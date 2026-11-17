Što povezuje raspadajuću Palaču Grlečić-Jelačić na najstarijem zagrebačkom Trgu svetog Marka, netom objavljenu najavu za 'ojačanje' skela koje štite prolaznike pored tog objekta, i raskid ugovora na konstrukcijskoj obnovi iste zgrade? Naravno, činjenica da je riječ o jednoj zgradi, ali i točan redoslijed događaja po kojemu se obnova sustavno odgađa godinama, a nakon rakida ugovora za radove sada se čini da možda nikad neće ni krenuti. Imamo informacije da je zgrada u toliko lošem stanju da ju ni prošle godine odabrana tvrtka nije mogla spasiti - ne za cijenu koju je grad, u skladu sa zastarjelom dokumentacijom predvidio za ovaj posao.

Natječaj pa - zatišje

Prisjetimo se kako se kod raspisivanja natječaja za konstruktivnu sanaciju Palače Grlečić-Jelačić u Zagrebu, prošle godine u rujnu, na tren pojavila nada da bi se lijepa, ali ruševna zgrada na Markovom trgu konačno mogla obnoviti. Raspisivanje natječaja uslijedilo je i nakon završetka obnove Gimnazije Tituša Brezovačkog, smještene u neposrednoj blizini (radovi na toj zgradi završili su u 2023.).

Vrlo brzo, u stuednom 2025., ugovoren je i postupak nabave, s odabranim izvoditeljem, tvrtkom Concordia Consulting u vrijednosti od 2,88 milijuna eura, nešto manje u odnosu na procijenjenu vrijednost radova od 3,2 miiljuna eura. S uključenim PDV-om, iznos je bio oko 3,6 milijuna eura. No, nakon ugovaranja posla ugovorenog trajanja od godine dana - zatišje. Skoro čitavu godinu poslije sklapanja sporazuma koji se i bližio kraju nije bilo naznaka da kreću radovi.

- Izvođač radova je nakon obilaska gradilišta i pripremnih radova za uvođenje u posao uočio promjene na konstrukciji koje dosad nisu bile vidljive te je zatraženo neovisno mišljenje statičara o konstruktivnom stanju objekta u odnosu na projektirano stanje, sukladno građevinskoj dozvoli i ugovorenim radovima. Također, krajnji korisnik iskazao je potrebu promjene namjene i obuhvata zahvata, na upit su nam napisali iz Grada Zagreba.

Sve 'spalo' na skele

Daljnji razvoj situacije - nedavni rakid ugovora s izvođačem - pojačava sumnju da od posla ništa neće ni biti. Grad je uz to zatražio održavanje zaštitne skele koja već 'čuva' prolaznike od nesreće, a na palači je osiguran i prolaz kroz koji smo u nedavnom obilasku ovog nesuđenog gradilišta došli u dvorište objekta. Tako smo uspjeli vidjeti dvorišnu fasadu koja otkriva pravo propalo stanje građevine. Naše dojmove pronađite ovdje.

Uostalom, kako nam iz Grada Zagreba odgovaraju na upit o raskidu, 'tijekom pripremnih aktivnosti za početak radova uočena su dodatna oštećenja građevine', a neovisno stručno mišljenje statičara o konstruktivnom stanju objekta utvrdilo je: dodatno urušavanje dimnjaka, pomicanje dijela krovnog pokrova prema dvorišnoj strani, otpadanje žbuke sa svodova u prolazu, povećanje postojećih pukotina te pomicanje dijela privremenih podupirača, navode.

- Također je utvrđeno znatno pogoršanje stanja krovne konstrukcije, koje zahtijeva opsežnije zahvate od prvotno projektiranih, ističu iz Grada nedostatke.

Izmjena, raskid ugovora | Foto: EOJN, snimka zaslona

Bitno odstupanje od projektiranog

Objašnjavaju da je do raskida došlo budući da je utvrđeno kako stanje građevine bitno odstupa od projektiranog stanja, na temelju kojeg su provedeni postupak javne nabave i ugovaranje radova. Uz to, otkrivaju da je krajnji korisnik iskazao potrebu promjene namjene i obuhvata zahvata.

- Grad Zagreb, ujedno, kontinuirano poduzima mjere radi zaštite prolaznika od mogućeg pada dijelova žbuke s pročelja Palače te je u tu svrhu pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova na održavanju postojeće zaštitne skele, pišu nam iz Grada i o novom nadmetanju vezano za održavanje skela, a koji smo i spomenuli.

Na kraju ništa od obnove palače Grlečić-Jelačić | Foto: Bauštela.hr

Hoće li se palača jednog dana samo urušiti?

Naime, u sustavu nabave vidi se da izvođaču koji u posao nije ušao očito na terenu utvrdivši kako stanje objekta ne odgovara projektiranom stanju, nije isplaćen novac. Odnosno, projekt je zaključen bez potraživanja od uključenih strana te je raskid proveden za posao u iznosu od 'nula' eura.

Ipak, ovakav kraj priče s obnovom, u kojemu u fokusu ostaju tek zaštitne skele, ostavlja veliko pitanje o sudbini građevine. Može li ju se uopće obnoviti i vratiti na staro stanje za samo 3 milijuna eura ili je potrebno i puno više? Grad na ovo pitanje ne odgovara, ali naša redakcija neslužbeno doznaje da je projekt 'zastario' u odnosu na oštećenja i nakon potresa (bilo je malih revizija, ali nedovoljno), a posebno nakon više godina propadanja koje su uslijedile poslije 2019. kada nastaje dokumentacija, odnosno nakon ožujka 2020. kada su unesene određene izmjene. Moguće je da bi se objekt trebao dijelom 'graditi iznova' ako ga se želi vidjeti u starom sjaju, a iznos obnove koja treba palači sigurno bi značajno porasla.

Napominjemo da je ova zgrada jedna od značajnih građevina na Gornjem gradu. I iz Grada u svojem posljednjem odgovoru ističu kako je riječ o zaštićenom kulturnom dobru upisanom u Registar dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-641, a i nalazi se unutar povijesne urbane cjeline u području zaštite 'A', a ovakve građevine ne bi smjele propasti.