VIDEO: Kako zamijeniti utičnicu? Majstor Mario objašnjava korak po korak
Iskusni majstor pokazuje koja se žica gdje spaja, zašto je važno uzemljenje i bez kojeg se alata ne može.
16:47 20 d 28.10.2026
17. studeni 2026.
Iskusni majstor otkriva zašto treba označiti ventil za toplu vodu, kako pravilno spojiti cijevi i kada ih ne treba pritezati ključem.
Zamjena pipe u kupaonici jedan je od kućnih popravaka za koji nije nužno zvati majstora. Uz odgovarajući alat i malo spretnosti ovaj je posao moguće obaviti samostalno, a ako već imate sve što vam je potrebno, i bez dodatnih troškova za ugradnju.
Iako postupak nije posebno kompliciran, postoji nekoliko detalja na koje treba obratiti pozornost. Od pravilnog zatvaranja ventila i otpuštanja tlaka do spajanja novih cijevi i provjere njihove nepropusnosti, svaki korak ima svoju svrhu.
Kako zamijeniti pipu? U drugom nastavku našeg serijala iskusni Majstor Mario demonstrira cijeli postupak u šest koraka, uz praktične savjete koji će vam olakšati posao.
Za zamjenu pipe potrebno je pripremiti lavor, krpu, novu pipu, navojni vijak za pričvršćivanje, kliješta, ključ, nove priključne cijevi te pik traku ili flomaster. Prije početka radova ispod mjesta na kojem se nalaze ventili potrebno je postaviti lavor u koji će se slijevati preostala voda iz cijevi.
Slijedi zatvaranje ventila za dovod tople i hladne vode. Nakon što su oba ventila zatvorena, potrebno je pustiti vodu na pipi kako bi se otpustio preostali tlak u cijevima i samoj pipi. Prije odvajanja cijevi Majstor Mario savjetuje da pik trakom ili flomasterom označite ventil za toplu vodu, što će kasnije olakšati spajanje.
Nakon zatvaranja ventila i otpuštanja tlaka može se pristupiti demontaži stare pipe. Ključem je potrebno odvojiti obje priključne cijevi od ventila, a zatim otpustiti navojni vijak kojim je pipa pričvršćena. Kada su cijevi odvojene i pričvrsni element uklonjen, staru pipu moguće je izvući iz otvora.
Umjesto ključa za odvajanje cijevi mogu se koristiti i kliješta koja majstori nazivaju 'papagajkama'. U tom slučaju između kliješta i ventila treba staviti krpicu kako se njegova površina ne bi oštetila.
Prije postavljanja nove pipe potrebno je provjeriti imaju li obje priključne cijevi odgovarajuće gumene brtve. Cijevi se u pipu spajaju prema oznakama za toplu i hladnu vodu koje se nalaze na samoj pipi. Kako bi se kasnije lakše razlikovale, jednu od cijevi preporučljivo je označiti pik trakom.
Ako se cijevi spoje nasumično, oznake za toplu i hladnu vodu na pipi neće nužno odgovarati stvarnom dovodu vode. Posebno je važno voditi računa o načinu pritezanja pletanih cijevi pri njihovu uvrtanju u pipu. Majstor Mario naglašava da ih na tom mjestu treba pritezati rukom, pazeći da se ne oštete.
VIDEO: Kako zamijeniti utičnicu? Majstor Mario objašnjava korak po korak
Iskusni majstor pokazuje koja se žica gdje spaja, zašto je važno uzemljenje i bez kojeg se alata ne može.
16:47 20 d 28.10.2026
Kod modela pipe čiju zamjenu demonstrira Majstor Mario priključne cijevi postavljaju se pojedinačno. Najprije se u pipu uvrne jedna cijev, nakon čega se pipa postavlja u predviđeni otvor. Drugu cijev potrebno je provući kroz navojni element, dovesti do pipe i uvrnuti na odgovarajuće mjesto.
Kada su obje cijevi spojene, pipa se vraća u predviđeni položaj i postavlja se navojni element za pričvršćivanje. Prije završnog pritezanja potrebno je namjestiti pipu u željeni položaj, a zatim je učvrstiti.
Slijedi spajanje priključnih cijevi na ventile za dovod vode. Cijev za toplu vodu potrebno je spojiti na prethodno označeni ventil, a drugu na ventil za hladnu vodu.
Nakon toga oba se spoja pritegnu ključem. Pritom je važno imati osjećaj u ruci. Kako objašnjava Majstor Mario, spojeve cijevi i ventila ne treba pritezati svom snagom, ali ih ne treba ostaviti ni preslabo pritegnutima.
Kada su svi spojevi izvedeni, slijedi ponovno otvaranje ventila. Njih je potrebno otvarati polako kako bi se priključne cijevi postupno napunile vodom, a tek potom ventile otvoriti do kraja. Pritom treba provjeriti propušta li vodu neki od spojeva.
Posljednji je korak lagano puštanje vode na novoj pipi kako bi iz cijevi izašao zrak. Ako na spojevima nema curenja, a voda iz pipe normalno teče, postupak zamjene je završen.
Iako zamjena pipe može izgledati kao jednostavan kućni popravak, rad s instalacijama uvijek nosi rizik od nezgode. Opisani postupak služi za upoznavanje s načinom rada, a ne kao zamjena za stručnu osposobljenost. Ako nemate odgovarajuće znanje i potrebna ovlaštenja, zamjenu pipe prepustite kvalificiranom vodoinstalateru.
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