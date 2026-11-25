Komunalna naknada redovito je mjesečno davanje koje plaćaju vlasnici ili korisnici nekretnina, a služi financiranju održavanja gradske infrastrukture, poput javne rasvjete, cesta, parkova i dječjih igrališta. Proteklih nekoliko godina od nje su bili oslobođeni stanari zgrada koje su nakon potresa dobile 'crvene' naljepnice, ali to je završilo. Iz Grada Zagreba stigla je obavijest da će se od 1. veljače 2027. ponovno početi naplaćivati komunalna naknada i naknada za uređenje voda za nekretnine u Zagrebu koje su nakon potresa označene kao 'neuporabljive', ali ne svima.

Traži se slanje dokumentacije

Vlasnici nekretnina kojima je nakon potresa u ožujku 2026. godine dodijeljena oznaka 'neuporabljivo' dosad su bili oslobođeni plaćanja ovih naknada, no s obzirom na protok vremena, Zagrebački holding ponovno će provjeravati ispunjavaju li uvjete za oslobođenje i dalje propisane kriterije. Ipak, vlasnici nekretnina koje su još uvijek neuporabljive i koje se ne koriste neće automatski morati početi plaćati naknade.

Kako bi i dalje ostvarili pravo na oslobođenje, potrebno je dostaviti dokaze da nekretnina nije u uporabi. Kao dokaz potrebno je priložiti račune za električnu energiju i vodne usluge za posljednjih šest mjeseci, iz kojih je vidljivo da nema potrošnje koja bi upućivala na korištenje prostora, javljaju iz Grada Zagreba.

Napominju da je dokumentaciju potrebno dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2027. godine, i to poštom na adresu Zagrebačkog holdinga (Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Pisarnica) ili elektroničkom poštom na adresu [email protected]. Važno je da se na dokumentaciji obvezno navede napomena 'crvena naljepnica' kako bi se zahtjev pravilno evidentirao i obradio, napominju iz Grada Zagreba.

Nekima će se obveza ponoviti

Ako do navedenog roka Zagrebački holding ne zaprimi odgovarajuće dokaze da je nekretnina i dalje neuporabljiva i da se ne koristi, od 1. veljače 2027. ponovno će se aktivirati obveza plaćanja obiju naknada.

Riječ je o dvije redovne mjesečne javne naknade koje vlasnici ili korisnici nekretnina na području Zagreba plaćaju putem jedinstvene uplatnice Zagrebačkog holdinga. Iako se nalaze na istoj uplatnici, riječ je o različitim davanjima s različitom namjenom. Komunalna naknada prihod je Grada Zagreba, a prikupljena sredstva koriste se za održavanje gradske infrastrukture, uključujući javnu rasvjetu, čišćenje ulica, održavanje cesta, parkova, dječjih igrališta i odvodnju oborinskih voda. S druge strane, naknada za uređenje voda prihod je Hrvatskih voda, dok Grad Zagreb obavlja njezinu naplatu. Tim se sredstvima financira održavanje vodotoka, nasipa i sustava obrane od poplava.

Važno je istaknuti da se iznos ovih naknada ne određuje prema potrošnji električne energije ili vode, nego prema površini nekretnine, odnosno broju četvornih metara, te gradskoj zoni u kojoj se ona nalazi. Nakon potresa 2020. godine naplata je obustavljena za nekretnine s crvenom naljepnicom jer se u njima nije moglo stanovati ni koristiti komunalnu infrastrukturu na uobičajen način.

Ponovnim uvođenjem naplate od veljače 2027. vlasnicima se zato pruža mogućnost da, uz odgovarajuću dokumentaciju, zadrže oslobođenje ako njihova nekretnina još uvijek nije uporabljiva i ostaje prazna. U protivnom će se smatrati da su ponovno uspostavljeni uvjeti za naplatu te će vlasnicima početi stizati mjesečne uplatnice.