Hrvatska korak bliže mega projektu: Na 50 hektara gradit će se staza za Formulu 1, hotel i apartmani

Hrvatska će uskoro dobiti novu trkaću stazu za prestižna auto-moto natjecanja, među kojima bi mogla biti i Formula 1. Riječ je o automotodromu Croatia Ring, velikom sportsko-turističkom kompleksu koji se planira na području grada Slunja. Projekt je već ranije dobio zeleno svjetlo Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje strateških projekata te je uvršten na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Sada je napravljen i novi administrativni korak naprijed.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za planirani sportsko-rekreacijski centar za automobilističke i motociklističke sportove, odnosno automotodrom Croatia Ring, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Na 50 hektara

Automotodrom Croatia Ring planiran je na lokaciji Lapovac - Blagaj kraj Slunja, a nositelj zahvata je tvrtka Automotodrom Plitvice iz Splita. Ukupna površina zahvata iznosi oko 50 hektara, a projekt bi se trebao razvijati u tri faze. Prostor je podijeljen na dvije glavne cjeline - zonu automotodroma i ugostiteljsko-turističku zonu.

Zona automotodroma predviđena je na približno 40 hektara. Uključuje izgradnju trkaće staze, paddocka, odnosno prostora s boksovima i parkom vozača, zgrade pit buildinga, servisnih objekata, prateće infrastrukture, tribina i parkirališta.

Druga cjelina odnosi se na ugostiteljsko-turističku zonu, planiranu na oko 10 hektara. Ondje su predviđeni smještajni kapaciteti, rekreacijski sadržaji i prateći objekti, čime bi Croatia Ring trebao postati više od same trkaće staze.

Staza duža od četiri kilometra

Prema dokumentaciji, planirana trkaća staza trebala bi biti duga 4.226,56 metara. U sklopu automotodroma planirani su i paddock, servisni prostori, zgrada pit buildinga, prateći sportski objekti te otvoreno parkiralište kapaciteta 955 vozila. Posebno se ističu tribine kapaciteta oko 15.000 gledatelja, što pokazuje da se projekt planira kao kompleks namijenjen većim sportskim događanjima.

Automotodrom bi prometno trebao biti povezan s državnom cestom DC1 preko postojećeg parkirališta i prilaza benzinskoj postaji. Taj bi kompleks trebao ostati aktivan i nakon izgradnje zahvata.

Hotel, apartmani, rekreacijski sadržaji

Osim trkaće staze, Croatia Ring uključivao bi i ugostiteljsko-turističke sadržaje. U toj zoni predviđena je izgradnja 23 apartmana, šest luksuznih apartmana te boutique hotela s otvorenim terasama i bazenom.

Projekt uključuje i dodatne rekreacijske sadržaje, skladišta, izložbeni centar te svu potrebnu infrastrukturu. Planirani su vodoopskrba, sanitarna i oborinska odvodnja, elektroenergetska mreža, sustav rezervnog napajanja dizel-agregatima, sustav grijanja i hlađenja te LED rasvjeta.

Prema podacima iz elaborata, ukupna površina zahvata iznosi 501.137 četvornih metara. Od toga ukupna tlocrtna površina novoplaniranih zgrada, postojećih građevina, asfaltiranih površina, staze, parkirališta, servisnih cesta i prilaza iznosi 197.538,48 četvornih metara.

Zelene površine zauzimale bi velik dio lokacije. Njihova ukupna površina iznosi 303.598,48 četvornih metara, odnosno 60,58 posto ukupne površine zahvata.

Projekt vrijedan za sport i turizam

Projekt Croatia Ring započeo je 2021. godine inicijativom poduzetnika Ante Bušića i Davorina Štetnera, a timu se kasnije pridružio i Tomislav Mamić, jedan od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika. Prema ranijim najavama, realizacija projekta planirana je do kraja 2027. godine.

Lokacija kod Slunja odabrana je zbog postojećih infrastrukturnih preduvjeta i povoljnog geografskog položaja. Nalazi se oko sat i 15 minuta od Zagreba i Zračne luke Zagreb te približno pola sata od Karlovca.

U projekt su uključeni i strani stručnjaci, a kao savjetnik se spominje Jacques Villeneuve, svjetski prvak Formule 1 iz 1997. godine. Cilj je da staza zadovolji visoke međunarodne standarde i postane atraktivna vozačima, timovima, organizatorima događanja i gledateljima.

Očekuje se da bi Croatia Ring mogao dati snažan poticaj razvoju Slunja, Karlovačke županije i šire turističke ponude Hrvatske. Osim sportskog značaja, projekt bi mogao otvoriti nove prilike lokalnim poduzetnicima, ugostiteljima i turističkom sektoru. Zaštitna ograda na stazama u Formuli 1 | Foto: Geobrugg

Rješenje vrijedi dvije godine

Rješenjem Ministarstva utvrđeno je da ono prestaje važiti ako nositelj zahvata u roku od dvije godine od dana njegove izvršnosti ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta. Važenje rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata, jednom produljiti za još dvije godine, pod uvjetom da se nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je izdano.

Drugim riječima, Croatia Ring dobio je važno administrativno zeleno svjetlo. Projekt sada ima otvoren put prema idućim fazama, ali uz obvezu provedbe brojnih mjera zaštite okoliša i praćenja stanja na terenu.