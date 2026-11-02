Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati

Nakon godina planiranja i vizualiziranja, konačno su se složile kockice i vrijeme je za taj veliki korak - idete u izgradnju kuće! Imate ideju kako želite da izgleda, možda već znate i koja je parcela slobodna, a svakodnevno vrtite u glavi imena izvođača koji bi mogli kvalitetno izvesti vaše zamisli. Sigurni ste da je sada taj momentum, i razumijete da je vrijeme za poduzimanje prvog koraka, a to je podizanje kredita za izgradnju kuće.

Osim što unazad dvije godine aktivno skupljate iskustva prijatelja i poznanika o podizanju kredita, do vas dolaze informacije i drugim putevima, kroz objave na društvenim mrežama i reklame. U konačnici, dolazite do toliko puno informacija da od šume više ne vidite stablo.

Upravo zato se sve više budućih graditelja odlučuje za podršku kreditnog posrednika. Jedan od njih je Kristijan Antić iz Tribunja, koji je uz kreditno posredovanje Croatia osiguranja uspješno realizirao izgradnju kuće.

- Potaknula me želja da uštedim vrijeme i dobijem stručnu, objektivnu podršku pri odabiru najpovoljnijih uvjeta financiranja. S obzirom na to da izgradnja kuće zahtijeva puno angažmana, htio sam imati pouzdanog partnera koji dobro poznaje bankarske procedure i tržište, objašnjava Kristijan.

Donosimo pregled svih važnih informacija koje trebate znati prije nego se upustite u ovu pustolovinu, a uz Kristijanovo iskustvo, savjete nam je dao i Željko Morović, specijalist za kreditno posredovanje i osiguranja u Croatia osiguranju.

Koliko novaca vam treba?

Možda već imate okvirnu računicu, no sada je vrijeme da planove pretvorite u brojke. Prvi korak ne bi trebao biti traženje zemljišta ni projektanta, nego provjera vaše kreditne sposobnosti.

Važno je uzeti u obzir da iznos kredita ovisi o više faktora, tako da je stvar vrlo individualna.

- Dvije osobe s jednakom plaćom ne moraju imati jednaku kreditnu sposobnost. Na vašu kreditnu sposobnost mogu utjecati brojne stvari. To su visina i redovitost primanja, na koji način ste zaposleni i koliko dugo traje vaš radni odnos, imate li već neke kredite, leasinge, kreditne kartice i dopuštena prekoračenja. Svakako, važan faktor u svemu su dob klijenta, željeni rok otplate te procijenjena vrijednost nekretnine i iznos vlastitih sredstava, ističe kreditni posrednik Željko.

Željko Morović | foto: Croatia osiguranje

Banke u pravilu uzimaju u obzir redovna primanja u zadnjih šest mjeseci. Kod obrtnika i poduzetnika analiza je detaljnija i može obuhvatiti poslovne rezultate za prethodne dvije godine.

Bitno je napomenuti da se kredit za izgradnju može realizirati i na drugi način, odnosno uz zalog na zamjenskoj nekretnini.

Može li sve na kredit?

Često pitanje koje si ljudi postavljaju prije izgradnje kuće jest koliko vlastitih sredstava treba osigurati klijent i koliki dio ukupne investicije banka može financirati stambenim kreditom. Odgovor je da je moguće financirati značajan dio troškova gradnje, ali treba sagledati više elemenata kao što su procijenjena buduća vrijednost nekretnine, kreditna sposobnost klijenta, uvjeti banaka, vrijednost radova obuhvaćenih troškovnikom i sl.

„No, svakako treba imati na umu da potrebni iznos vlastitog novca ovisi o vrijednosti zemljišta, procjeni buduće vrijednosti kuće, troškovniku, fazama gradnje i uvjetima banke. Zato se preporučuje prije početka gradnje izraditi cjelokupnu financijsku konstrukciju, da budete sigurni da možete projekt završiti raspoloživim sredstvima”, pojašnjava Željko.

Odnosno, da budete sigurni da će vaša nova kuća dobiti i krov!

Koje dokumente trebate nabaviti?

Za dobivanje stambenog kredita za izgradnju kuće potrebno je prikupiti popriličnu dokumentaciju. Zato je važno unaprijed biti dobro informiran, kako bi se izbjeglo šetanje od šaltera do šaltera i produživanje cijelog procesa. Uobičajeno se traže vaši osobni dokumenti i dokazi o primanjima, zemljišnoknjižni izvadak za zemljište, pravomoćna građevinska dozvola, glavni projekt i troškovnik radova, procjena vrijednosti nekretnine te dokumentacija o izvođačima i načinu izvođenja radova.

Upravo je to Kristijanu bilo najzahtjevnije.

- Najzahtjevniji dio svakako je bilo prikupljanje i usklađivanje opsežne dokumentacije vezane uz sam projekt gradnje, troškovnike i procjene, što je kod stambenih kredita za izgradnju uvijek specifičan i detaljan proces, prisjeća se Kristijan.

Kod montažne kuće banka dodatno može tražiti ponudu proizvođača, a način isplate sredstava može se razlikovati, ovisno o fazama radova i uvjetima banke. Unsplash

Ima li 'skrivenih' troškova?

No, je li otplata rata, odnosno anuiteta, vaš jedini trošak kod gradnje kuće? Kod pripreme za podizanje kredita ipak ćete morati izdvojiti dodatne financije. U svoj troškovnik morate uračunati procjenu vrijednosti nekretnine za kredite s hipotekom, javnobilježničke troškove i ovjere te troškove osiguranja.

Ipak, i ovdje si možete financijski olakšati proces, jer je moguće kombinirati stambeni i gotovinski kredit kod gradnje kuće. Naravno, sve ovisi o uvjetima banke s kojom ćete surađivati, ali dobro je znati da su oba kredita istovremeno moguća ako ukupne obveze odgovaraju vašoj kreditnoj sposobnosti.

Na primjer, možete organizirati troškove tako da stambeni kredit pokriva glavninu troškova gradnje, a manjim, gotovinskim kreditom možete financirati pojedine dodatne troškove. Ipak, važno je imati na umu da gotovinski kredit povećava mjesečne obveze i može smanjiti iznos stambenog kredita koji možete dobiti.

Iz tog razloga je bitno prvo napraviti cjelovitu procjenu i provjeriti je li kombinacija financijski održiva. Tu vam uvelike posao mogu olakšati kreditni posrednici, koji dobro poznaju tržište i specijalizirani su za pružanje podrške kod dizanja kredita.

Kako napraviti financijski plan?

Upravo u ovakvim situacijama dobro je uz sebe imati kreditnog posrednika, jer osim što će vam objasniti sve što ne razumijete, pomoći će vam kreirati i cijeli model otplate, uzimajući u obzir oba scenarija. Na taj način možete kreirati pravi financijski plan i uzeti u obzir sve stavke vašeg mjesečnog kućnog budžeta.

To potvrđuje i Kristijan Antić, čiji je put do kredita protekao, kako kaže, bez nepotrebnog stresa.

- Uz podršku kreditnog posrednika, cijeli je put od prvog informativnog razgovora pa sve do konačne realizacije kredita u banci protekao vrlo strukturirano, jasno i bez nepotrebnog stresa. U svakom trenutku znao sam koji je sljedeći korak i što je potrebno pripremiti, otkrio nam je Kristijan. Unsplash

Imaju odgovore na sva pitanja

Izgradnja kuće na kredit velik je korak za pojedinca ili obitelj, a unutar samog procesa nalazi se još puno manjih koraka koje treba razumijeti. Zato potražiti pomoć gdje se nudi, a posebice gdje je ta pomoć besplatna, zvuči kao dobra ideja kako biste si što više olakšali ovaj težak posao.

Licencirani kreditni posrednici pomoći će vam pronaći odgovore na sva pitanja koja imate, skrojiti kreditno rješenje prema vašim mogućnostima, ali će vam pomoći prikupiti i popuniti svu potrebnu dokumentaciju. Ne morate sami obilaziti više banaka da biste donijeli ispravnu odluku, jer kreditni posrednik već ima sve informacije i može ih prilagoditi upravo vama. Ipak, odobrenje kredita ostaje na banci.

- Najviše mi je pomogao u izravnoj komunikaciji s bankom, brzom rješavanju svih administrativnih pitanja te u pripremi i provjeri dokumentacije. Njegova stručnost i angažman znatno su ubrzali cijeli postupak odobrenja. Kao najveću prednost kreditnog posredovanja izdvojio bih golemu uštedu vremena, individualan pristup i sigurnost koju imate kada vas kroz proces vodi stručnjak. Umjesto samostalnog obilaženja banaka i proučavanja uvjeta, sve informacije i podršku dobio sam na jednom mjestu, za kraj je istaknuo Kristijan.

Više informacija o mogućnosti kreditnog posredovanja u Croatia osiguranju, možete pronaći na ovoj poveznici.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Croatia osiguranje.