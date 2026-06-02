Na otvorenje bazena Špansko još će se pričekati: Produljen je rok izvedbe radova, a za to postoji dobar razlog

Više od dva desetljeća izgradnja bazena u Španskom bila je gotovo urbana legenda. O njima se govorilo, obećavalo i raspravljalo, no bez konkretnih pomaka. Danas se, međutim, ta priča napokon približava završetku. Gradilište je otvoreno prije godinu i pol, a radovi su sada u završnoj fazi.

Iako su dosad napredovali iznenađujuće brzo, rok završetka ipak je produljen, što su nam potvrdili i iz Grada Zagreba. A kako stvari stoje, za to postoji i dovoljno dobar razlog.

- Trenutno su u tijeku završni radovi na objektu, kao i priprema potrebne dokumentacije za prijavu tehničkog pregleda. Radovi se izvode u skladu s revidiranim terminskim planom. Iako je važećim ugovorom rok završetka radova bio predviđen za 27. svibnja 2026. godine, zbog objektivnih okolnosti koje su se pojavile tijekom izvođenja došlo je do produljenja roka izvođenja radova, rekli su nam iz Grada Zagreba.

Investicija koja će rasteretiti postojeće bazene

Izgradnja bazena u Španskom predstavlja važan iskorak u razvoju sportske infrastrukture glavnog grada. Riječ je o investiciji vrijednoj 34 milijuna eura, koja se u potpunosti financira iz gradskog proračuna. Izvođač radova je hrvatska podružnica austrijske kompanije Strabag, dok arhitektonsko rješenje potpisuju Njirić plus arhitekti i Studio Ante Murales.

Važnost ovog projekta posebno se ogleda u činjenici da će novi kompleks omogućiti kvalitetan pristup plivačkim programima svim dobnim skupinama - od djece i neplivača do rekreativaca i profesionalnih sportaša. Istodobno, novi bazeni trebali bi rasteretiti postojeće kapacitete na Mladosti, Utrinama i drugim dijelovima grada.

bazen Špansko | Foto: bauštela.hr

Najzahtjevniji dio gradnje bila je krovna konstrukcija

Osim što je riječ o velikoj investiciji i objektu koji će imati važnu sportsku i rekreacijsku ulogu, projekt je bio zahtjevan i u tehničkom smislu. Najsloženiji dio gradnje odnosio se na izvedbu krovne konstrukcije bazenske dvorane, koja se sastoji od kombinacije čeličnih prostornih rešetki velikih raspona i dijelom ravnog armiranobetonskog krova.

Kako objašnjavaju iz Grada Zagreba, zahtjevnost takve izvedbe proizlazi iz velikih raspona bez unutarnjih oslonaca, velikih dimenzija i mase čeličnih elemenata, složenih spojnih detalja te zahtjevne montaže konstrukcije. Uz samu konstrukciju, posebno složen segment bila je i bazenska tehnika, odnosno sustavi bez kojih ovakav objekt ne može funkcionirati.

- Uz konstrukcijske radove, posebno zahtjevan segment bilo je i izvođenje radova bazenske tehnike, s obzirom na specifičnost sustava i činjenicu da je riječ o tehnološki složenim radovima koji nisu dio standardnih građevinskih zahvata, rekli su nam. bazen Špansko | Foto: bauštela.hr

Kompleks s više bazena, tribinama, saunama i skloništem

Kada bude dovršen, objekt će funkcionirati kao suvremeni bazenski kompleks s više međusobno povezanih sadržaja sportske, rekreacijske i rehabilitacijske namjene. Već u ulaznom dijelu predviđeni su recepcija i kontrola ulaza, prostori za zadržavanje korisnika, sanitarni čvorovi, komunikacijski prostori te dizalo.

Središnji dio kompleksa činit će bazenska dvorana u kojoj su planirani sportsko-rekreacijski bazen dimenzija 34 x 25 metara, edukacijsko-rehabilitacijski bazen dimenzija 25 x 12,5 metara, dječji bazen, bazen s gejzirom i whirlpool.

No kompleks neće biti namijenjen samo plivanju. Na katu su projektirani prostori za gledatelje s tribinama kapaciteta 300 mjesta, dodatne garderobe, saune, dvorana za korektivnu gimnastiku, teretana za sportaše te uredski i servisni prostori. Posebna zanimljivost je i podrumska etaža u kojoj se nalazi dvonamjensko sklonište kapaciteta 200 osoba. Time kompleks, osim sportske i rekreacijske, dobiva i važnu sigurnosnu funkciju.

