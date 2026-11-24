Od 27. do 29. studenoga Stara tvornica na Obali Vladimira Nazora 1 u Rovinju pretvara se u mjesto susreta ljudi koji oblikuju prostore u kojima živimo, radimo i odmaramo. Deveto izdanje Design Districta, međunarodnog sajma namještaja, opremanja, arhitekture i dizajnera interijera, otvoreno je svaki dan od 10 do 18 sati. Ulaznica košta 5 eura, a može se kupiti online ili na blagajni.

Posjetitelji će na štandovima vidjeti ponudu više od 170 domaćih i međunarodnih izlagača, među kojima su Tarkett, Fundermax, Mühldorfer, Rubio Monocoat, Iverpan, Kamen Pazin i IKEA. Predstavljaju se namještaj, rasvjeta, podne i zidne obloge, tekstil te oprema za wellness i vanjske prostore. Sajam je prvenstveno namijenjen hotelijerima, iznajmljivačima, ugostiteljima, investitorima, arhitektima i dizajnerima interijera.

Priča o Design Districtu počela je 2018. godine. "U Hrvatskoj tada nije bilo poslovnog sajma na visokoj razini, kakvih ima vani. Pazimo na svaki estetski detalj i zato smo danas na devetom izdanju", kaže direktorica Tatjana Kos. Sajam se održava od 27. do 29. studenoga u Staroj tvornici duhana u Rovinju | Foto: Design District

Konferencije i edukacije za struku

Dan započinje konferencijom Designing for 2030, koja se održava 27. i 28. studenoga, a okuplja više od 300 stručnjaka. Govori se o novim europskim pravilima, ugljičnom otisku i cirkularnoj gradnji, a među predavačima su dr. Elma Durmišević (4D Architects), dr. Vladimir Vuković (TU Wien) i Jure Kotnik. Sudjelovanje donosi 8 bodova stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata.

Paralelno, od 13:45 do 18 sati, traje Business 101, tri edukacije za sve koji vode vlastiti posao. Predavanja drže Ivana Kos na temu 'Kako izgraditi prisutnost osobe i brenda na internetu'; Vitinia Kovačić s temom 'Fiskalizacija 2.0 i ulazak u 2027. bez stresa' te Monika Friščić i Petra Bušić s radionicom o razgovorima s klijentima.

Dvije su edukacije besplatne, a ona o Fiskalizaciji 2.0 košta 15 eura umjesto redovnih 120. Prijava na bilo koju od njih uključuje i ulaz na sajam.

U 18 sati dodjeljuje se Nagrada Design District. Žiri u kojem su većinom novinari, uz arhitekte i stručnjake za marketing, ocjenjuje proizvode koje su nominirali izlagači, a odabrani kandidati predstavljeni su na izložbi Design à la Carte. U petak u 18 sati dodjeljuje se Nagrada Design District | Foto: Design District

U subotu su hotelijeri i iznajmljivači u fokusu. Od 14 do 18 sati MyRent organizira konferenciju Beyond the Stay – Više od noćenja, sa sedam predavanja o detaljima zbog kojih se gosti vraćaju. Sudjelovanje je besplatno uz prijavu. Od 11 do 16 sati u hali 1C održava se Hospitality Clinic, gdje se mogu dogovoriti individualne konzultacije s dizajnerima interijera iz ZADIN-a, također uz obveznu prijavu.

Radionica, nagrada i E-Mobility zona

Izlagač Drveraj sva tri dana vodi radionicu izrade vlastite daske za sir. Održava se u petak i subotu u 16:30, a u nedjelju u 10:30. Radionica traje oko 90 minuta, prima najviše deset sudionika, a košta 35 eura za arhitekte i dizajnere, odnosno 45 eura za ostale.

U hali 1C otvorena je E-Mobility zona u kojoj EVCharge.hr, EV mobility, CityTuk, CEE, Krk Moto, Baterija TAB i KIA (MAXX AUTO) predstavljaju punionice, električna vozila, solarne sustave i dizalice topline.

Pod istim krovom održava se i Craft & Taste sajam s više od 70 proizvođača i obrtnika. Nude med, sir, maslinovo ulje, vino, rakiju, keramiku, nakit i prirodnu kozmetiku, uz popuste za crni vikend. Prijava je besplatna do 26. studenoga u ponoć, a na dan sajma ulaz je 5 eura.

Sve informacije i prijave za konferencije, edukacije i Hospitality Clinic dostupne su na design-district.net.