Imunološki zavod pokrenuo je realizaciju projekta koji se dugo čekao. Riječ je o projektiranju i izgradnji pogona za proizvodnju lijekova iz ljudske plazme, procijenjene vrijednosti od čak 86 milijuna eura bez PDV-a, odnosno čak 107,5 milijuna eura s PDV-om! Za projekt je upravo otvoreno javno savjetovanje koje traje do 23. prosinca, po završetku kojega slijedi natječaj za izvođača radova.

Investicija je dio strateškog projekta revitalizacije Imunološkog zavoda, čiji će novi proizvodni kompleks biti smješten na području općine Rugvica. Ondje je, uz postrojenje za proizvodnju lijekova iz ljudske krvne plazme, planirana i izgradnja pogona za proizvodnju zmijskog protuotrova te tvornica za proizvodnju virusnih cjepiva prema postojećoj i mRNA tehnologiji, kako navode iz Imunološkog zavoda.

Impozantni gabariti građevine

Zemljište na kojem je predviđena gradnja postrojenja nalazi se u radnoj zoni Rugvica – sjever, na katastarskoj čestici 254/13 k.o. Rugvica. Za izgradnju zasebne zgrade s biotehnološkim postrojenjem na raspolaganju je prostor duljine 90 metara, širine 35 metara i visine 25 metara, što omogućuje maksimalni tlocrtni gabarit građevine od 3.150 četvornih metara.