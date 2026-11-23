U red produžetaka ulica koje planira i pokreće Grad Zagreb sada ulazi još jedna - Horvatova ulica u Novom Zagrebu. Nakon pokretanja javne nabave u svibnju ove godine, nadmetanje za izradu glavnog projekta zaključeno je sklapanjem sporazuma s tvrtkom Elipsa S.Z.. Projektanti su ponudili daleko nižu cijenu u odnosu na procijenjeni iznos nabave, a od njih se tražilo da uz radove na prometnoj površini uvrste i potrebno opremanje, a za projekt su ishođene izmjene i dopune lokacijske dozvole. Evo zašto.

Projekt za izgradnju nove ulice

Predmet nabave obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i izgradnju produžene Horvatove ulice, od Avenije Većeslava Holjevca do produžene Ulice Radoslava Cimermana, te Južne ulice definirane UPU-om Podbrežje, uključujući pripadajuću infrastrukturu i ishođenje građevinske dozvole.

Prema informaciji iz sustava javne nabave, usluga tehničkog projektiranja pripala je ponuditelju Elipsa S.Z., ujedno najjeftinijem od ponuditelja koji su ponudili gotovo dvostruko nižu cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave. Prema ugovoru, u naredna četiri mjeseca projektirat će oko 814 metara prometnice, s različitim poprečnim profilima istočnog i zapadnog dijela Horvatove ulice te Južne ulice.

Predviđa se etapna izgradnja u tri etape. Redom bi se izvodili javni kanali, prometne površine i pripadajuća infrastruktura te, konačno, vodoopskrbni cjevovodi. Sve bi se radilo u skladu s izmjenama i dopunama lokacijske dozvole.

Izmijenjeni prvi uvjeti

Naime, za zahvat je izdana lokacijska dozvola od 20. srpnja 2018., koja je izmijenjena i dopunjena 17. svibnja 2025. godine. Izmjenama su obuhvaćeni promjena oblika raskrižja s produženom Cimermanovom ulicom u T-raskrižje, izmjena širina uličnih profila te rasporeda i duljina infrastrukturnih instalacija, kao i uklanjanje potpornih konstrukcija, kako stoji u izmjenama.

Projektna dokumentacija obuhvaća prometne površine, javnu rasvjetu, odvodnju, vodoopskrbu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, plinovod i elektroenergetske instalacije, uključujući njihovu zaštitu i izmještanje. Potrebno je obraditi i hortikulturno uređenje, semaforizaciju, privremenu regulaciju prometa te izraditi potrebne elaborate. Usluga uključuje i geodetske radove, koordinaciju zaštite na radu tijekom projektiranja, izradu troškovnika i priloga za nabavu radova te sudjelovanje u postupku javne nabave radova.

Osim odabrane tvrtke, za projektiranje navedenog javili su se i ZG-projekt, Inženjerski projektni zavod i Rencon koji su svi bili skuplji. Odluka o odabiru objavljena je 18. rujna ove godine, a ugovor je sklopljen 5. studenoga 2026. godine, a obavijest o tome u javnoj nabavi pojavila se tek 20. studenog.