifu u Dubaiju. Time Jeddah Tower neće biti samo arhitektonski rekord, već i snažna poruka o ambicijama zemlje da se pozicionira kao globalno središte inovacija i turizma.
