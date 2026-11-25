Jedna hidroelektrana u pogonu je više od četiri desetljeća, dok povijest druge seže sve do 1906. godine. Riječ je o reverzibilnoj hidroelektrani Velebit na Zrmanji i hidroelektrani Miljacka na Krki, u kojima HEP-Proizvodnja planira zamijeniti osam energetskih transformatora. Procijenjena vrijednost nabave iznosi dva milijuna eura, a osim proizvodnje i isporuke nove opreme, posao obuhvaća njezinu ugradnju, demontažu postojećih transformatora te potrebne građevinske i elektromontažne radove.

Četiri desetljeća rada na Zrmanji

Reverzibilna hidroelektrana Velebit građena je između 1978. i 1985. godine, a s redovitom proizvodnjom električne energije započela je 10. listopada 1984. godine. Koristi vode s Gračačke visoravni, gdje su izgrađene akumulacije Štikada i Opsenica, dok se na Zrmanji nalazi donja akumulacija Razovac.

Posebnost ovog hidroenergetskog sustava jest mogućnost rada u dvama režimima. Osim proizvodnje električne energije, elektrana može crpiti vodu iz donje u gornju akumulaciju, gdje se pohranjuje za kasniju proizvodnju. U sklopu najnovije nabave predviđena je zamjena sedam transformatora koji su u uporabi još od početka rada elektrane, odnosno više od 40 godina. Hidroelektrana Miljacka | Foto: HEP, Canva, EOJN

Nova oprema i u hidroelektrani staroj 120 godina

Radovi će obuhvatiti i hidroelektranu Miljacka na rijeci Krki, izgrađenu 1906. godine. Riječ je o jednoj od najstarijih hidroelektrana u Europi, koja je u vrijeme izgradnje imala instaliranu snagu od 17,6 MW, a električnom energijom opskrbljivala je šibensku tvornicu karbida.

Velika rekonstrukcija elektrane provedena je između 1952. i 1956. godine, kada su zamijenjena tri od četiri izvorna proizvodna agregata, dok je preostali temeljito obnovljen. Aktualna investicija uključuje zamjenu jednog transformatora vlastite potrošnje, koji je u pogonu od 1989. godine. Hidroelektrana Miljacka | Foto: HEP, Canva, EOJN

Novi transformatori moraju biti energetski učinkovitiji

Zamjenom višedesetljetne opreme HEP želi povećati pouzdanost rada postrojenja i smanjiti energetske gubitke. Poseban naglasak stavljen je na smanjenje gubitaka praznog hoda, odnosno gubitaka koji nastaju u jezgri transformatora dok je pod naponom.

Novi transformatori morat će zadovoljiti propisane zahtjeve ekološkog dizajna i energetske učinkovitosti. Predviđeno je zadržavanje postojećeg načina hlađenja, pri kojem transformatorsko ulje prirodno cirkulira i predaje toplinu okolnom zraku preko radijatora. Za svaki od osam transformatora potrebno je izraditi zaseban izvedbeni projekt i pripadajuću tehničku dokumentaciju.

Specijalnim vozilima do hidroelektrana

Cjelokupan posao podijeljen je u tri faze. Prva uključuje projektiranje, nabavu materijala, proizvodnju transformatora i tvornička ispitivanja. Izrada opreme obuhvaća obradu elektrotehničkog lima, zavarivanje kućišta transformatora te montažu pripadajućih komponenti.

Slijede demontaža stare opreme i doprema novih transformatora specijalnim transportnim vozilima. Za njihov smještaj na predviđene pozicije koristit će se odgovarajuća mehanizacija za podizanje i premještanje teškog tereta. Projekt predviđa i zbrinjavanje transformatorskog ulja iz dotrajale opreme u skladu s važećim propisima.

Hidroelektrana Miljacka | Foto: HEP, Canva, EOJN

Predviđeni i građevinski radovi

Novi transformatori projektirat će se tako da se što bolje uklope u postojeće objekte hidroelektrana. Ako njihova ugradnja bude zahtijevala dodatne prilagodbe, isporučitelj će morati izvesti potrebne građevinske, bravarske i elektromontažne radove.

Nakon završetka montaže uslijedit će funkcionalna ispitivanja i provjera kvalitete ugrađene opreme. Isporučitelj će HEP-u morati predati dokumentaciju izvedenog stanja, rezultate ispitivanja, tehničke nacrte te upute za buduće održavanje.