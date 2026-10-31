Nekada staje vlastelinstva dobivaju novi život: Nakon godina planiranja, radovi konačno iza ugla

Prije više godina, projekt renomiranog arhitektonskog studija Mikelić Vreš Arhitekti predvidio je veliku uređenje i prenamjenu nekadašnjih staja u Sv. Križ Začretje, u sklopu kompleksa dvorca u tom mjestu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Planiranje novog izgleda bivših konjušnica u okviru kompleksa dvorca koje je trajalo niz godina nešto konkretnije se kreće prema izvedbi.

Nakon što je najesen 2025. općina otvorila nabavu za postupak obnove staja, dijela dvorca te pripadajućeg perivoja, za nove zahvate sada su izdane dozvola i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, za različite etape projekta.

Ugovoren posao projektiranja

U rujnu 2025. objavljeno je da Općina Sveti Križ Začretje traži izradu projektno-tehničke dokumentacije za opisani zahvat, a za izradu je određen rok od osam mjeseci. U studenome iste godine objavljeno je da su za taj posao odabrani Mikelić Vreš Arhitekti, s kojima je ugovoreno projektiranje u vrijednosti od 375.000 eura.

Od idejnog rješenja i planiranja novih zahvata, projekt je došao do faze izdavanja građevinske dozvole, a za jedan dio je izdano i Rješenje o izmjeni i dopuni postojeće građevinske dozvole.

Sveukupno, planiraju se zahvati obnove na gotovo 10.800 četvornih metara, od čega je 1.828 kvadrata površina zgrade, a 8.970 kvadrata park i okoliš, čitamo u pripadajućoj dokumentaciji. Kompleks se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u konzervatorskoj zoni A, može se dodati. Građevinska dozvola te Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole odnose se na različite etape jednog zahvata.

Odvojene etape jednog 'plana'

Obnova će se izvoditi u etapama, a krenut će se od uređenja parka i okoliša. Na taj dio odnosi se izmjena građevinske dozvole. Etape su zamišljene tako da se mogu realizirati neovisno jedna o drugoj, što Općini omogućuje postupnu obnovu, ovisno o financijskim mogućnostima, stoji u dokumentima.

U novoj dozvoli iz 29. listopada 2026. obuhvaćene su cjeline - etapa 0 koja uključuje tehničke sadržaje i fotonaponsku nadstrešnicu, etapa 2 odnosi se na radove u sjevernom krilu glavne zgrade, odnosno na općinsku knjižnicu i čitaonicu, etapa 3 na južni dio glavnog krila. Etapa 4 uključuje južno krilo, predviđeno za ugostiteljski sadržaj.

Zahvati u građevini

Obnova neće značiti samo adaptaciju starih prostorija. Predviđena je i rekonstrukcija postojećeg spoja između sjevernog i južnog krila, odnosno oblikovanje novog spojnog volumena koji će povezivati povijesne dijelove zgrade. Planirano je očuvanje vrijednih elemenata poput kamenih i zidanih stupova, svodova, povijesnih otvora i dvostrešnog krova.

Posebno je zanimljivo što će kompleks dobiti sadržaje koji bi mogli privlačiti posjetitelje i izvan samog mjesta. Knjižnica će imati čitaonice, multimedijske prostore i učionice, dok će višenamjenska dvorana omogućiti održavanje scenskih i glazbenih programa. Galerija i izložbeni prostor dodatno će proširiti kulturnu ponudu, a ugostiteljski sadržaj omogućiti svakodnevno korištenje kompleksa.

Nova uloga za nekadašnje staje

Napominjemo da će zahvat zahvatiti nekadašnje staje i gospodarske zgrade vlastelinstva dvorca u Svetom Križu Začretju, koje se planira prenamijeniti u svrhu nove javne, kulturne i društvene uloge. Priprema se preobrazba nekada važnog dijela vlastelinskog sklopa. Nekada, oovi kvadrati bili su ključni za proizvodnju i potrebe imanja.

Prema opisu iz javne nabave, nekadašnji gospodarski sklop činile su dvije izdužene građevine koje su zajedno sa žitnicom i još jednim objektom na sjeveroistočnom rubu parcele oblikovale glavno gospodarsko dvorište vlastelinstva.

Dostupni dokumenti navode rok od osam mjeseci za izradu projektne dokumentacije, ali ne određuju ukupno trajanje građevinskih radova. Građevinska dozvola vrijedi šest godina od pravomoćnosti, uz uvjet da Općina u tom razdoblju prijavi početak građenja. To nije rok za završetak radova, nego zakonski rok za početak gradnje.

U sklopu su se nalazile staje, odnosno prostori za držanje stoke i konjušnica, a kompleks je služio gospodarskim potrebama dvorca. Povijesni dijelovi zgrada potječu još iz 17. stoljeća, a građevine su tijekom vremena pregrađivane i nadograđivane. Kasnije su prostori korišteni i za druge namjene, među ostalim kao vinarija i uredi. Cilj je sačuvati vrijedan dio povijesnog vlastelinskog sklopa, ali mu istodobno dati funkciju koja će ga ponovno učiniti korisnim stanovnicima.