Na mjestu starog simbola Splita raste hotel od 100 milijuna eura: Betoniranje stiglo do najvišeg kata

Novi hotel Marjan stigao je do najvišeg kata, a Split sada sve jasnije vidi novu vizuru svoje rive.

U 2023. godini započela je velika promjena na splitskoj rivi, kada je stari hotel Marjan postao gradilište, a zatim i objekt pred rušenje konstrukcije iz 1960-ih. Nakon uklanjanja stare zgrade, u svibnju 2024. krenula je priprema temeljnih radova za izgradnju novog, 100 milijuna eura vrijednog hotela koji će splitskoj rivi dati novu vizuru.

Projekt je pokrenula Adris grupa, a gradi se prema arhitektonskoj viziji studija 3LHD. Iz tog su arhitektonskog ureda sada na LinkedInu objavili da su završeni betonski radovi na vrhu hotela.

- Betonski radovi na najvišem katu hotela Marjan u Splitu su završeni. Projekt se nastavlja razvijati na splitskoj rivi, gdje zgrada postupno definira svoju novu prisutnost u gradu, istaknuli su iz 3LHD-a.

Novi Marjan mijenja zapadnu obalu

Iako se otvaranje novog hotela Marjan očekuje uskoro, na gradilištu na splitskoj rivi još ima posla. Po završetku obnove hotel će imati kategoriju pet zvjezdica, 285 smještajnih jedinica i ukupno 15 etaža.

Kako je navedeno na stranicama zagrebačkog arhitektonskog studija 3LHD, nova konstrukcija zadržava osnovne postavke izvornog hotela arhitekta Lovre Perkovića. Hotel će se sastojati od podruma, prizemlja, dvaju katova i krovne etaže koji čine njegovu bazu, dok će toranj zadržati postojeću visinu. U njemu će se nalaziti isključivo smještajne jedinice, velikim dijelom orijentirane prema moru.

U podrumu je predviđena garaža s 285 parkirnih mjesta, dok će se javni sadržaji nizati od prizemlja do krovne etaže nižeg dijela građevine. U prizemlju su planirana dva atrija, od kojih će veći biti bogato zasađen mediteranskim biljem i zamišljen kao svojevrsni dnevni boravak hotela. Na njega će biti orijentirana dva restorana s ukupno 650 sjedećih mjesta te hotelski lobby.

Manji atrij povezivat će drugi dio lobbyja i kongresnu dvoranu, koja će se moći podijeliti na tri manje cjeline, a ukupno će primati 500 osoba. Wellness će se nalaziti na prvom i drugom katu te će se prostirati na 1.700 četvornih metara. Obuhvatit će unutarnji bazen, prostor za vježbanje, saune, zone za opuštanje i masažne prostore.

Na trećem katu, odnosno krovu nižeg dijela hotela, nalazit će se još 1.700 četvornih metara otvorenog wellnessa s dva vanjska bazena, sunčalištima i ugostiteljskim sadržajem. Ondje je planiran i fine-dining restoran za 100 gostiju, s posebnim ulazom i natkrivenom terasom s pogledom prema Splitu. hotel Marjan | Foto: screenshot, 3LHD

Rušenje starog hotela počelo je 2023. godine

Rušenje starog hotela službeno je započelo u proljeće 2023. godine, a radovi su se odvijali od najviših etaža prema dnu. Prije samog rušenja građevinu je trebalo ogoliti, odnosno s nje ukloniti materijale poput vrata, tkanina, instalacija, cijevi, kabela i dekorativnih elemenata. Sav miješani otpad odvezen je u Centar za gospodarenje otpadom Bikarac.

Nakon toga krenulo je uklanjanje stakla, ukupno oko šest tisuća četvornih metara. Staklo je zbrinuto putem ovlaštene tvrtke iz Austrije, koja ima i podružnicu u Hrvatskoj.

Rušenje je izvodila tvrtka Eurco, koja je početkom godine odabrana i za rušenje Vjesnika sa zapadnim aneksom. Hotel Marjan uklanjali su strojnom metodom, dok način rušenja Vjesnika javnosti još nije poznat.

Zanimljivo je da se nova zgrada, nakon uklanjanja stare i derutne građevine, gradi u manjim gabaritima od onih koji su bili dopušteni. Investitor se odlučio za objekt manje površine i nešto suzdržanijih proporcija. hotel Marjan | Foto: screenshot, 3LHD

Prvi hotel prve klase u Splitu

Stari hotel Marjan, djelo arhitekta Lovre Perkovića, na Obali kneza Branimira stajao je od 1963. godine. Bio je važan dio splitske hotelske povijesti jer je bio prvi hotel prve klase u gradu. Imao je 220 soba, nešto manje nego što predviđa novi projekt.

Nakon što je desetljećima bio uspješan turistički objekt i jedan od prepoznatljivih simbola Splita, njegova se sudbina počela mijenjati nakon prelaska u ruke bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Kerum ga je skupo platio te potpisao ugovor s Hiltonom za uređenje objekta, no taj projekt nikada nije dovršen.

Deset godina nakon kupnje, tvrtka vlasnik hotela Marjan završila je u stečaju. Hotel je potom preuzela Adris grupa, koja danas vodi veliku rekonstrukciju.