Tri, četiri, sad! Subvencije za ugradnju dizala i obnovu pročelja kreću ovaj tjedan, budite spremni

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je natječaje i pozive koji samo što nisu objavljeni.

Nacionalni plan stambene politike donesen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske koncem ožujka prošle godine, s ciljem osiguravanja priuštivog stanovanja za građane Republike Hrvatske. U sklopu njegove provedbe izmijenjen je i donesen niz zakonskih i podzakonskih akata, uključujući Zakon o upravljanju i održavanju zgrada te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Taj zakon uskoro će zamijeniti Zakon o priuštivom stanovanju, koji je raspravljen u drugom čitanju u Hrvatskom saboru i čije se donošenje očekuje tijekom travnja.

Dva programa za postojeće zgrade

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. siječnja 2025. godine, a predviđa donošenje dva programa s ciljem unapređenja kvalitete života u postojećim zgradama. To su program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade te Program uređenja pročelja za postojeće zgrade.

Programi se primjenjuju na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade upisane u Registar zajednice suvlasnika, koji vodi Državna geodetska uprava, a koje su dobile svoj OIB, objasnio je ministar Bačić. Programe provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Program ugradnje dizala

Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova ugradnje dizala, uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. Dosad je 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu, za što su osigurale sredstva za sufinanciranje u svojim proračunima.

Program obuhvaća zgrade u kojima suvlasnici fizičke osobe imaju više od 50 % suvlasničkih dijelova, koje imaju najmanje tri kata (ili manje ako u njima stanuje osoba s invaliditetom), za koje je izrađen glavni projekt ugradnje dizala ili uređaja za pristup, u kojima je natpolovičnom većinom suvlasnika donesena odluka o ugradnji i u kojima zajednica suvlasnika ima osigurana sredstva za sufinanciranje.

Prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale sredstva za ugradnju dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u svojim proračunima, ustvrdio je ministar.

Bodovi se ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, prema doprinosu JLS-a u sufinanciranju i indeksu razvijenosti JLS-a, ukupnom broju katova u zgradi, ukupnoj cijeni ugradnje dizala, za status pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra ili zgradu unutar kulturno-povijesnih cjelina te za zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina i osobe starije od 65 godina.

Umirovljenica pred dizalom | Foto: Canva

Program uređenja pročelja

Program uređenja pročelja za postojeće zgrade odnosi se na zgrade koje su zaštićeno pojedinačno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Republika Hrvatska sufinancirat će 1/3 troškova, a jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u sufinanciranju s također 1/3 troškova kako bi višestambene zgrade na njihovom području mogle participirati u programu. Dosad je 26 jedinica lokalne samouprave iskazalo namjeru sudjelovanja u programu.

Uvjeti za sufinanciranje jesu da je zgrada zaštićeno pojedinačno kulturno dobro ili da se nalazi unutar kulturno-povijesnih cjelina, da je izrađen glavni projekt uređenja pročelja, da se uređenje pročelja ne sufinancira po nekoj drugoj osnovi, da je natpolovičnom većinom donesena odluka suvlasnika o uređenju pročelja i da zajednica suvlasnika ima osigurana sredstva prema svome udjelu u sufinanciranju.

Ovdje će pri izradi liste prvenstva prednost imati starije i više oštećene zgrade te one koje zahtijevaju složenije zahvate, kao i projekti s većim doprinosom energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir i indeks razvijenosti te kategoriju vrijednosti zgrade prema konzervatorskim kriterijima.

Lista prvenstva za oba poziva izrađuje se na temelju bodova ostvarenih u samoj prijavi. Sredstva se dodjeljuju po listi prvenstva, a neiskorištena sredstva i ostvareni bodovi prenose se u sljedeću godinu, s obzirom na to da ćemo objavljivati pozive jednom godišnje, rekao je Bačić.

Priuštivi najam

Vlada RH donijela je Program priuštivog najma u studenom 2025. godine, s ciljem aktivacije postojećih praznih stambenih jedinica i njihovog stavljanja u dugoročni najam. Program provodi APN, a javni poziv za vlasnike praznih stanova zatvoren je 15. veljače 2026. godine.

Na javni poziv pristiglo je 958 prijava, odnosno 960 nekretnina iz svih dijelova Hrvatske - 346 iz Zagreba, 70 iz Primorsko-goranske županije, po 63 iz Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije te 47 iz Zagrebačke županije.

Tih 960 nekretnina podrazumijeva 555 stanova, 283 kuće i 74 stana u kući. Prosječna površina prijavljenih nekretnina iznosi 64 četvorna metra za stanove, a 113 četvornih metara kad je riječ o obiteljskim kućama, rekao je ministar Bačić.

Javni poziv za zainteresirane najmoprimce bit će objavljen u srijedu, 15. travnja, s rokom prijave do 15. svibnja 2026. godine, putem aplikacije e-Priuštivi najam.

Uvjeti za priuštivi najam

Priuštiva najamnina, koja će se plaćati APN-u, ne smije prelaziti 30 % mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, a razliku do tržišne cijene pokriva država. Režijski troškovi obračunavaju se prema formuli od 2,50 eura po četvornom metru.

Ako se radi o obitelji čiji su ukupni mjesečni prihodi 2.000 eura, a nekretnina je površine 60 četvornih metara, po formuli koju smo predvidjeli i s obzirom na to da najamnina mora biti priuštiva, ta obitelj ukupno će plaćati najam 450 eura mjesečno, a vlasniku stana isplaćivat će se razlika do medijalne najamnine u toj jedinici lokalne samouprave, objasnio je Bačić.

Na javni poziv prijaviti se mogu državljani RH, pod uvjetom da oni i članovi njihove uže obitelji nemaju u vlasništvu stambenu nekretninu na području RH i inozemstva, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajuću stambenu nekretninu i da nemaju drugih primanja osim navedenih u potvrdi Porezne uprave. Odgovarajuća stambena nekretnina mora biti primjereno opremljena infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.), koja udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 četvornih metara korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 četvornih metara.

Podnositelj zahtjeva moći će birati najviše tri jedinice lokalne samouprave u kojima traži priuštivi najam, a APN će po okončanju poziva za najmoprimce utvrditi listu prvenstva, dodao je ministar Bačić.

Bodovanje i dostupnost



Bodovi će se dodjeljivati na temelju prihoda najmoprimca i članova uže obitelji, broja članova uže obitelji, broja djece predškolske dobi i djece u redovitom školovanju, životne dobi, stručne spreme i prebivališta najmoprimca, invaliditeta i oštećenja organizma najmoprimca i/ili člana njegove uže obitelji te potrebe za deficitarnim zanimanjima na području jedinice lokalne samouprave.

U ovom trenutku pregledano je i dostupno 385 stambenih nekretnina u 104 jedinice lokalne samouprave, uključujući sve hrvatske županije. Riječ je o 287 stanova, 93 kuće i pet stanova u kućama. Njih 220 odmah je useljivo, 90 nekretnina u tijeku je renoviranja, a za 75 nekretnina vlasnik je dužan dovesti nekretninu u uporabljivo stanje u roku od šest mjeseci. Na najam od pet do 10 godina dano je 62 % nekretnina.