U totalnu sanaciju ide nadvožnjak na izlazu prema autocesti, evo što će raditi Spegra za dva milijuna eura

Da bi se sanirali svi problemi, a građevina se vratila u prvobitno stanje, Grad Zagreb je spremio postupak izvanrednog održavanja od 2 milijuna eura.

Nadvožnjak Odra, izgrađen na području pet građevinskih čestica katastarske općine Odra Nova u Novom Zagrebu - istok, očito više nije u idealnom stanju. To potvrđuje i činjenica da je, s ciljem osiguravanja njegove daljnje sigurne uporabljivosti, u pripremi projekt izvanrednog održavanja. Još u ožujku 2021. izrađen je Elaborat o provedenom glavnom šestogodišnjem pregledu, koji je uključivao istražne radove i procjenu potrebne sanacije te danas služi kao podloga za buduće zahvate.

Zbog brojnih nedostataka i oštećenja, uzrokovanih dugogodišnjim korištenjem i atmosferskim utjecajima, tijekom posljednjeg šestogodišnjeg pregleda zaključeno je kako je potrebno sanirati sve oštećene dijelove konstrukcije, neovisno o razini oštećenja.

No iz Elektroničkog oglasnika javne nabave stigla je i dobra vijest. Grad Zagreb odabrao je izvođača radova, splitsku kompaniju Spegra, koja će sanaciju obaviti za oko dva milijuna eura. Riječ je o poznatoj tvrtki koja već radi na nekoliko važnih zagrebačkih prometnih projekata, od rekonstrukcije petlje na Slavonskoj aveniji do obnove Podsusedskog mosta.

Treba produljiti trajnost konstrukcije

Osnovna zadaća projekta jest provedba radova kojima će se produžiti trajnost konstrukcije i opreme nadvožnjaka, odnosno otkloniti sva oštećenja i nedostaci nastali tijekom dosadašnjeg korištenja tog infrastrukturnog objekta. Sve nepravilnosti evidentirane su tijekom šestogodišnjeg pregleda 2021. godine, kao i tijekom dodatnih istražnih radova provedenih između siječnja i ožujka 2024.

Nadvožnjak je cestovna građevina ukupne duljine 131,75 metara, mjereno od krajeva krila upornjaka, odnosno 113,55 metara između lica betona prsnih zidova upornjaka. Smješten je na prometnici koja povezuje naselje Hrašće, odnosno Veliku cestu, sa spojnom cestom prema autocesti A11 Zagreb - Sisak, ali i brzom cestom Zagreb - Velika Gorica, koju nadvožnjak ujedno i premošćuje.

Kako bi se građevina, izvedena na armiranobetonskim monolitnim masivnim upornjacima s paralelnim krilima i armiranobetonskim potpornim zidovima, dovela u prvobitno stanje, planiran je niz zahvata na svim mjestima na kojima su utvrđena oštećenja. Budući da izvorna dokumentacija iz vremena projektiranja i gradnje nadvožnjaka nije dostupna, projekt sanacije temelji se na podacima dobivenima istražnim radovima i dokumentaciji dostupnoj kroz sustav javne nabave. nadvožnjak Odra, sanacija | Foto: Googl Earth, Canva

Hidroizolacija više ne obavlja svoju funkciju

Projekt uključuje nekoliko ključnih zahvata. Predviđena je potpuna zamjena kolničkog zastora i postojeće hidroizolacije novim slojevima asfalta i hidroizolacije, kao i sanacija površina hodnika uz zamjenu svih postojećih betonskih rubnjaka novim kamenim rubnjacima.

Lokalno će se sanacijskim mortom obnoviti armiranobetonski montažni vijenci, dok će se zbog dugogodišnje neefikasnosti hidroizolacije i procurivanja vode sanirati i lokalna oštećenja rasponske konstrukcije, ponajprije u zonama prijelaznih naprava na upornjacima te kontinuitetnih ploča nad stupištima. Iz istog razloga obnovit će se i gornji sloj morta u spojnicama sandučastih nosača, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

Pukotine šire od 0,25 milimetara bit će injektirane, a postojeća odbojna ograda zamijenjena novom, višeg stupnja zaštite. Također, armatura stupišta S1 i S2 bit će obostrano poduprta teškom nosivom skelom.