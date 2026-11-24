Prije skoro 200 godina krenuli su radovi na prvom dijelu današnjeg Kina Tuškanac, ali prvo je bila streljana. Kroz vrijeme, objekt se dograđivao i mijenjao namjene, a ona kina zadržala se do danas.

No, zbog ozbiljnih oštećenja i u potresu, potom i u velikoj oluji koja je Zagreb pogodila u srpnju 2023. godine ostala je izvan funkcije, odnosno zatvorila je svoja vrata. Da bi se ovdje ponovno puštale projekcije, predviđa se cjelovita obnova kojom će se vratiti 'staro' pročelje, urediti dvorane, zamijeniti prozori i još puno toga. Izvođač Hedom danas je i službeno uveden u posao.

Počeci izgradnje prije skoro 200 godina

Dok je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta završena i otvorena 1895. godine, obližnje Kino Tuškanac krenulo se graditi puno prije. Još u 1838. podizali su se prvi zidovi zgrade koja je kasnije proširivana, ali tada se nije gradilo kino, već - streljana.

U kinematografsku dvoranu prenamijenjena je tek krajem 1920-ih, a ta posljednja namjena je ostala. No, vjerojatno zbog manjka održavanja, ali i zbog starosti, zgrada je u potresu doživjela znatna oštećenja, a sve je pogoršala oluja u srpnju 2023. godine, kada je objekt i zatvoren. Danas počinje cjelovita obnova kojom će se ojačati konstrukcija, ali i vratiti neki stari elementi koji su se s vremenom izgubili. U posao je uveden izvođač Hedom koji bi trebao završiti obnovu za godinu dana.

- Kino je značajno stradalo u potresu, a u oluji 2023. oštećen je krov - sada slijedi cjelovita obnova. Ojačat će se na razinu 3 statičke otpornosti - treba se obnoviti na tu izrazito sigurnu razinu jer će u kino dolaziti velike količine posjetitelja. Vratit će se i stari izgled pročelja, ali i rasvjetna tijela, dvorane i ostalo, po izvornom izgledu, najavio je zamjenik gradonačelnika, Luka Korlaet. kino Tuškanac | foto: screen shot EOJN

Velika oštećenja nakon potresa

Kako smo pisali kad smo prenijeli vijest o ugovaranju ove obnove, kino je nakon potresa u ožujku bilo ozbiljno oštećeno. Dokumentacija postojećeg stanja otkrila je da su pregledima utvrđene pukotine i oštećenja nosivih, ali i pregradnih zidova - kao i nadvoja i stropnih konstrukcija. Posebno su istaknuta oštećenja na istočnom dijelu prvog kata.

Pokazalo se da su pojedini zidovi 'izašli iz ravnine', a drvena stropna konstrukcija na nekim mjestima je bila u lošem stanju i već otprije poduprta metalnim podupiračima. Uz to su zabilježena i oštećenja konstrukcije na ulazu u Hemingway bar te propadanje dijelova pročelja i vijenaca, povezano s potresnim djelovanjem, ali i dugotrajnim utjecajem vlage.

Stanje zgrade nakon oluje 'opasno'

No, tek je dodatno vještačenje tvrtke Ing-eskpert (prvo mišljenje dala je tvrtka Proetaris) nakon nevremena u srpnju 2023., a koje je obavio sudski vještak Žarko Željko, utvrđeno da je stanje zgrade 'opasno'.

- Nakon pregleda zgrade, vještak je dao mišljenje da se zgrada nalazi u takvome stanju da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi te se iz tog razloga navedeni prostori ne smiju koristiti. Postojeća građevina i njezina nosiva konstrukcija ne zadovoljavaju tehnička svojstva mehaničke otpornosti i stabilnosti, a sve u skladu sa Zakonom o gradnji, stoji u projektu.

Zbog svega opisanog, preliminarno dodijeljena žuta naljepnica zamijenjena je crvenom, a zgrada je zatvorena za građane. Matična zgrada kina na adresi Tuškanac 1 trenutačno je zatvorena za javnost, a ponovno će se otvoriti nakon što tvrtka Hedom završi cjelovitu obnovu vrijednu 5,6 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 7 milijuna eura s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Ojačanje na novu razinu

Prema projektu Nugrada iz lipnja 2025., na objektu je nužno ojačati nosive zidove injektiranjem, povezivanjem, prezidavanjem, primjenom FRP sustava, ugradnjom mreža od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima ili torkretiranjem. Potrebno je i popraviti ili iznova izvesti međukatne konstrukcije i krovište te ih propisno usidriti u zidove.

U projektu je navedeno i da treba izvesti nove, dodatne ukrutne nosive zidove, ojačati temelje te izvesti nove vertikalne i horizontalne serklaže. Među ostalim zahtjevima ističe se ojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije. Radovi razine 3 mogu se nastaviti na radove razine 2, iako se 'građevinska konstrukcija zgrade može odmah pojačati na Razinu 3 navedenim zahtjevima', ističe se u dokumentaciji.