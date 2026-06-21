Istarska renovacija od 90 dana i pola milijuna eura: Kultni sportski centar iz 1972. postaje gradilište

Radovi će se izvoditi etapno, a obuhvaćaju generalnu sanaciju poda glavne dvorane, obnovu sanitarnih čvorova i svlačionica.

Uvođenjem izvođača u posao službeno je započela realizacija projekta obnove unutarnjih prostora Sportskog centra Mirna – Pattinaggio, jednog od najznačajnijih sportskih objekata u Puli. Otvaranje gradilišta najavljeno je za idući tjedan.

Riječ je o prvom većem zahvatu na objektu nakon više od 50 godina, a projekt je dio šireg ciklusa ulaganja Grada Pule u sportsku infrastrukturu s ciljem unapređenja uvjeta za sportaše, klubove i rekreativce. Završetak obnove planiran je u listopadu 2026. godine.

Središte sportskog života

Sportski centar Mirna – Pattinaggio izgrađen je 1972. godine i već više od pola stoljeća predstavlja jedno od središta sportskog života Pule. Prije nego što je natkriven i pretvoren u dvoranu, Pattinaggio je bio otvoreno sportsko borilište na kojem su se održavale utakmice, boksački mečevi i druga društvena događanja.

Generacije Puležana ondje su pratile nastupe košarkaškog kluba Istra-građevno, a dvorana je desetljećima bila glavno okupljalište pulskog dvoranskog sporta. Danas je koriste brojni sportski klubovi, među kojima su košarkaši, odbojkaši, judaši i koturaljkaši, kao i učenici srednjih škola za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.

sportski centar Mirna | foto: screen shot Google Earth

Modernizacija

Vrijednost projekta iznosi 502.944,22 eura s PDV-om. Obnova obuhvaća sanaciju parketa, uređenje sanitarnih čvorova i svlačionica, modernizaciju električnih instalacija i rasvjete, nabavu novog semafora te izgradnju pristupne rampe za osobe smanjene pokretljivosti. Time će se znatno unaprijediti funkcionalnost, sigurnost i pristupačnost jednog od najvažnijih sportskih objekata u gradu.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma i sporta kroz Program javnog poziva za sufinanciranje sportskih građevina u iznosu od 250.438 eura.

Izvođač radova odabran je u postupku javne nabave, a radove će izvoditi zajednica ponuditelja koju čine Idea projekt kao nositelj te Sigmatel elektroinstalaterski obrt vl. Igora Radole i tvrtka Stijena.

90 dana gradilišta

Radovi će se izvoditi etapno, uz poštivanje svih važećih tehničkih i zakonskih propisa te u koordinaciji s korisnicima objekta kako bi se što manje narušio redovni raspored treninga i nastave. Predviđeno trajanje radova iznosi približno 90 dana.

Iz Grada Pule ističu kako će obnova omogućiti kvalitetnije uvjete za rad sportskih klubova, održavanje treninga i natjecanja te rekreaciju građana, uz podizanje standarda korištenja sportskog centra Mirna – Pattinaggio.