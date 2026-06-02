Galerija: Ovako izgleda završena zagrebačka petlja, obnova otkrila i bizaran detalj iz 1969.

Treća razina Gradske petlje iznad križanja Držićeve i Slavonske avenije jedan je od najfrekventnijih dijelova zagrebačke prometne infrastrukture. Iako je izgrađena prije više od 50 godina, kroz desetljeća nije bila održavana u skladu sa svojim značajem i svakodnevnim prometnim opterećenjem.

U lipnju 2025. godine započelo je izvanredno održavanje kojim se staroj konstrukciji želio osigurati novi, dulji vijek trajanja. Manje od godinu dana kasnije, izvođač radova, splitska Spegra, službeno je završio ovaj veliki projekt i petlju predao prometu.

Radovi su, prema objavi Ante Borovine, jednog od vodećih ljudi Spegre, završeni čak mjesec dana prije ugovorenog roka. Iza projekta su mjeseci intenzivnog rada, brojni tehnički izazovi i velik trud svih uključenih. Borovina je na svom Facebook profilu zahvalio građankama i građanima Zagreba, kao i vozačima, na strpljenju i razumijevanju tijekom privremene regulacije prometa.

Nije rekonstrukcija, nego izvanredno održavanje

Na petlji nije provedena rekonstrukcija, već izvanredno održavanje. To smo doznali na samom gradilištu, koje smo prije mjesec i pol dana posjetili u sklopu bauštelske reportaže, od voditelja projekta Vladimira Živkovića i inženjera gradilišta Borisa Mijića. Iako se u javnosti moglo čuti nezadovoljstvo zbog trajanja radova, obnova 575 metara duge petlje odvijala se prema dinamičkom planu utvrđenom prije otvaranja gradilišta.

Prije početka radova proveden je glavni pregled, kojim je utvrđeno da prometno raskrižje što prije treba ići u sanaciju. Nakon toga izvedeni su istražni radovi izvođača, pri čemu su korišteni nalazi glavnog šestogodišnjeg pregleda. Dodatna istraživanja proveo je projektant, koji je na temelju dobivenih podataka definirao stupanj oštećenja armature i ostale manjkavosti. Ipak, sve nedostatke nije bilo moguće predvidjeti prije otvaranja konstrukcije.

Ispod asfalta pronađen i zazidani udžbenik

Početkom radova otkrivene su i neočekivane situacije. Prilikom uklanjanja prvog sloja asfalta ustanovljeno je da revizijska okna nikada nisu bila pravilno usidrena ni izbetonirana, nego su poklopci bili samo položeni u razini asfalta. Takvo rješenje ocijenjeno je nesigurnim, osobito na najvišoj točki petlje.

Osim izvedbenih propusta, pronađen je i neobičan predmet. U konstrukciji je otkriven udžbenik za šesti razred osnovne škole, zazidan u objekt čija je gradnja započela 1969. godine.

Važno je naglasiti da izvanredno održavanje nije isto što i rekonstrukcija. Takav zahvat manje je invazivan i ne smije utjecati na postojeće tehničke karakteristike objekta. U protivnom bi se radilo o rekonstrukciji, što bi gotovo sigurno zahtijevalo novu građevinsku dozvolu.

Saniran beton, ojačan čelik i uređena odvodnja

Izvedena je kompletna sanacija mosta, od konstrukcijskih zahvata i sanacije betona, preko nove odvodnje i zaštite čeličnih elemenata, do uređenja prometnih i pješačkih površina.

U sklopu radova uklonjene su pješačke staze, na većini dijelova uklonjen je izravnavajući sloj betona kolnika, a segmentno su uklonjeni i dijelovi glavnog nosača. U podgledu je reprofiliran degradirani beton oštećen djelovanjem vode i drugih utjecaja.

Glavnina zahvata odnosila se na uklanjanje degradiranog betona na gornjem i donjem ustroju. Na donjem ustroju provjeravalo se koliko je čelični plašt zbog korozije i zamora izgubio poprečnog presjeka. Utvrđeno je da su najveća oštećenja nastala pri samom dnu, gdje je prisutnost vode bila najizraženija.

Na tim su dijelovima izvedena ojačanja čeličnim pločevinama i konstruktivnim varovima, nakon čega su čelična ojačanja usidrena i povezana s temeljem. Temelj je proširen i povezan tako da se konstrukcija sada ponaša kao cjelina. Radovi su obuhvatili i hidroizolaciju, pjeskarenje, uređenje donjeg ustroja, asfaltiranje te zamjenu stare ograde, koja je tijekom radova služila kao element zaštite na radu.

Najveći neprijatelj bila je voda

Jedan od najvećih problema bila je voda na tjemenu krivulje vijadukta. Na najvišoj točki petlje otkriveno je mjesto na kojem se voda godinama zadržavala, vjerojatno još od izgradnje. Takva pojava nije dopuštena jer dugotrajno zadržavanje vode na istom mjestu znatno ubrzava propadanje konstrukcije.

Odvodnja je ranije djelomično mijenjana, uključujući glavnu cijev u sredini mosta koja je propuštala vodu, a ta je sanacija izvedena 2013. godine. Ipak, voda otkrivena tijekom ovih radova bila je posljedica izvedbene greške, koja je sada sanirana.

Uzimajući u obzir starost objekta i standarde prema kojima je građen, treća razina petlje zatečena je u relativno dobrom stanju. Riječ je o 575 metara kontinuiranog nosača s minimalnim rasponom od oko 30 metara između dva stupa. Budući da se na objektu, osim promjene odvodnje, tijekom posljednjih 50 godina nije znatnije interveniralo, stanje konstrukcije ocijenjeno je vrlo dobrim u odnosu na ono kakvo je moglo biti.

Budući da se provodi održavanje, uklonjeni degradirani dijelovi zamijenjeni su novima. Pritom je zadržana postojeća niveleta, bez dodavanja nepotrebne težine na most. Dodavanje materijala ograničeno je na najviše pet posto gabarita jer nije poznato prema kojim su točno uvjetima 1969. godine projektirane kontinuirano prednapete konstrukcije.

Bilo kako bilo, petlja je dobila novi život, a građanke i građani Zagreba kvalitetniju i sigurniju prometnicu.