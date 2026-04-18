Nakon obnove, fakultet u Zagrebu izgledat će 'svemirski': Radovi traju, a jedna struka stalno je na terenu

Cjelovita obnova FER-a, zamjenski prostor za nastavu sportska dvorana
13:56 689 d 29.05.2024
18. travanj 2026.
U Zagrebu se već naručuje namještaj za fakultet koji se obnavlja od 2024. godine. Iako radovi još traju, već se naručuje namještaj.
Rekonstrukcija i dogradnja zgrada Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) značajna je zbog više razloga. FER je najveća i vodeća istraživačka i visokoškolska ustanova u Hrvatskoj - u području elektrotehnike, računarstva te informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kako je istaknuto uoči početka radova na stranicama Ministarstva graditeljstva. Radovi su bili potrebni kako zbog podizanja otpornosti zgrada fakultta, tako i u svrhu razvoja i unaprjeđenja nastavnih procesa. Obnova je predviđena na četiri objekta povećeg kompleksa na raskrižju Vukovarske i Plitvičke ulice.
Kompleks se sastoji od četiri glavne zgrade, A, B, C i D te zgrade E na sjeveroistočnom uglu parcele. Sklop oznaka A, B i C zajedno s parcelom su zaštićeno kulturno dobro što je trebalo imati na umu prilikom obnove, pri čemu je najstarija, zgrada A, sagrađena je još 1961. godine.
Uzimajući u obzir poseban status većeg dijela kompleksa, ususret obnovi za objekte su izrađeni Konzervatorski elaborati i Stručna studija, koji su poslužili za izradu idejnog projekta. Obnova je krenula u svibnju 2024. godine, a dijelovi nastava u skladu s tempom radova morali su se privremeno seliti u obližnji objekt sportske dvorane. Prostor sportske dvorane predvišen je za korištenje tijekom radova na objektima B i C.
Zanimljivo je da se dogradnjom objekt A podiže s četiri na čak devet nadzemnih etaža, a po završetku radova, na krovu te građevine planira se postavljanje solaznih panela. Uz to, na prostoru parkirališta na zapadnom dijelu parcele planirano je uređenje pristupnog trga. Naišli smo na objavu Nekretnine Geodezija, geodetske tvrtke u kojoj su se kratko osvrnuli i na to kakvu ulogu u obnovi i dogradnji imaju geodeti.
Na svojem LinkedIn profilu opisali su da im je zadatak bio osigurati osnovu za projektiranje i izvođenje radova. To su postigli kroz stabilizaciju i izjednačenje poligonske mikromreže, visokoprecizno snimanje siguracije za potrebe projektiranja te kroz evidentiranje postojeće podzemne infrastrukture.
- Posebno je važno osigurati maksimalnu razinu preciznosti u fazama poput iskopa podzemne garaže, gdje kvalitetni podaci o postojećoj infrastrukturi imaju ključnu ulogu u sigurnosti i učinkovitosti izvođenja radova, pojasnili su dodavši kako geodezija, unatoč tome što pruža temelj na kojemu počiva svaka ozbiljna infrastruktura, često ostaje iza kulisa velikih projekata.
Znamo da geodezija ostvaruje realizaciju građevinskih projekata u skladu s planovima, kao i da se posao geodeta odnose na različite faze gradnje. Inače, radovi na kompleksu i dalje traju, a izvana je najočitiji napredak na zgradi C, a za tu i zgradu B već se naručuje i namještaj.
Iako radovi traju, za Fakultet se već naručuje i novi namještaj koji će doći u obnovljene prostorije. U javnoj nabavi za dva objekta otvoren je natječaj za Fazu 2 opremanja namještajem, u vrijednosti od 532.000 eura. Prilozi u sustavu prikazuju kakav se namještaj traži, a troškovnik dodatno sistematizira specifikacije.
Uz opis traženog namještaja, u Troškovniku je navedeno da je ponuditelj dužan ponuditi opremu visoke kvalitete. Navedeno je da novi uredski namještaj treba odgovarati dvjema zadanim normama, kao i novi stolovi. Uz to, ponuditelj je prije isporuke dužan dostaviti uzorak dekora na odobrenje projektanta, a ponuđene palete moraju sadržavati minimalno 5 dekora hrasta, 3 dekora bijele, 3 dekora tamno-sive i 3 dekora crne ili atracita u potrebnim debljinama. Natječaj za opremanje zgrada B i C, Faze 2 otvoren je do 13. svibnja 2026. godine.
