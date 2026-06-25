Domaći radnici stare i iseljavaju: Uzbekistanci su nam nova nada za građevinski sektor

Jedan dio od oko 60.000 praznih radnih mjesta, pri čemu radnika ponajviše nedostaje u graditeljstvu - popunit će kvalificirani radnici iz Uzbekistana.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), obujam građevinskih radova kontinuirano raste. Od travnja 2025. do travnja 2026. tako je zabilježen rast od 3,5 posto.

S druge strane, procjene pokazuju da Hrvatskoj sveukupno nedostaje oko 60.000 radnika, a domaća radna snaga stari i iseljava. Među najpogođenijim sektorima je građevinarstvo, zbog čega je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), točnije Udruga poslodavaca graditeljstva kao odgovor sklopila sporazum s Konfederacijom poslodavaca Uzbekistana.

Novo rješenje za potrebe hrvatskog tržišta

Novo strateško partnerstvo između navedenih strana trebalo bi ponuditi dugoročno i održivo rješenje za potrebe hrvatskog tržišta rada, naveli su iz HUP-a. Poručili su da je s Konfederacijom poslodavaca Uzbekistana potpisan Memorandum o razumijevanju kojim će se uspostaviti strateški okvir za dugoročnu suradnju te razvoj transparentnog, sigurnog i održivog sustava zapošljavanja radnika iz Uzbekistana.

- Cilj Memoranduma je odgovoriti na potrebe hrvatskog gospodarstva za kvalificiranom radnom snagom, uz istodobno osiguravanje zaštite prava i dostojanstva uzbekistanskih radnika - dodali su.

U pripremi transparentni modeli

Kako bi se odgovorilo na izazove manjka radnika, posebno izražene u sektoru graditeljstva, Konfederacija poslodavaca Uzbekistana i Konfederacija privatnih agencija za zapošljavanje nude zaokružen nacionalni ekosustav koji objedinjuje vladine institucije, obrazovne ustanove i licencirane agencije, javljaju iz HUP-a. Kao ključnu prednost partnerstva izdvajaju inovativan pristup koji se razlikuje od tradicionalnih, često netransparentnih modela regrutacije.

Kroz vodeći centar za strukovno osposobljavanje 'Mohir Usta' planira se intenzivna praktična obuka u modernim radionicama te simulacijska obuka na digitalnim simulatorima za teške strojeve i zavarivanje. Pritom bi kvalifikacije i procesi bili usklađeni s međunarodnim standardima i potvrđeni priznatim certifikatima. Sklapanje sporazuma | foto: HUP

Uz praktičnu obuku, učenje jezika

Nadalje, za radnike je predviđen integracijski program i program učenja hrvatskog jezika. Iz HUP-a najavljuju da bi se tako osigurala produktivnost od prvog dana, smanjili nesporazumi te zajamčila sigurnost na radu.

Konačno, najavljuje se etično zapošljavanje i izravno partnerstvo. Model promovira načelo prema kojem poslodavac snosi troškove regrutacije, osiguravajući stopostotnu usklađenost s međunarodnim standardima.

- Ovo partnerstvo ne predstavlja samo kratkoročno rješenje za manjak radnika, već postavlja temelje za stabilan, transparentan i održiv sustav bilateralne suradnje između Uzbekistana i Hrvatske u sektoru graditeljstva. Promičemo legalnu, transparentnu i etičku radnu migraciju - istaknuo je o sporazumu predsjednik Udruge poslodavaca graditeljstva, ujedno predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, iz Križevaca.

Poslodavac koji odlučuje nije uvijek 'pošten'

Podsjećamo, o nekima od navedenih problema u Bauštela.hr podcastu krajem 2025. godine razgovarali smo s glavnim tajnikom Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH), Domagojem Ferdebarom. Ferdebar je isticao razne probleme u sektoru koji se tiču stranih radnika, od sigurnosti na gradilištu do netransparentnih modela poslovanja u kojima se značajan dio plaće isplaćuje kroz bonuse.

Osim pitanja zaštite, koja su problem i za domaće radnike, strani radnici na gradilištima suočavaju se s jezičnom prilagodbom, prekvalifikacijama, dolaskom u nepoznatu sredinu, ali i nizom drugih izazova. Kako će izgledati njihov posao i integracija u Hrvatskoj, u konačnici najviše ovisi o poslodavcu, kako je rekao Ferdebar. Cijelu epizodu tog podcasta možete pogledati ovdje.