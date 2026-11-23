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10:50 15 h 23.11.2026
23. studeni 2026.
Most na DC31 dobit će novi kolnik i ležajeve, a dio radova zahtijevat će obilazak.
Most dug gotovo 275 metara kod Velike Gorice tijekom obnove morat će se nakratko podići s oslonaca. Tako će radnici doći do dotrajalih ležajeva mosta Sava-Odra, kojim državna cesta DC31 prelazi preko istoimenog oteretnog kanala. Hrvatske ceste (HC) procjenjuju radove na 3,6 milijuna eura, a uz zahvate na nosivoj konstrukciji obnovit će se kolnik i pješački hodnici.
Od kraja do kraja krila upornjaka dug je 274,6 metara, a širok 10,32 metra. Rasponska konstrukcija podijeljena je na 12 polja duljine 22,5 metara. U svakom je polju pet prednapetih montažnih nosača visokih 110 centimetara.
Izvedbeni projekt sanacije izrađen je još 2021. godine, nakon specijalističkog pregleda i istražnih radova. Kako je od tada prošlo nekoliko godina, projekt je u međuvremenu ažuriran. Revidirane su predviđene količine radova i pojedina tehnička rješenja.
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Black Friday na portalu bauštela.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Informacije o gradnji, obnovama i propisima na jednom mjestu i to bez oglasa. Pretplatite se u pola cijene do 30. studenog u ponoć.
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