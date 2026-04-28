Iznad istarskog bisera raste moderno naselje: Stižu nova cesta i javna rasvjeta

28. travanj 2026.
Zanimljivo, na tom području trenutačno uopće nema javne rasvjete, pa projekt predviđa njezinu potpunu izgradnju.
Iznad centra istarskog dragulja Rovinja širi se urbana i rezidencijalna zona poznata kao Salteria sjever, nazvana po projektima, vilama i stanovima koje je gradila istoimena tvrtka. Riječ je o prostoru koji se posljednjih godina ubrzano razvija, a kako bi se osiguralo kvalitetno funkcioniranje naselja, nužno je izgraditi i prometnice te komunalnu infrastrukturu. Za taj zahvat raspisan je i javni natječaj u vrijednosti od 126.920 eura.
Planirani radovi odnose se na nastavak izgradnje prometnice unutar naselja Salteria sjever, konkretno dijela faze 1 i dijela faze 2, u ukupnoj duljini od 162 metra. Projekt uključuje i izvedbu sustava oborinske odvodnje te javne rasvjete, a obuhvaća katastarske čestice 2462/7 i 2462/32 u katastarskoj općini Rovinj. Zahvat se nalazi unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada, kao i Detaljnog plana uređenja naselja Salteria, čime je potvrđena njegova usklađenost s važećim planskim dokumentima.
Projekt predviđa nastavak izgradnje zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda, s dispozicijom u dvije upojne građevine. Riječ je o nasutim upojnim objektima koji će omogućiti kontrolirano upijanje oborinskih voda u tlo, čime se smanjuje opterećenje na širi sustav odvodnje i povećava sigurnost prometnice. Sva rješenja definirana su u projektnoj dokumentaciji i ponudbenom troškovniku, koji čine sastavni dio natječaja.
Poseban naglasak stavljen je i na koordinaciju s postojećom komunalnom infrastrukturom. Prije početka zemljanih radova izvođač je obvezan na teren pozvati predstavnike nadležnih komunalnih poduzeća kako bi se precizno utvrdile trase i dubine postojećih instalacija. Ovisno o stvarnom stanju na terenu, podzemna infrastruktura će se zaštititi, rekonstruirati ili po potrebi izmjestiti, sve u skladu s posebnim uvjetima gradnje.
Na predmetnom području trenutačno ne postoji sustav javne rasvjete, stoga projekt uključuje njegovu potpunu izgradnju. Predviđena je ugradnja devet rasvjetnih stupova visine osam metara, opremljenih odgovarajućim rasvjetnim armaturama tipa Dalekovod 'SRS-2B-8-3'. Nova rasvjeta osigurat će bolju vidljivost i sigurnost sudionika u prometu, omogućiti lakše uočavanje potencijalnih opasnosti te dodatno naglasiti urbani i rezidencijalni karakter naselja. U isto vrijeme, naglasak je stavljen na korištenje ekološki prihvatljivih rasvjetnih rješenja.
Obuhvat zahvata jasno je prikazan u grafičkim prilozima projektne dokumentacije, koji detaljno definiraju područje planiranih radova. Predmet nabave precizno je određen vrstama i količinama radova navedenima u troškovniku i tehničkoj dokumentaciji, uz poštivanje svih uvjeta iz dokumentacije o nabavi.
Rok za izvođenje radova planiran je maksimalno tri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Uvođenje u posao bit će formalno potvrđeno zapisnikom ili upisom u građevinski dnevnik, pri čemu će izvođač biti obvezan pridržavati se operativnog i dinamičkog plana izvođenja radova. Početak radova predviđen je krajem rujna 2026. godine.
