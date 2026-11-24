Na Floridi je završen 19. Svjetski festival arhitekture (World Architecture Festival – WAF), jedno od najvećih međunarodnih natjecanja u području arhitekture, na kojemu su od 18. do 20. studenog predstavljena neka od najzanimljivijih recentnih arhitektonskih ostvarenja. Titulu najbolje građevine na svijetu za 2026. godinu odnijelo je sveučilište Prestige University u Indiji, iza čijeg projekta stoji arhitektonski ured Sanjay Puri Architects.

Proglašeni su i najbolji interijer, najbolji budući projekt te najbolje ostvarenje krajobrazne arhitekture. U ovim kategorijama trijumfirali su projekti na Filipinima, u Kanadi i Brazilu.

Globalna arhitektonska konkurencija

Kako ističu organizatori festivala, tijekom tri dana održano je više od 400 prezentacija finalista pred više od 130 međunarodnih članova žirija. Specifičnost ovog natjecanja je u tome što arhitekti svoje projekte osobno predstavljaju stručnom žiriju. Za glavne nagrade posljednjeg dana festivala natjecali su se pobjednici u ukupno 42 kategorije.

Dodijeljen je i niz posebnih priznanja, među kojima su nagrade za održivu arhitekturu, najbolje korištenje prirodnog svjetla, kamena i boja te najbolje arhitektonsko ostvarenje malih dimenzija. Organizatori su najavili kako se festival sljedeće godine vraća u Barcelonu, grad u kojemu je i pokrenut, gdje će obilježiti svoje jubilarno 20. izdanje.

Najbolja građevina svijeta

Titulu najbolje građevine na svijetu (World Building of the Year) osvojio je Prestige University u indijskom gradu Indoreu, projekt arhitektonskog ureda Sanjay Puri Architects. Smještena unutar sveučilišnog kampusa površine gotovo 13 hektara, zgrada visoka 28 metara oblikovana je kao stepenasta struktura koja se postupno uzdiže od prilaznog dijela, umjesto da svojom visinom dominira prostorom. Arhitekti su inspiraciju pronašli u tradicionalnim indijskim stepenastim bunarima, koji su kroz povijest, osim za pohranu vode, služili i kao mjesta okupljanja lokalnog stanovništva.

Posebnost ove peteroetažne građevine je krovni vrt površine 9.000 četvornih metara, koji čine čak 463 stepenaste platforme namijenjene različitim aktivnostima, od kojih su neke pristupačne i osobama u invalidskim kolicima. Cjelokupna krovna površina funkcionira i kao auditorij na otvorenom koji tijekom velikih događanja može primiti 9.000 studenata. Unutar građevine smješteni su administrativni prostori, predavaonice, seminarske dvorane, knjižnica, auditorij i prostori za prehranu studenata, međusobno povezani unutarnjom dijagonalnom komunikacijom i mostom na prvoj etaži.

Posebna pozornost posvećena je prilagodbi lokalnim klimatskim uvjetima, s obzirom na to da se temperature u Indoreu tijekom osam mjeseci u godini kreću između 30 i 40 stupnjeva Celzijevih. Ozelenjena unutarnja dvorišta i otvori omogućavaju prodor prirodne svjetlosti i prirodno prozračivanje prostora na različitim etažama, čime se smanjuje potreba za umjetnom rasvjetom i klimatizacijom. Dodatno, istočna, zapadna i južna strana građevine obavijene su ventiliranim zaslonima od betona ojačanog staklenim vlaknima (GFRC), koji ograničavaju zagrijavanje unutarnjih prostora.

Prestige University | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF

Prestige University | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF

Najbolji interijer svijeta

Titula najboljeg interijera na svijetu (World Interior of the Year) pripala je projektu &Matcha Three Yards arhitektonskog ureda u filipinskom gradu Davaou. Na svega 100 četvornih metara arhitekti su oblikovali čajanu koja povezuje ugostiteljsku funkciju, ekološku revitalizaciju prostora i društveni život susjedstva. Koncept se temelji na otvorima u građevini koji omogućavaju prodor kiše, zraka i prirodne svjetlosti, ali i očuvanje korijenskog sustava postojećih stabala.

U središtu prostora nalazi se lebdeća komora za ispijanje čaja, oko koje su duž graničnog zida postavljeni horizontalni elementi na kojima se tijekom dana i izmjene godišnjih doba stvaraju različite kompozicije sjena. Pomični stolovi i stolice omogućavaju posjetiteljima da samostalno oblikuju prostor prema svojim potrebama, bilo za druženje, rad ili individualni boravak. Voda, kao važan element tradicionalne ceremonije ispijanja čaja, interpretirana je kroz niz arhitektonskih i materijalnih rješenja.

Posebno su zanimljivi čelični stupovi ručno razdijeljeni na tanke listove koji stvaraju efekt svjetlucanja te betonski strop izliven na licu mjesta uz kameni agregat, čija tekstura evocira prvotno, fluidno stanje betona. Pri oblikovanju objekta sačuvana su postojeća stabla manga i karambole, dok je bambus iskorišten kao prirodna prostorna barijera uz ulaz. Kako objašnjavaju autori projekta, arhitektura je osmišljena tako da se pod utjecajem kiše, vjetra, svjetlosti i topline kontinuirano mijenja, pružajući posjetiteljima pri svakom dolasku drugačiji doživljaj prostora. Matcha Three Yards | foto: Janius Lee / MLA at Home / WAF Matcha Three Yards | foto: Janius Lee / MLA at Home / WAF

Najbolji budući projek

Najboljim budućim arhitektonskim projektom (Future Project of the Year) proglašen je Coding Kelp: Artificial Reef and Data Archive, koji potpisuje arhitektonski ured Terreform ONE, a predviđen je za područje kanadskog otoka Vancouver. Riječ je o eksperimentalnom konceptu umjetnog morskog grebena koji povezuje arhitekturu, biotehnologiju i pohranjivanje podataka kao potencijalnu alternativu energetski zahtjevnim podatkovnim centrima. Konstrukcija grebena predviđena je za izvedbu tehnologijom 3D ispisa od kalcijeva karbonata, s poroznim zonama koje omogućavaju pričvršćivanje i rast morskih algi u hladnoj vodi.

Kako objašnjavaju autori projekta, ideja je da se tekstovi, fotografije i arhitektonski nacrti kodiraju izravno u genetski materijal modificiranih algi. Pritom ističu kako bi se u samo jednom gramu biljne DNK teoretski moglo pohraniti do 215 milijuna gigabajta podataka. Na taj bi način podvodni grebeni postali svojevrsne žive knjižnice s dvostrukom funkcijom, dugoročnom pohranom podataka i vezivanjem ugljika.

U genetskom materijalu algi čuvali bi se podaci o arhitektonskim tipologijama, od obiteljskih kuća i mostova do građevina javne namjene. Naknadnim sekvenciranjem i dekodiranjem DNK bilo bi moguće rekonstruirati pohranjene nacrte i koristiti ih pri projektiranju građevina s manjim utjecajem na okoliš. Autori tako predviđaju razvoj čitavih podvodnih šuma algi koje bi istodobno funkcionirale kao distribuirani arhivi arhitektonskog znanja i zadržale svoju prirodnu ekološku ulogu. Coding Kelp | foto: Terreform ONE / WAF Coding Kelp | foto: Terreform ONE / WAF

Najbolja krajobrazna arhitektura

Nagrada za najbolje ostvarenje krajobrazne arhitekture (Landscape of the Year) pripala je projektu u brazilskom gradu Belému, iza kojeg stoji arhitektonski ured Natureza Urbana. Riječ je o projektu urbane regeneracije područja uz kanal dug približno 1,2 kilometra, koji se proteže središnjim pojasom avenije Visconde de Sousa Franco. Na prostoru kojim je donedavno dominirala automobilska infrastruktura, uz nedostatak zelenila i kvalitetnih javnih površina, formiran je kontinuirani, pristupačni i multifunkcionalni park.

Realiziran u kontekstu održavanja međunarodne klimatske konferencije COP30, projekt je usmjeren na ponovno povezivanje grada s vodom, koja je tijekom urbanizacije postupno nestajala iz svakodnevnog života stanovnika. Primjenom rješenja temeljenih na prirodi unaprijeđen je sustav oborinske odvodnje, smanjeno difuzno onečišćenje te poboljšana kvaliteta vode u kanalu. Hidrotehničkim zahvatima i izdignutim konstrukcijama smanjen je rizik od poplava, dok povećanje vodopropusnosti površina pridonosi održivoj odvodnji i poboljšanju urbane mikroklime.