Roses Designer Outlet u Svetom Križu Začretju ponovno ide na prodaju. Nakon što u prvom krugu nije pronađen kupac, Financijska agencija (FINA) objavila je drugu sudsku e-Dražbu za nekretnine tvrtke Rosis Unus. Početna cijena kompleksa uz autocestu Zagreb-Krapina sada iznosi 8.372.811,24 eura, a zainteresirani će prve ponude moći predati 28. siječnja 2027. godine.

Da je riječ o drugom krugu, potvrđuje i Fina, koja je u očevidniku nadmetanje označila kao drugu dražbu u predmetu OVR-561/2021. Kako smo ranije pisali, sud je vrijednost nekretnina utvrdio na 13.954.685,40 eura. U prvom krugu početna cijena iznosila je 11.163.748,32 eura, odnosno četiri petine te vrijednosti. Sada je spuštena na tri petine, što je 2.790.937,08 eura manje nego prvi put.

Na prodaju gotovo deset hektara uz autocestu

Predmet prodaje obuhvaća oko 9,82 hektara na adresi Vrankovec 1. Na glavnoj čestici, koja se prostire na 59.387 četvornih metara, evidentirano je 15 poslovnih zgrada i još dvije manje zgrade. Najveća poslovna zgrada ima 2.831 četvorni metar, a druga po veličini 1.910. Na istoj su čestici dvorište, livada i parkiralište od 12.527 četvornih metara.

U prodaju ulazi i zasebno parkiralište od 14.012 četvornih metara, pa samo te dvije parkirališne površine zajedno zauzimaju više od 26.500 kvadrata. Popis obuhvaća i okolne livade, pristupne putove, cestovne površine, kanale te dvije trafostanice. Sve su nekretnine ponuđene kao jedna cjelina, što znači da zainteresirani kupac mora dati ponudu za cijeli sklop. Fina navodi i da kompleks nije slobodan od osoba i stvari.

Roses Fashion Outler na prodaji | Foto: Google Earth, Canva

Za ulazak u nadmetanje gotovo 1,4 milijuna eura

Zainteresirani moraju do 19. siječnja 2027. uplatiti jamčevinu od 1.395.468,54 eura, što odgovara desetini sudski utvrđene vrijednosti kompleksa. Iako je početna cijena u drugom krugu niža, jamčevina je ostala na istom iznosu kao na prvoj dražbi. Prikupljanje ponuda počinje 28. siječnja u 13 sati, a završetak je predviđen 11. veljače u 12.59 sati. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a valjana ponuda predana u posljednjih deset minuta može produljiti nadmetanje.

Konačnu odluku o kupcu i prodajnoj cijeni donosi sud. Kupac kojem se nekretnine dosude imat će 30 dana od dostave rješenja o dosudi da uplati kupovninu na poseban račun Fine.

Roses Fashion Outler na prodaji | Foto: Google Earth, Canva

Od trgovačkog naselja do sudske prodaje

Outlet je otvoren 2008. godine kao projekt austrijske Dayland Grupe, a investitor je bila hrvatska tvrtka Rosis Unus. Predstavljen je kao prvi pravi factory outlet u Hrvatskoj, uz procijenjenu investiciju od oko 50 milijuna eura. U prvoj fazi planiralo se između 70 i 100 trgovina, raspoređenih u nizu zasebnih zgrada koje kompleksu daju izgled malog trgovačkog naselja. Planovi su uključivali i njegovo daljnje širenje.

Iste godine Rosis Unus sklopio je ugovor o kreditu s bankom UniCredit Bank Austria, uz založno pravo na nekretninama. Banka je poslije pokrenula ovrhu radi naplate potraživanja, a postupak vodi Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku. Upravo su nekretnine obuhvaćene tim postupkom sada drugi put ponuđene kupcima.