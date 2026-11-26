Tražite radnike za novo gradilište, slobodnu ekipu ili posao koji vam odgovara? Na hrvatskom tržištu rada sve se češće susreću ljudi različitih jezika. Zato je nastao WorkBridge, nova aplikacija za posao i trgovinu.

Princip je jednostavan: ti pišeš na svom jeziku, a svi čitaju na svojem. Svi se oglasi automatski prevode na jezik korisnika, pa jezik više nije prepreka za dogovor.

Što nudi WorkBridge?

WorkBridge povezuje poslodavce, radnike, obrtnike i kooperantske ekipe u Hrvatskoj i međunarodno. Možete predstaviti svoje usluge, objaviti ponudu ili pronaći suradnike za svoj sljedeći projekt. Kroz aplikaciju se mogu povezati poslodavci, radnici, kooperanti i ekipe, možete pronaći smještaj te obaviti kupnju i prodaju, u vašem gradu, ali i diljem svijeta.

Besplatno za početak

Registracija je besplatna, a objava osnovnog oglasa trenutačno je također moguća bez naknade. WorkBridge možete dodati i na početni zaslon mobitela pa mu pristupati jednako brzo kao i svakoj drugoj aplikaciji.

Isprobajte WorkBridge preko ove poveznice.