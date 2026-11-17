Obnova zgrada Paromlina započela je na proljeće 2024. godine, a, kako su nam nedavno potvrdili iz Grada Zagreba, građevinsko-obrtnički radovi privode se kraju. Trebali bi biti u potpunosti završeni s krajem 2026. godine, nakon čega bi uslijedilo opremanje, a vanjski dio građevina - i nove i rekonstruiranih - već izgleda završeno. Na sjevernoj strani ističe se natpis 'Paromlin' po uzoru na nekad.

Slijedi opremanje

Prilikom predstavljanja gradskog proračuna za iduću, 2027. godinu, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istaknuo je kako radovi na obnovi Paromlina samo što nisu završili, a kraj građevinskih zahvata očekuje se još u ovoj godini. Nakon toga, dogodine se planira opremanje vrijedno otprilike 20 milijuna eura, pri čemu je samo otvorenje najavljeno na jesen.

Da u nedavnom obilasku zgrade nismo vidjeli kontejnere, još uvijek nesređen teren i druge detalje koji su upućivali da je Paromlin ipak i dalje gradilište, pomislili bismo da je otvaranje već prošlo. No, dok je vanjština barem većinski završena, u unutrašnjosti će i nakon završenih građevinsko-obrtničkih zahvata ostati puno posla s opremanjem. Zgrade koje izvana krase nova svježa fasada i staklo na dograđenom dijelu trebaju dobiti milijunsku opremu prije nego se krene planirati otvaranje objekata.

Najskuplji gradski projekt

Prisjetimo se, građevinske radove na terenu kraju privodi tvrtka Kamgrad, izvođač rekonstrukcije. Da se sprema početak opremanja objekta buduće knjižnice i kulturnog centra upućuju postupci nadmetanja u javnoj nabavi.

Pokrenuti su postupci za pokretne arhivske regale i specijalnu knjižničarsku opremu, za IT opremu i za rasvjetu, a važan dio opreme svakako će biti i preostali namještaj te scenska i multimedijalna oprema. Kako smo čuli u obilasku Paromlina, samo multimedijalna prostorija za predstave, koncerte i druge događaje vrijedit će oko 6 miljuna eura.

Projektantica Anamaria Filipović iz UPI2M-a koji je prije više godina dobio ovaj projekt napomenula je da će po završetku uređenja knjižnica raspolagati s raznim sadržajima od šivanja preko sadnje i printanja, a sadržaju će se moć pristupiti korištenjem članke iskaznice. Ispod objekata nalazit će se i javna podzemna garaža kapaciteta koji su uklonjeni s prostora Paromlina, i trebali su biti preseljeni na novo parkiralište Gredelja (a za koje se i dalje čeka otvaranje).