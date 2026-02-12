Hrvati trebaju odseliti od roditelja prije 33. rođendana: Država gradi stanove za 2 milijarde eura

Vlada u proceduru upućuje Zakon o priuštivom stanovanju kojim najavljuje snažnu intervenciju na tržištu nekretnina i najma. Plan je u idućih nekoliko godina izgraditi i obnoviti 20.200 stanova i kuća te aktivirati tisuće praznih nekretnina. Fokus je na mladima do 45 godina, obiteljima s djecom i deficitarnoj radnoj snazi, dok će dio stanova biti namijenjen i ranjivim skupinama. Novi model predviđa stroga pravila najma i zabranu prodaje stanova čak 35 godina. Cilj je smanjiti manjak od 236 tisuća stanova i omogućiti mladima ranije osamostaljenje.

Predstavljen je Zakon o priuštivom stanovanju koji je upućen u Vladinu proceduru donošenja. Riječ je o krovnom zakonodavnom okviru koji se donosi temeljem Nacionalnog plana stambene politike RH koji je Vlada RH usvojila u ožujku prošle godine s ciljem povećanja dostupnosti stanova, osiguranja održivosti stanovanja i korištenje prostora u funkciji stanovanja. Mjere koje proizlaze iz stambene politike obuhvaćaju više područja: povećanje stambene ponude, regulaciju tržišta najma i smanjenje regionalnih razlika.

Predstavljanju su prisustvovati predstavnici: Hrvatske zajednice županija na čelu s Danijelom Marušićem, Udruge gradova u RH na čelu s Željko Turkom, Hrvatske zajednice općina na čelu s Božom Lasićem, predstavnici HGK-a, HUP-a i Ureda za socijalno partnerstvo. Zakon o priuštivom stanovanju trebao bi biti na sjednici Vlade idućeg tjedna i onda kroz desetak dana i u saborskoj proceduri.

Izgradnja i obnova

Ministar Branko Bačić je predstavljajući novi Zakon o priuštivom stanovanju kazao kako država do 2030. godine planira izgradnju i obnovu 20.200 stanova i obiteljskih kuća, za što će biti potrebne oko 2 milijarde eura.

Hrvatskoj nedostaje oko 236.000 stambenih jedinica za punu uspostavu priuštivog stanovanja i to je razlog, što je Lijepa naša, uz Portugal, država članica EU-a u kojoj mladi najkasnije napuštaju obiteljski dom, u prosjeku s 33 godine, dok je europski prosjek 26 godina, istaknuo je ministar Bačić predstavljajući novi zakon.

S roditeljima do 33. godine

Novim Zakonom o priuštivom stanovanju država sljedeće četiri godine misli izgraditi i obnoviti 20.200 stanova i obiteljskih kuća. Među kojim se njih 8.000 odnosi na nove stanove koji se grade putem Agencije za promet nekretninama (APN), dok se 9.000 tisuća stanova planira staviti u funkciju priuštivog stanovanja aktivacijom praznih stanova.

Ciljevi o 20.200 priuštivih stanova i kuća iziskuje i velik novac, pa je plan do 2030. potrošiti oko 2 milijarde eura te dodatnih 3 i pol milijarde do 2034. godine.

– Zahtjevna su to sredstva, veliki su to poslovi, jako puno angažmana. Ovisno o financijskim mogućnostima državnog proračuna i u ovisnosti o tome koliko ćemo tog novca iskoristiti kroz novi višegodišnji financijski okvir od 2028 do 2034. godine, ovisit će uspjeh ovog programa, rekao je Bačić.

U odnosu na postojeći Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji, koji će novi Zakon o priuštivom stanovanju staviti van snage, bit će obavezno da u zgradama koje imaju više od 10 stanova, njih 50 posto bude u funkciji najma. Ako zgrada ima manje od 10 stanova, onda svi moraju biti za najam, ne za prodaju, dodao je ministar uz napomenu kako će lokalne samouprave morat napraviti svoje programe i predvidjeti potrebe za stanovima.

– Za to mogu osnovati i svoju ustanovu, a može to raditi i državni APN. APN će inače biti glavna poluga koja će graditi stanove, rekao je Bačić.

Stan se neće moći prodavati 35 godina

Građani koji će imati pravo na priuštivo stanovanje stan neće moći prodavati 35 godina. Osim u slučajevima bolesti, smrti, razvoda ili preseljenja.

Ciljane skupine prema novom Zakonu su osobe mlađe od 45 godina i obitelji s djecom, građani deficitarnih zanimanja i posebno ranjive skupine kao što su stariji od 65 godina, osobe s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju i bivši zaštićeni najmoprimci.

Kada je u pitanju prihodovni kriterij riječ je od dvije i pol lokalne medijalne neto plaće ako je riječ o samcu, a za svakog člana obitelji iznos se povećava za 0,5 posto lokalne medijalne plaće.

– Ako znamo da je prosječna plaća negdje oko 1.400 eura onda možemo ocijeniti koliko je građana obuhvaćeno, istaknuo je ministar.

Upitan koliko bi koštao četvorni metar priuštivih stanova, Bačić je rekao da to ovisi o nekoliko kriterija pa tako nije svejedno mora li se, primjerice, otkupiti zemljište.

– To će onda tražiti veće izdvajanje iz državnog proračuna da zadržimo cijenu građenja koja u ovom trenutku iznosi 2104 eura i nismo uvjereni da ćemo ići ispod te cijene, koja će biti samo u jedinici lokalne samouprave koja je u 8. skupini indeksa razvijenosti Onda ćemo spuštati taj koeficijent sve do jedinice lokalne samouprave u 1. skupini indeksa razvijenosti, gdje će se plaćati 60 posto vrijednosti tog iznosa, objasnio je ministar.