Kino starije od zagrebačkog HNK: Zgrada 'opasna za korištenje' dobiva novi život

Kino Tuškanac u Zagrebu nalazi se u zgradi starijoj od one Hrvatskog narodnog kazališta (HNK). Građevina ima povijest dugu gotovo dva stoljeća, a tijekom vremena mijenjali su se njezina namjena, ali i građevinski materijali kroz pregradnje.

Objekt koji smo donedavno posjećivali kako bismo uživali pred filmskim platnom jednim dijelom je nastao 1838. godine. Isprva je bio streljački dom, potom škola plesa i lijepog ponašanja, zatim kazalište, a naposljetku kino. Starost se odražava i na stanju zgrade. Ova stara ljepotica na 'vratima' Tuškanca konačno bi trebala dobiti novo lice te ponovno postati sigurna za korištenje.

Neki zidovi 'izašli iz ravnine'

Zgrada Kina Tuškanac nakon potresa u ožujku 2020. bila je toliko oštećena da je njezino stanje procijenjeno opasnim. Dokumentacija postojećeg stanja otkriva da su pregledima utvrđene pukotine i oštećenja nosivih i pregradnih zidova, nadvoja i stropnih konstrukcija, osobito na istočnom dijelu prvog kata. Pojedini zidovi 'izašli su iz ravnine', a drvena stropna konstrukcija na nekim je mjestima bila u lošem stanju i već otprije poduprta metalnim podupiračima.

Zabilježena su i oštećenja konstrukcije na ulazu u Hemingway bar te propadanje dijelova pročelja i vijenaca, povezano s potresnim djelovanjem, ali i dugotrajnim utjecajem vlage.

- Detaljnim uvidom u stanje zgrade nakon potresa utvrđena su znatna oštećenja. Na zgradi postoji dosta novih pukotina, a stare pukotine proširile su se uslijed potresa. Najveća oštećenja su na istočnom dijelu 1. kata, gdje imamo oštećenja na nosivim i pregradnim zidovima, nadvojima te na stropnoj konstrukciji, koja je i ranije bila oštećena, stoji u opisu u arhitektonskom projektu iz lipnja 2025. godine.

U projektu se navodi da je u srpnju 2023., nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, tvrtka Ing-ekspert provela dodatno vještačenje, koje je obavio sudski vještak Žarko Željko.

- Nakon pregleda zgrade, vještak je dao mišljenje da se zgrada nalazi u takvome stanju da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi te se iz tog razloga navedeni prostori ne smiju koristiti. Postojeća građevina i njezina nosiva konstrukcija ne zadovoljavaju tehnička svojstva mehaničke otpornosti i stabilnosti, a sve u skladu sa Zakonom o gradnji, čitamo u projektu.

kino Tuškanac | foto: screen shot EOJN

Slijede injektiranje, povezivanje i prezidavanje

Zbog svega opisanog, preliminarno dodijeljena žuta naljepnica zamijenjena je crvenom, a zgrada je zatvorena za građane. Matična zgrada kina na adresi Tuškanac 1 trenutačno je zatvorena za javnost, a ponovno će se otvoriti nakon što tvrtka Hedom završi cjelovitu obnovu vrijednu 5,6 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 7 milijuna eura s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Na objektu je nužno ojačati nosive zidove injektiranjem, povezivanjem, prezidavanjem, primjenom FRP sustava, ugradnjom mreža od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima ili torkretiranjem. Potrebno je i popraviti ili iznova izvesti međukatne konstrukcije i krovište te ih propisno usidriti u zidove.

U projektu je navedeno i da treba izvesti nove, dodatne ukrutne nosive zidove, ojačati temelje te izvesti nove vertikalne i horizontalne serklaže. Među ostalim zahtjevima ističe se ojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije. Radovi razine 3 mogu se nastaviti na radove razine 2, iako se 'građevinska konstrukcija zgrade može odmah pojačati na Razinu 3 navedenim zahtjevima', ističe se u projektu.

Veliko ojačanje i povezivanje popucalog

Planirani zahvati obuhvaćaju ojačanje nosivih zidova, stupova, lukova i greda kako bi se povećala njihova nosivost i otpornost na potresna opterećenja. Zidovi će se, ovisno o statičkom proračunu, ojačavati torkretom debljine šest centimetara ili TRM sustavom, odnosno mrežama od staklenih vlakana utopljenima u specijalni mort. Prije izvedbe sanirat će se pukotine injektiranjem cementnom smjesom, a površine očistiti i pripremiti za ugradnju armature i mreža. Na pojedinim zidovima predviđena je jednostruka, a na najopterećenijima dvostruka mreža, pričvršćena posebnim staklenim sidrima, opisan je postupak.

Posebno će se obnoviti zid na prvom katu uz istočno pročelje, koji je izašao iz ravnine. Bit će uklonjen i zamijenjen novim, približno 65 centimetara debelim zidom, uz nastojanje da se iskoristi očuvana stara opeka. Prema potrebi, dodatnim čeličnim šipkama povezivat će se i okomiti zidovi.

Ojačat će se i stupovi u prizemlju. Stupovi od opeke obuhvatit će se TRM sustavom, dok će se pojedini armiranobetonski stupovi ojačati novom betonskom oblogom debljine 25 centimetara, uz prethodno ojačanje temelja. Na dijelu stupova prilagodit će se armatura zbog uklanjanja postojećih stropnih konstrukcija i izvedbe novih elemenata.

Veći lukovi u prizemlju ojačat će se FRP sustavom s karbonskim lamelama i tkaninom od ugljičnih vlakana, dok će se manji lukovi i grede ojačavati TRM sustavom. Svi zahvati izvest će se prema projektu i statičkom proračunu, uz prilagodbu zatečenom stanju konstrukcije. kino Tuškanac | foto: screen shot EOJN

Objekt prošao kroz adaptacije

Odabranoj tvrtki ugovor je dodijeljen 13. listopada, a rok za izvođenje radova iznosi godinu dana. Toliko bi, dakle, trebalo trajati ojačanje objekta koji krasi 'ulaz' u naselje Tuškanac još od 19. stoljeća.

Sada počinje preuređenje građevine koja se sastoji od prizemlja, dva kata i tavanskog prostora. Prema dokumentaciji, tlocrt joj je prilično složen jer obuhvaća istočno, zapadno, sjeverno i južno krilo. Nosivu konstrukciju čine pretežno zidovi i stupovi od pune opeke zidane vapnenim mortom, drvene međukatne konstrukcije te različiti svodovi i armiranobetonski elementi izvedeni tijekom rekonstrukcija. Krovište je pretežno drveno, a podaci o izvornim temeljima nisu dostupni.

Tijekom ranijih adaptacija, osobito 1994. i 1997. godine, mijenjani su dijelovi kino dvorane, izvedeni novi otvori u nosivim zidovima, dodani stupovi i grede te izgrađena galerija. Pojedini dijelovi konstrukcije pritom su ojačavani, no stanje nekih elemenata već je prije potresa bilo loše.

Prema građevinskom projektu konstrukcije, stariji dio kina sagrađen je 1838. godine, a kompleks je s vremenom dograđivan i preuređivan. U zgradi djeluje Hrvatski filmski savez, koji upravlja kinom i većim dijelom prostora, dok se dio prizemlja i sjevernog krila do zatvaranja koristio za ugostiteljske sadržaje.