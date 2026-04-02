Mikro stambene jedince: Mogu imati do 26 kvadrata, a sada se točno zna što su i za koga su

Zakon o priuštivom stanovanju poslan je u Sabor, neke su stavke jasnije definirane, a među njima i famozne mikro stambene jedinice.

Vlade je usvojila nacrt konačnog prijedloga Zakona o priuštivom stanovanju, krovnog zakonodavnog okvira koji se donosi na temelju Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. Sve s ciljem povećanja ponude priuštivih stanova za najam i kupnju.

Donošenje Zakona o priuštivom stanovanju predviđeno je Nacionalnim planom stambene politike, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela krajem ožujka prošle godine. Plan je u velikoj mjeri usklađen s Europskim planom za cjenovno pristupačno stanovanje koji je donesen na razini Europske unije u prosincu prošle godine.

Važne dopune

Treba reći i da se Zakonom prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja - stanovanja kod kojeg cijena najma ili rate kredita za stan odgovarajuće površine, uvećan za prosječne režijske troškove i troškove održavanja, ne prelazi 30 % neto prihoda uže obitelji.

U odnosu na prvo čitanje, detaljnije su definirane mikro stambene jedinice, koje se kao pojam prvi put uvode Zakonom u priuštivom stanovanju. Riječ je o stambenim jedinicama veličine od 18 do 26 četvornih metara, koje bi služile kao privremeno rješenje za stanovanje mladih, u pravilu do četiri godine, a u iznimnim okolnostima do šest godina.

Dodatno su osnažene uloge jedinica lokalne i regionalne samouprave, a jasnije je uređen sustav pravnih lijekova za sve sudionike u procesu izgradnje stambenih jedinica za priuštivo stanovanje.

Nacrt konačnog prijedloga Zakona o priuštivom stanovanju s današnje sjednice Vlade bit će upućen u daljnju saborsku proceduru.

Mikro stambene jedinice

U prijedlogu Zakona o priuštivom stanovanju značajno je razrađen koncept mikrostambenih jedinica u odnosu na početni nacrt iz e-Savjetovanja. Dok u prvotnoj verziji zakona mikrostambene jedinice nisu bile posebno normirane niti detaljno definirane, u konačnom prijedlogu one postaju jasno propisan instrument stambene politike.

Uvedene su kao privremeni oblik stanovanja namijenjen prvenstveno mladima do 30 godina. Njihova osnovna svrha je osigurati prijelazno rješenje do trajnog stambenog zbrinjavanja.

Zakonom se po prvi put propisuju i konkretni standardi veličine, pa tako mikro stambena jedinica za jednu osobu iznosi 18 četvornih metara, a za dvije osobe 26 četvornih metara. Također je ograničeno i trajanje korištenja na četiri godine, uz mogućnost produljenja za dodatne dvije godine.

Na taj način mikrostambene jedinice postaju operativno definirana mjera, za razliku od ranijeg općeg i okvirnog pristupa. Time se ovaj model uvodi kao standardizirani alat u sustavu priuštivog stanovanja, posebno usmjeren na rasterećenje tržišta i podršku mlađim kućanstvima.

Uloga jedinica lokalne samouprave

Prijedlog zakona predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

- Ovim zakonom prvi put u proces stanovanja uključujemo jedinice regionalne samouprave odnosno županije, a jedinice lokalne samouprave imat će još veću ulogu. One će trebati donositi godišnje Programe stanovanja, koji će poslužiti kao temelj za donošenje nacionalnog Programa priuštivog stanovanja, objasnio je ministar Bačić.

Stanovi za najam

Sve zgrade koje budu građene u okviru programa priuštivog stanovanja sadržavat će 50 % stambenih jedinica za prodaju, a 50 % za najam. U zgradama s manje od 10 stanova, svi stanovi bili bi namijenjeni za dugoročni najam, dok bi u većim zgradama najviše polovica stambenih jedinica bila za prodaju.



- Kad zakon stupi na snagu, maksimalna cijena građenja u Zagrebu moći će iznositi 2.104 eura, a prodajna cijena jednog kvadrata stana oko 1.900 eura, eura s obzirom na to da smo predvidjeli da će ti isti stanovi sugrađanima omogućiti povrat 50 % plaćenog PDV-a“, istaknuo je ministar Bačić.

Aktivacija praznih stanova

Uz program potpora za stjecanje prve stambene nekretnine, zakonom je propisana i aktivacija praznih stambenih jedinica. U okviru potpora i subvencija, Zakon o priuštivom stanovanju ide znatno dalje od trenutačno važećeg zakona. Potpore će se dodjeljivat radi poboljšanja stambenih uvjeta, povećanja energetske učinkovitosti, podizanja kvalitete stanovanja i osiguravanja adekvatnog životnog prostora.



- Značajnije podupiremo subvencioniranje i potporu za gradnju jedno obiteljskih kuća te njihovu rekonstrukciju, a prvi put prihvaćanje potpora od strane državnog proračuna bit će moguće i za rekonstrukciju višestambenih zgrada, dodao je ministar Bačić. Ključevi stana | Foto: Unsplash / Maria Ziegler

Moratorij na prodaju 35 godina

Za kupce se propisuje se zabrana otuđenja stanova na 35 godine. U tom periodu stan nije moguće prodati, dati u najam niti prenamijeniti, osim u iznimnim slučajevima predviđenim zakonom.

Zakon u ovom kontekstu definira ciljne skupine, a uređuje i pojam neprofitnih stambenih zadruga. Podsjetimo to je model kojim se građani samostalno organiziraju u zadruge radi gradnje priuštivih stanova za svoje članove.

Gospodarenje stambenim fondom

Zakon o priuštivom stanovanju uređuje sustavno organiziranu stanogradnju, stjecanje i nabavu stambenih nekretnina financiranih ili sufinanciranih javnim sredstvima. Kao i gospodarenje stambenim fondom s ciljem osiguravanja priuštivog stanovanja.

Mjere koje proizlaze iz stambene politike obuhvaćaju povećanje stambene ponude, regulaciju tržišta najma i smanjenje regionalnih razlika. Njegovim stupanjem na snagu, stavit će se van snage postojeći Zakon o društveno poticanoj stanogradnji.



