Rušenje Vjesnika: 'U razgradnjama još nismo imali takvu situaciju! Radnici više ne ulaze'

U obilasku trenutno najkompleksnijeg gradilišta u Zagrebu, stručnjaci se slažu u jednom: još se nisu susreli s toliko složenim projektom.

Nakon prvih zahvata na neboderu krajem travnja, punom parom nastavlja se uklanjati Vjesnikov neboder. Kako je danas rečeno u obilasku gradilišta u pratnji predstavnika izvođača i ministra Branka Bačića, u građevini 'više nema radnika, sada je sve u rukama strojeva'.

Drugim riječima, neboder je ojačan, a najviše oštećeni dijelovi uklonjeni su. U novoj fazi dugo najavljivano 'grickanje' konstrukcije konačno će se intenzivirati, a baš zbog toga još jednom na kratko će se zatvoriti podvožnjak Slavonske avenije.

Stručnjaci koji su pripremali projekt uklanjanja slažu se u jednom: 'Ovakav slučaj nismo imali u Hrvatskoj.'

Nesvakidašnja situacija

Otprilike mjesec dana nakon početka uklanjanja Vjesnikovog nebodera u Zagrebu, oklonjen je dio konzola na zgradama, a objekt je ojačan podoporima te je iz njega izneseno oko 700 tona otpada. Radnici u njega više ne ulaze - već je nadalje sav posao rušenja na strojevima. Kako smo netom pisali, po završetku uklanjanja 15. etaže u zgradi će se demontirati potporni stupovi, nakon čega kreće grickanje.

Do srpnja, objekt će polako nagrizati bager dohvata ruke od 52 metra, težak 150 tona, kao i bager dohvata ruke od 29 metara, težine 77 tona, od 14. etaže naniže. Iz ministarstva su naveli da će oba bagera 'operirat' hidrauličnim škaramatežine 2,5 tona. Stručnjaci koji su radili na pripremi svega opisanog poručuju - nije bilo lako.

- Od prvog dana sam došao tu u ime Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI), i moram priznati da nismo još imali ovakvu situaciju u Hrvatskoj. Imali smo visoke zgrade koje smo uklanjali, ali da je izgori ovoliko visoki neboder - to se dogodilo prvi put. Morali smo pronaći promjere izvan Hrvatske koji bi nam pomogli pristupiti tom problemu, govori inženjer Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, i iz tvrtke Toding .

Nije bilo vremena za istražne radove

Napominje, 'ovakav neboder puno je teže ukloniti nego sagraditi'. Oko uklanjanja je bio niz nepoznanica, a najveća je bila kako osigurati da konstrukcija ne kolabira, govori Todorić.

- Osigurali smo sve mjere, od osiguranja supova, podupora, rasterećenja vezano za vjetar, do kontroliranog rezanja. Svaki element koji se skidao s krova trebalo je pojedinačno proračunati. Težina, kakvim zategama će se prihvati, i tako dalje. Projekt je zbilja izuzetno kompleksan. Moram priznati da u razgradnajama nismo imali takvu situaciju, dodaje Todorić.

Projektantica Marija Sojčić, iz tvrtke Eurco koja izvodi radove ističe da zbog pitanja hoće li doći do urušavanja nije bilo vremena za istražne radove.

- Uzeli smo 46 uzoraka betona i određenu količinu armature. Uzorkovanje i ispitivanja, pogotovo na 15. katu pokazali su da je došlo do pada čvrstoće betona, no uzorkovanje je ipak bilo ograničeno jer se zbog nepoznanica nismo usudili u cijelosti ga provesti u skladu s važećim normama, dodaje projektantica Sojčić. Kreće uklanjanje Vjesnikovog nebodera | foto: bauštela.hr

Izbjegavanje nesreća na gradilištu

Direktor tvrtke Gark Konzalting, Krunoslav Komesar, kaže da je cijelo vrijeme u fokusu bilo izbjeći nesreću na gradilištu. Ponosan je što je dio tima koji je to uspio.

- Kako ste primijetili, zadnje etaže su zbog složenosti uklanjanja izrezane na manje komade i sve je to moralo biti proračunato - težina i kut dizalice, visina do koje se može raditi - koliko ljudi smije biti gore i ti su projekti više puta bili na reviziji dok nisu bili potpuno usklađeni sa svim standardima i sigurnosnim uvjetima, a dotad izvođače nismo pustili da rade. Odabran je pristup gdje se pomno pratio svaki korak, a mi smo, ponavljam, najsretniji kad se ne dogodi nijedna nezgoda, zaključuje.

Ministar Bačić upozorava da će se upravo zbog sigurnosti građana ovaj (produženi) vikend zatvoriti i podvožnjak Slavonske avenije. No, do ponedjeljka, 8. lipnja opet bi trebao biti u prometu. Državni tajnik Tonči Glavinić osvrće se i na zbrinjavanje otpada za koje navodi da će ga u skladu s normama izvesti izvođač, a drobljenje prije odvoza na odabranu lokaciju izvest će se - na gradilištu.