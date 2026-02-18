Top projekt na Šolti: Hrvatski arhitekt 'stvorio' kuću iz snova za finskog kirurga

Naselje Nečujam jedno je od poznatijih turističkih odredišta na otoku Šolti. Kroz povijest je bilo inspiracija mnogim hrvatskim pjesnicima i književnicima, a svoju inspiraciju pronašao je i arhitekt Hrvoje Marinović, koji je projektirao i dizajnirao prekrasnu kuću za finskog kirurga Antera Sala. Riječ je o zanimljivoj kući s izvrsno osmišljenim mediteranskim dvorištem, u kojem se ‘igraju’ svjetlo i sjena.

Arhitekt Hrvoje Marinović živi na relaciji Zagreb – Dalmacija, a upravo se u toj razapetosti između kontinenta i juga krije njegov arhitektonski modus operandi. Iza sebe ima niz zapaženih i zanimljivih projekata, među kojima se posebno ističe budući Pemo Business Centar kraj zagrebačke Arene, potpuno ostakljena poslovna zgrada s ‘rupom’ u pročelju, o kojoj smo već više puta pisali. Uredio je i svoj kaštel na Braču, a sada je dovršena i prekrasna kuća za odmor na otoku Šolti u naselju Nečujam.

Investitor je finski kirurg

Riječ je o najmlađem naselju na otoku koje se smjestilo uz centralnu plažu, iznad koje se nalazi veliko apartmansko naselje, što mu je kroz povijest dalo poseban turistički značaj. Još prije devedesetih godina prošlog stoljeća, Nečujam je bio jedno od najpoznatijih mjesta na Jadranu. Njegova tišina i bujna zelena priroda stoljećima su inspirirali velike hrvatske pjesnike, među kojima su Marko Marulić i Petar Hektorović. Kuća u kojoj je boravio Marko Marulić i danas stoji u samom centru mjesta, svjedočeći bogatoj kulturnoj povijesti ovog kraja.

Nečujam se često opisuje kao najljepša uvala otoka Šolte i sastoji se od osam draga – Bok Supetra, Šumpjivina, Podkamenica, Maslinica, Tiha, Bok od Rata, Piškera i Supetar. Iako je naselje s vremenom izgradnjom modernih vikendica i turističkog kompleksa dobilo suvremeniji izgled, jedna stvar ostaje nepromijenjena – naziv samog mjesta. Latinski naziv Vallissurda, što znači ‘gluha uvala’, odražava samu veličinu nečujamske uvale koja je u stanju svaki zvuk apsorbirati i pretvoriti ga u tek nježan šapat. Upravo u ovom prekrasnom i spokojnom okruženju, skladno uklopljena u prirodu i tradiciju, nastala je i spomenuta kuća, postavši dio modernog turističkog naselja, a istovremeno zadržavajući duh i mir mjesta.

Prema riječima arhitekta Hrvoja Marinovića, projekt je razvijan u razdoblju 2021.-2022., dok je gradnja započela ubrzo nakon toga, a nedavno je i završila. Marinović je autor i glavni projektant, u suradnji s Anom Tomšić i Anamarijom Unković. Investitor je tvrtka Qurenovation iz Zagreba, čiji je vlasnik finski kirurg Antero Salo. Kuća je već spremna za tehnički pregled, nakon kojeg će se izdati uporabna dozvola, očekivano u ožujku 2026. Što se tiče radova, izvela ih je tvrtka Interblok iz Zagreba.

Zanimljiv prostorni raspored

Što se tiče prostornog rasporeda, prema riječima arhitekta Hrvoja Marinovića, ulaz u zgradu smješten je sa sjeverne strane, preko trijema na etaži prvog kata. Do njega se pristupa vanjskim stepeništem koje vodi od prometnice – ulice Zašćitka.

Prizemlje, koje je u odnosu na ulicu niže za više od pola visine etaže, obuhvaća konobu s kuhinjom, sanitarne prostorije te wellness prostor. Tu se nalazi i stubište koje služi kao vertikalna komunikacija prema katu, dok vanjski prostori uključuju terasu.

Na etaži prvog kata smješteni su vjetrobran, prostor dnevnog boravka, stubište i vanjska natkrivena terasa. Drugi kat sadrži dvije spavaće sobe s pripadajućim sanitarijama te hodnik koji vodi na ravni, djelomično ozelenjeni krov. Preko stubišta pristupa se uvučenom katu, na kojem se nalazi zasebna spavaća soba s kupaonicom i terasom natkrivenom pergolom.

Igra svjetla i sjene

Za kraj, Marinović nam je ispričao da je projektni zadatak bio izgraditi modernu kuću za odmor kao jedinstvenu stambenu jedinicu s dvorištem i vanjskim bazenom. Kako kaže, poigrao se s volumenima, svjetlom i sjenom, što je rezultiralo dizajnom vrijedan divljenja.

– Kako je, po meni, dvorište najvažniji dio mediteranske kuće, studirao sam ovaj prostor eksperimentirajući s volumenima i postavljajući ih okomito jedan na drugi, kako bi terase uvijek bile u sjeni, tj. natkrivene. Donja terasa natkrivena je gornjim volumenom, dok je terasa na katu ponovno natkrivena najvišim, trećim kubusom. Kubusi su postavljeni s pažnjom, respektirajući pogled na nečujamsku uvalu i otvoreno more. Kolorit cijele kompozicije je monokrom, potpuno bijeli, kako bi se naglasila sjena koja mijenja svoj položaj tijekom dana. Igra svjetla i sjene daje dodatnu dinamiku cijeloj kompoziciji, rekao je projektant.

Pozicija bazena osmišljena je tako da bude što više na suncu, dok se kroz staklene stijene prizemlja kuhinja vizualno povezuje s morem. Ova kuća u Nečujmu pokazuje kako pomno osmišljen projekt, igrajući se svjetlom i sjenom, može postići rezultat svjetske razine – što kuća u Nečujmu zaista i jest.