Grad Pula pokreće postupak izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) Valsaline – Mornar, kojim će se stvoriti prostorni preduvjeti za izgradnju velikog doma za starije osobe, čiji bi kapacitet, prema dosadašnjim procjenama, mogao premašiti 400 korisnika. U obuhvatu plana razmatrat će se i izgradnja veteranskog centra, dok će se posebno pristupiti uređenju kupališta Mornar.

Riječ je o području grada na kojemu danas dominiraju sportski, rekreacijski i društveni sadržaji, a koje bi u budućnosti trebalo dobiti i niz novih objekata javne namjene. Pritom je, kako ističu iz Grada Pule, jedan od ključnih ciljeva očuvanje prirodnih, krajobraznih i društvenih vrijednosti ovog prostora, kao i javnog pristupa obali.

Veliki dom umirovljenika

Pokretanje postupka izrade urbanističkog plana predstavio je pulski gradonačelnik Peđa Grbin, istaknuvši kako je riječ o nužnom koraku za definiranje lokacije novog doma za starije osobe. Njegov konačan kapacitet i organizacija bit će utvrđeni u daljnjim fazama planiranja i projektiranja.

- Ovo je nužan korak kako bismo definirali lokaciju za novi dom za starije osobe. Smatram da je ovo jedna od najboljih lokacija za takav sadržaj javne namjene. Želimo stvoriti mjesto na kojem će ljudi, koji su svoj radni vijek uložili u naš grad, moći provesti starost ugodno i dostojanstveno, uz kvalitetu života kakvu zaslužuju, poručio je Grbin.

Kao prednosti lokacije iz Grada izdvajaju blizinu Doma zdravlja te mogućnost kvalitetnog povezivanja s javnim gradskim prijevozom. Uz dom se razmatra realizacija pratećih sadržaja poput manje trgovine, frizerskog salona i ugostiteljskog objekta, dok će se, u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom, ostaviti i mogućnost izgradnje dječjeg vrtića. izmjena UPU, Pula | foto: ilustracija, Grad Pula / AI

Veteranski centar

Između budućeg doma za starije osobe i prostora Mornara planirano je uređenje zelene površine s rekreacijskim sadržajima prilagođenima osobama starije životne dobi. Na području Mornara razmotrit će se i mogućnost realizacije veteranskog centra.

Interes za takav objekt Grad je iskazao nakon razgovora s postojećim korisnicima prostora, među kojima je i Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a). Urbanističkim planom omogućit će se i daljnji razvoj jedriličarskog sporta te djelovanje Jedriličarskog kluba Vega, koji ove godine obilježava čak 140 godina postojanja.

Uređenje kupališta

Početak uređenja kupališta Mornar planiran je tijekom 2027. godine. Zahvatom se želi osigurati potpuna pristupačnost kupališta osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, kako bi im se omogućilo ravnopravno korištenje prostora za kupanje, rekreaciju i boravak uz more.

Kupalište Mornar, poznato po dugoj tradiciji cjelogodišnjeg i zimskog plivanja te okupljanju građana svih generacija, zadržat će svoju javnu namjenu. Kako navode iz Grada, pri planiranju njegova budućeg izgleda posebna pozornost posvetit će se očuvanju zelenih površina, prirodnog ambijenta i javnog pristupa obali.

Pula | foto: Grad Pula

Slijedi javna nabava

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Valsaline – Mornar bit će upućen u javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, nakon čega slijedi postupak javne nabave za odabir stručnog izrađivača plana. Tijekom izrade plana provest će se potrebne konzultacije o njegovu utjecaju na okoliš i prirodu, kao i stručne rasprave s nadležnim tijelima.

Nakon izrade prijedloga plana uslijedit će javna rasprava tijekom koje će građani moći iznijeti svoje primjedbe i prijedloge. Procijenjena vrijednost izgradnje novog doma za starije osobe, kao ni rokovi početka i završetka njegove gradnje, za sada nisu objavljeni.