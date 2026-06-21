Širi se dalmatinski Beverly Hills: Uz plažu i magistralu niču kompleksi s vilama od pola milijuna eura

Brodarica, naselje smješteno uz obalu nedaleko od Šibenika, posljednjih godina prolazi kroz veliku transformaciju. Priobalni prostor između Šibenika i Brodarice, već prepoznatljiv po atraktivnoj lokaciji uz more, postaje zona novih luksuznih rezidencijalnih projekata koji bi mogli uvelike promijeniti izgled zapadnog dijela šibenske obale.

Na ovom području već je izgrađen dio luksuznog kompleksa Podsolarsko rivijera, dok se u neposrednoj blizini razvija i novi projekt Adriatic Riviera - Seaside Living. Riječ je o dva odvojena projekta, s različitim investitorima, ali smještena su praktički jedno uz drugo, na istom atraktivnom potezu uz more i magistralu.

Veliki kompleks između Šibenika i Brodarice

Projekt luksuznog naselja Podsolarsko rivijera smješten je na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini popularne plaže Rezalište i Jadranske magistrale. Kompleks obuhvaća osam rezidencijalnih blokova, a prva faza uključuje 21 kuću s ukupno 40 apartmana.

Ovaj ambiciozni projekt započeo je 2019. godine, a planirana je realizacija kroz četiri faze. U konačnici bi kompleks trebao imati ukupno 45 objekata i 260 stanova. Osim luksuznih apartmana, budućim stanarima i korisnicima trebali bi biti dostupni dodatni sadržaji poput igrališta za košarku i odbojku, ugostiteljskih objekata i zelenih površina.

Stil gradnje vizualno odskače od klasične dalmatinske arhitekture i podsjeća na moderna rezidencijalna naselja kakva se mogu vidjeti u poznatim američkim četvrtima poput Beverly Hillsa ili Bel Aira. Iako Brodarica neće postati dom američkih bogataša, ovakav tip naselja jasno cilja na kupce i turiste koji traže viši standard stanovanja uz more.

Luksuzni kompleksi mijenjaju obalu Brodarice | Foto: baustela.hr, IMAG, Olimp Engineering

Novi projekt u 'susjedstvu'

Uz postojeći kompleks Podsolarsko rivijera, na istom širem području trenutno se razvija i drugi projekt, Adriatic Riviera - Seaside Living. Prema fotografijama s gradilišta, riječ je o novim vilama koje će dodatno popuniti prostor uz magistralu i nastaviti oblikovati novu sliku ovog dijela obale.

Za razliku od Podsolarsko rivijere, ovaj projekt ima drugog investitora i manji je po opsegu. Projekt obuhvaća ukupno 12 luksuznih apartmana raspoređenih u dvije moderne vile, pri čemu se u svakoj vili nalazi po šest apartmana.

Investitor i nositelj projekta je IMAG, tvrtka koja se bavi razvojem investicija i uslugama u području nekretnina. Prema podacima sa stranice FinInfo, vlasnik tvrtke IMAG je Marko Martinović, koji je ujedno naveden i kao direktor društva. Luksuzni kompleksi mijenjaju obalu Brodarice | Foto: baustela.hr, IMAG, Olimp Engineering

Trosobni apartmani s bazenom i vrtom

Projekt Adriatic Riviera - Seaside Living osmišljen je kao spoj suvremenog stanovanja, mediteranskog ambijenta i visokog standarda gradnje. Apartmani su projektirani s naglaskom na komfor, funkcionalnost i kvalitetu izvedbe. Prizemni apartmani imaju prostrane terase, bazene i zelene površine, dok apartmani na katu nude terase s pogledom na Jadransko more.

Riječ je o trosobnim apartmanima čije se unutarnje površine kreću od približno 69 do 79 četvornih metara. Uz svaki apartman dolaze i pripadajuće vanjske površine, poput terasa, vrtova i prostora uz bazen, koje se kreću od približno 69 do 228 četvornih metara, ovisno o poziciji apartmana. Svakom apartmanu pripada jedno ili dva parkirna mjesta.

Projekt se gradi u armiranobetonskoj konstrukciji, s prostorijama visokima 2,90 metara te visokim ulaznim i sobnim vratima. Apartmani će imati aluminijsku stolariju sa zaštitom od sunca i komarnicima, spuštene gips-kartonske stropove, opremu renomiranih proizvođača te sustav grijanja i hlađenja, uključujući podno grijanje.

Predviđena je i priprema za punjenje električnih vozila, a kupcima će biti dostupna mogućnost ugradnje pametnih rješenja, poput Wi-Fi sustava, upravljanja grijanjem i hlađenjem te video nadzora. Prema informacijama s gradilišta, dovršetak projekta očekuje se na proljeće 2027. godine. Luksuzni kompleksi mijenjaju obalu Brodarice | Foto: baustela.hr, IMAG, Olimp Engineering

Investitori i pozadina Podsolarsko rivijere

Što se tiče projekta Podsolarsko rivijera, zanimljiva je i pozadina priče. Među ključnim investitorima ovog luksuznog kompleksa nalazi se Milan Badelj, bivši vezni igrač hrvatske nogometne reprezentacije, poznat i po nastupu na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. On je, zajedno s partnerom Tomislavom Alpezom, suvlasnik tvrtke Fargo Capital Partners, koja je ranije ulagala i u popularnu zagrebačku pivovaru Garden Brewery.

Badeljev ulazak u nekretninski biznis prati trend sve većeg angažmana hrvatskih sportaša u poslovnim projektima. Ulaganje u nekretnine pritom se često smatra jednim od sigurnijih i isplativijih oblika ulaganja. U slične projekte ranije su ulagali i drugi poznati sportaši, poput Slavena Bilića, Darija Srne i Mirze Džombe, dok su neki, poput bivšeg nogometaša Milana Rapaića, poslovni interes pronašli u drugim sektorima, uključujući obnovljive izvore energije i kamenolome.

Realizacija Podsolarsko rivijere uključivala je i dogovor s lokalnim vlastima oko infrastrukture. Grad Šibenik i investitori 2023. godine potpisali su sporazum koji se odnosi na uređenje potrebnih prometnica i pristupa kompleksu. S druge strane, projekt potpisuje Olimp Engineering iz Vukovara, tvrtka osnovana 2019. godine, registrirana za gradnju stambenih i nestambenih objekata. Luksuzni kompleksi mijenjaju obalu Brodarice | Foto: baustela.hr, IMAG, Olimp Engineering

Lokacija kao najveći adut

Oba projekta nalaze se na istom širem području, između Šibenika i Brodarice, u blizini mora, plaže Rezalište i Jadranske magistrale. Riječ je o prostoru koji je posljednjih godina sve zanimljiviji za gradnju apartmanskih i rezidencijalnih objekata.

Lokacija je prometno dobro povezana. U blizini je izlaz na autocestu, a zračne luke u Zadru i Splitu udaljene su otprilike pedesetak kilometara. Dodatnu važnost lokaciji daje blizina Šibenika, kao i dostupnost okolnih otoka te nacionalnih parkova Krka i Kornati.