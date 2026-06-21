Kako postati vlasnik djelića najpoznatije željezne konstrukcije na svijetu: Završila posebna aukcija

Eiffel je najpoznatiji toranj na svijetu i najviša građevina u Parizu. Riječ je o željeznoj konstrukciji od 324 metra koja je osvojila svijet svojim dimenzijama i estetikom još krajem 19. stoljeća.

Koliko god to zvuči neobično, dijelove ove građevine nalaze se u vlasništvu nekoliko kolekcionara, umjesto na tornju. Nedavno, na aukciji je za pola milijuna eura prodan još jedan dio Eiffela, što pokazuje da postoji način da postanete vlasnik ili vlasnica najpoznatije željezne konstrukcije na svijetu.

Preko 300 m željeza

Eiffelov toranj građen je od 1887. do 1889. godine, a predstavljen je 31. ožujka '89. povodom Svjetske izložbe u Parizu. U nadolazećim desetljećima, sve do 1930. godine zadržao je status najviše građevine na svijetu, dok i danas ostaje najviša konstrukcija 'Grada svjetla'.

No, broj stepenica u unutrašnjosti tornja s godinama se mijenjao. Na početku, Eiffel je imao 1.710 stepenica, a nekoliko renovacija kasnije - danas - ima ih 1.665. Neke od izvornih stupa u međuvremenu su 'obišle' svijet tako što su prodane na aukciji, a zadnja takva prodaja uspješno je zaključena u svibnju ove godine.

Sretni kolekcionar iz Francuske svojoj kolekciji dodao je i restaurirane stube jedne od najpoznatijih konstrukcija na svijetu, za koje možda nije mogao predvidjeti da će ih kupiti. Završetkom aukcije postao je vlasnik 14 stepenica izrađenih za toranj još 1889. godine, koje je platio 450 tisuća eura, kako je pisao dw.com.

Nije ni prvi put

Nije ovo prvi puta da je došlo do ovakve prodaje, jer je još u 2016. 14 stuba prodano je za 524 tisuće eura, a još 2008. kolekcionar je za drugi dio platio rekordnih 553 tisuće eura za dio stubišta najvišeg tornja u Parizu. Uz to, 2013., 19 stuba prodano je za 212.458 eura.

Netom prodani dio inače teži skoro tonu i pol, a radi se o jednom od dijelova odvojenih u svibnju 1985. godine kada je stubište rastavljeno i podijeljeno. Svaki od dijelova prodan je na aukciji te je 'otišlo' u različite države. Inače, ova posljednja aukcija zaključena u svibnju otvorena je u travnju kada su o tome pisali mediji. Sudeći po podjeli stubišta, neće biti zadnja, a vidjet će se hoće li vrijednost stuba u budućim godinama padati ili ipak rasti.