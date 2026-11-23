Most dug gotovo 275 metara kod Velike Gorice tijekom obnove morat će se nakratko podići s oslonaca. Tako će radnici doći do dotrajalih ležajeva mosta Sava-Odra, kojim državna cesta DC31 prelazi preko istoimenog oteretnog kanala. Hrvatske ceste (HC) procjenjuju radove na 3,6 milijuna eura, a uz zahvate na nosivoj konstrukciji obnovit će se kolnik i pješački hodnici.

Most dug gotovo 275 metara ima 12 raspona

Od kraja do kraja krila upornjaka dug je 274,6 metara, a širok 10,32 metra. Rasponska konstrukcija podijeljena je na 12 polja duljine 22,5 metara. U svakom je polju pet prednapetih montažnih nosača visokih 110 centimetara.